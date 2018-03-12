 Первый шаг к членству Украины в ЕС - это обеспечить выполнение Соглашения об ассоциации, - Могерини

"Что касается членства Украины в ЕС... я думаю, что первый шаг – это обеспечить выполнение Соглашения об ассоциации и его положений о ЗСТ, и воспользоваться всеми его преимуществами", - сказала Ф.Могерини, выступая с речью перед украинскими студентами в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Она добавила, что среди успешных украинских реформ - децентрализация, пенсионная, реформа образования и здравоохранения.

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"Мы работаем каждый день, чтобы имплементировать это Соглашение и первые результаты уже есть. Например, экспорт Украины в ЕС вырос на одну треть в сравнении с предыдущим годом", - рассказала Верховный представитель ЕС по иностранным делам и по вопросам политики безопасности.

Она также подчеркнула, что одним из важнейших событий, которого удалось достичь в двухсторонних взаимоотношениях, является функционирование безвизового режима между Украиной и ЕС.

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При этом Ф.Могерини выразила убеждение, что функционирование безвизового режима между Украиной и ЕС происходит хорошо.