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 Политика Украины, За рубежом
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 Первый шаг к членству Украины в ЕС - это обеспечить выполнение Соглашения об ассоциации, - Могерини

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и по вопросам политики безопасности - вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини считает, что выполнение положений Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом должно стать первым шагом к членству страны в объединении.

"Что касается членства Украины в ЕС... я думаю, что первый шаг – это обеспечить выполнение Соглашения об ассоциации и его положений о ЗСТ, и воспользоваться всеми его преимуществами", - сказала Ф.Могерини, выступая с речью перед украинскими студентами в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Она добавила, что среди успешных украинских реформ - децентрализация, пенсионная, реформа образования и здравоохранения.

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"Мы работаем каждый день, чтобы имплементировать это Соглашение и первые результаты уже есть. Например, экспорт Украины в ЕС вырос на одну треть в сравнении с предыдущим годом", - рассказала Верховный представитель ЕС по иностранным делам и по вопросам политики безопасности.

Она также подчеркнула, что одним из важнейших событий, которого удалось достичь в двухсторонних взаимоотношениях, является функционирование безвизового режима между Украиной и ЕС.

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При этом Ф.Могерини выразила убеждение, что функционирование безвизового режима между Украиной и ЕС происходит хорошо.

Источник: https://censor.net.ua/n3055043
 
 
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Да тут бы хоть пол шага выполнить,да нет,упирается соевый.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПервый шаг к членству Украины в ЕС - это обеспечить выполнение Соглашения об ассоциации, - Могерини
 
 
 
 
 
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