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Все про:МВД (7471) торговля людьми (140) шантаж (41) Донбасс (15682) вербовка (97)

 ООО "Экспедиция" завербовала около сотни украинцев для работы в РФ и последующего участия в войне на Донбассе, - МВД

За прошлый год российские спецслужбы завербовали с помощью шантажа сотни украинцев для войны на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел, об этом заявил начальник Департамента противодействия торговле людьми Артем Крищенко.

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По его словам, в прошлом году оперативники разоблачили организацию ООО "Экспедиция", которая завербовала около сотни граждан в Украине для работы в России, которым подбрасывали наркотики, а затем приговаривали к отбывания наказания. На данный момент, дело в отношении ООО "Экспедиция" слушается в Соломенском суде Киева, а на скамье подсудимых находятся 5 человек.

"По нашим источникам, украинцев, отбывающих наказание на территории соседнего государства, вербуют представители ФСБ воевать на Донбассе. Им предлагают год контракта или тюремный срок. Если соглашаются на год контракта, обещают "чистые" документы и возможность вернуться в Украину", - рассказал Крищенко.

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"Завербованным лицам еще на территории нашего государства дают "служебные" мобильные телефоны. Этими же номерами люди пользуются в частных разговорах. Все звонки прослушиваются. Когда человек уже собирается вернуться домой и говорит это кому-то в телефонном разговоре, - его тут же задерживают", - отметил он.

Крищенко добавил, что среди завербованных лиц люди разных возрастов - студенты, люди в возрасте, семейные пары.

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Источник: https://censor.net.ua/n3055044
 
 
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В транспорте и в интернете полно таких объявлений было еще до 2014 года. Называлось это гэ- работа курьером. Кто туда мог ехать? Даже до войны , даже после начала 2000х , до 2003го , и до речей таких мразей как черномОрдин, не говоря о речах главной нквдшной крысы еще до 2004го, и 2008го ? Чем думали эти люди(?). Непонятно.
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