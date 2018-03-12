 ООО "Экспедиция" завербовала около сотни украинцев для работы в РФ и последующего участия в войне на Донбассе, - МВД

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел, об этом заявил начальник Департамента противодействия торговле людьми Артем Крищенко.

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По его словам, в прошлом году оперативники разоблачили организацию ООО "Экспедиция", которая завербовала около сотни граждан в Украине для работы в России, которым подбрасывали наркотики, а затем приговаривали к отбывания наказания. На данный момент, дело в отношении ООО "Экспедиция" слушается в Соломенском суде Киева, а на скамье подсудимых находятся 5 человек.

"По нашим источникам, украинцев, отбывающих наказание на территории соседнего государства, вербуют представители ФСБ воевать на Донбассе. Им предлагают год контракта или тюремный срок. Если соглашаются на год контракта, обещают "чистые" документы и возможность вернуться в Украину", - рассказал Крищенко.

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"Завербованным лицам еще на территории нашего государства дают "служебные" мобильные телефоны. Этими же номерами люди пользуются в частных разговорах. Все звонки прослушиваются. Когда человек уже собирается вернуться домой и говорит это кому-то в телефонном разговоре, - его тут же задерживают", - отметил он.

Крищенко добавил, что среди завербованных лиц люди разных возрастов - студенты, люди в возрасте, семейные пары.

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