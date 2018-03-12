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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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 Кандидат в президенты РФ сталинист Сурайкин заявил о визите в Киев и встрече с коммунистическим подпольем: "Меня не было в базах и я успел выскочить". ВИДЕО

Кандидат в президенты РФ сталинист Максим Сурайкин заявил во время очередных дебатов на росТВ о своем визите в Киев и тайных встречах с коммунистическим и социалистическим подпольем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Сурайкин рассказал о том, как ему удалось попасть на территорию Украины.

"Мне сказали, что меня могут арестовать, но, к нашему счастью, я не был в базах. И я, буквально, успел выскочить", - заявил кандидат в президенты РФ.

Сурайкин заявил, что встретился в Киеве со многими пророссийскими активистами, которые готовы "взять власть в Украине и уничтожить там олигархический капитализм".

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В оккупированном Севастополе коммунисты принимали детей в пионеры и комсомольцы под песню "Верните Сталина". ВИДЕО

 Максим Сурайкин является кандидатом в президенты РФ от партии "Коммунисты России".  В российских СМИ он позиционирует себя приверженцем политики Сталина.

"Я убежденный сталинист, потому что Сталин - это не вот этот вот образ, сформированный буржуазными СМИ, перед которыми стояла задача опорочить советский период и вообще все советское, что репрессии и так далее. Сталин - это, прежде всего, государственник, который был нацелен на строительство советского государства в интересах общества, и он шаг за шагом эту программу реализовывал. Поэтому сталинизм для нас - это мощный оборонный комплекс, сталинизм для нас - это прекрасная система воспитания кадров, производственников, которые строят страну, а не набивают свои зарубежные счета", - заявил он в интервью "Эхо Москва".

Источник: https://censor.net.ua/n3055042
 
 
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во мля...эти опять в подполье...ну а чего-соленья,варенья,сало да винца небось в подполе хватает.эти любят халявный хавчик
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В Москве уничтожить олигархический капитализм не получается, то приходится ездить в Киев и нести бред.
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"коммунистическое подполье в Киеве" , ааааааа начитался о "краснодоне" дибил "Меня не было в базах и я успел выскочить", - кандидат в президенты РФ, сталинист Сурайкин заявил о визите в Киев и встрече с коммунистическим подпольем - Цензор.НЕТ 6562
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"я дам вам парабеллум будем отстреливаться"
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Гоните этих коммунистов опять в Орду, это посланники Дьявола,
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Нам пионаров их на Донбассе достаточно
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тут хунта конечно не доработала, надо было пристрелить на границе
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Не надо.
Пусть занимается уничтожением олигархического капитализма у себя дома.
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"Правый Сектор" шел по пятам. На перехват выдвинулся "Азов". ОУН-УПА заходили сбоку. Пули свистели над головой. Мне дали парабеллум. Будем отстреливаться. К границе подъехал рогозин на "армате" и махал из люка,застряв наполовину. Фуух...выскочили. Слава расеее!😄😄😄
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народ ,а вот меня удивили его слова ,ну как у нс любят писать тролли -
Сурайкин заявил, что встретился в Киеве со многими пророссийскими активистами, которые готовы "взять власть в Украине и уничтожить там олигархический капитализм".
Источник: https://censor.net.ua/n3055042
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Да пусть бьются может нормальные останутся у нас в Украине
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Цензор, видать, читает. знает, что тут много полезных ему, и нарасеянии в целом, идиотов.
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Путин возомнил себя Гитлером этот Сталиным в рузком мире по другому нельзя и мы это знаем. Кандидат в президенты РФ, сталинист Сурайкин заявил о визите в Киев и встрече с коммунистическим подпольем: "Меня не было в базах и я успел выскочить" - Цензор.НЕТ 1984
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путєн удає з себе Шікльгрубера та Джугашвілє одночасно
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Ох, эти хитрые беларуские коммуняки - науськивают сталинистов против путиноидов
Ну что же, я не против - как там у В.С. Высоцкого:
"- билась нечисть груди в груди и друг - друга извела"
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Кто-нибудь верит этой бешеной собаке?
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на счёт вот этого - "со многими пророссийскими активистами, которые готовы "взять власть в Украине и уничтожить там олигархический капитализм", да.
только не "уничтожить", а "возглавить". Кандидат у президенти РФ сталініст Сурайкін заявив про візит до Києва і зустріч із комуністичним підпіллям: "Мене не було в базах і я встиг вискочити" - Цензор.НЕТ 7672
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У Путлера в психушке товарищ по палате будет...
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"взять власть в Украине и уничтожить там олигархический капитализм"

Какие знакомые слова. Кандидат в президенты РФ, сталинист Сурайкин заявил о визите в Киев и встрече с коммунистическим подпольем: "Меня не было в базах и я успел выскочить" - Цензор.НЕТ 7240
Слово "барыги" наверное просто не входит в лексикон сталиниста (в отличии от его менее образованных украинских коллег).
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Некто допкин с харей уже в экран не вмещающейся вещал о создании чего-то там социалистического... На экране весь такой "за Украину", а в подполье больше чем уверен мутит козни как быстрее подороже продать Украину кацапам, как и вся рыговская банда впрочем
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я такий щасливий, що мрія ватоти збувається: срср 2.0 може розпочатися вже одразу після 18 березня
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Вот почему как ни коммуняка-сталиняка, так конченый идиот?
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біда не в тому, що комуняки-сталіняки - ідіоти, а у тому, що є ще гірші: яки ведуться на їхні побрехеньки
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***
Шкаф славянский , ширмочка экраном ,
Тумбочка , железная кровать...
Уxожу , ребяты , в партизаны ,
Или же в подполье... хрен понять!.

Вроде я совсем еще не старый ,
Пороx есть и не повесил нос ,
Мне бы, как крутому Че Геваре ,
Что-нибудь пустить бы под откос .

Лишь бы мне подкинули патронов ,
Самогонки, тола иль тротила..
Я тогда шальным бы эскадроном....
- Привяжите, крепче, этого дебила!!!
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Короче чувак намолол херни для поднятия своего имиджа в глазах потенциальніх слушателей. Комми-подполье, бля.
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Тётя Роза‏ @Anakoyher 22 год22 години тому

Путин рассказал, что его дедушка работал у Ленина и у Сталина.
Скажите спасибо и за это. Он мог рассказать, что его дедушки Ленин и Сталин.
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Поваром работал у Ленина и у Сталина.
У всех олигархических капиталистов есть повар ?
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На кацапии одни олигофрены, даже дурачек Ляшко на их фоне выглядит прилично Кандидат у президенти РФ сталініст Сурайкін заявив про візит до Києва і зустріч із комуністичним підпіллям: "Мене не було в базах і я встиг вискочити" - Цензор.НЕТ 1754
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Еще одно подтверждение что комунякам в Украине есть только одно правильное место - на гілляці.
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Ну коли ж вже наші дійдуть до закриття кордонів з Мордором? Щоб ніякі червоні пацюки не проскакували.
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лишняя хромосома давит на головной мозг... или что там у него вместо...
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І ще не старий цей Сурайкін може при нарождженні вдарився він о підлогу?), колись вважав що за Сталіна топлять тільки полоумні старі совки, а може просто він хоче їх гроші цих старих совків?)
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Невзоров предлогал в подземелье мавзолея,ток шоу проводить.Несовсем подполье,но тоже неплохо Кандидат у президенти РФ сталініст Сурайкін заявив про візит до Києва і зустріч із комуністичним підпіллям: "Мене не було в базах і я встиг вискочити" - Цензор.НЕТ 7104
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКандидат в президенты РФ сталинист Сурайкин заявил о визите в Киев и встрече с коммунистическим подпольем: "Меня не было в базах и я успел выскочить". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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