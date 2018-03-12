 Кандидат в президенты РФ сталинист Сурайкин заявил о визите в Киев и встрече с коммунистическим подпольем: "Меня не было в базах и я успел выскочить". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Сурайкин рассказал о том, как ему удалось попасть на территорию Украины.

"Мне сказали, что меня могут арестовать, но, к нашему счастью, я не был в базах. И я, буквально, успел выскочить", - заявил кандидат в президенты РФ.

Сурайкин заявил, что встретился в Киеве со многими пророссийскими активистами, которые готовы "взять власть в Украине и уничтожить там олигархический капитализм".

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Максим Сурайкин является кандидатом в президенты РФ от партии "Коммунисты России". В российских СМИ он позиционирует себя приверженцем политики Сталина.

"Я убежденный сталинист, потому что Сталин - это не вот этот вот образ, сформированный буржуазными СМИ, перед которыми стояла задача опорочить советский период и вообще все советское, что репрессии и так далее. Сталин - это, прежде всего, государственник, который был нацелен на строительство советского государства в интересах общества, и он шаг за шагом эту программу реализовывал. Поэтому сталинизм для нас - это мощный оборонный комплекс, сталинизм для нас - это прекрасная система воспитания кадров, производственников, которые строят страну, а не набивают свои зарубежные счета", - заявил он в интервью "Эхо Москва".