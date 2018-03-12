 Кандидат в президенты РФ сталинист Сурайкин заявил о визите в Киев и встрече с коммунистическим подпольем: "Меня не было в базах и я успел выскочить". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Сурайкин рассказал о том, как ему удалось попасть на территорию Украины.
"Мне сказали, что меня могут арестовать, но, к нашему счастью, я не был в базах. И я, буквально, успел выскочить", - заявил кандидат в президенты РФ.
Сурайкин заявил, что встретился в Киеве со многими пророссийскими активистами, которые готовы "взять власть в Украине и уничтожить там олигархический капитализм".
Максим Сурайкин является кандидатом в президенты РФ от партии "Коммунисты России". В российских СМИ он позиционирует себя приверженцем политики Сталина.
"Я убежденный сталинист, потому что Сталин - это не вот этот вот образ, сформированный буржуазными СМИ, перед которыми стояла задача опорочить советский период и вообще все советское, что репрессии и так далее. Сталин - это, прежде всего, государственник, который был нацелен на строительство советского государства в интересах общества, и он шаг за шагом эту программу реализовывал. Поэтому сталинизм для нас - это мощный оборонный комплекс, сталинизм для нас - это прекрасная система воспитания кадров, производственников, которые строят страну, а не набивают свои зарубежные счета", - заявил он в интервью "Эхо Москва".
Пусть занимается уничтожением олигархического капитализма у себя дома.
Сурайкин заявил, что встретился в Киеве со многими пророссийскими активистами, которые готовы "взять власть в Украине и уничтожить там олигархический капитализм".
Источник: https://censor.net.ua/n3055042
Ну что же, я не против - как там у В.С. Высоцкого:
"- билась нечисть груди в груди и друг - друга извела"
только не "уничтожить", а "возглавить".
Какие знакомые слова.
Слово "барыги" наверное просто не входит в лексикон сталиниста (в отличии от его менее образованных украинских коллег).
Шкаф славянский , ширмочка экраном ,
Тумбочка , железная кровать...
Уxожу , ребяты , в партизаны ,
Или же в подполье... хрен понять!.
Вроде я совсем еще не старый ,
Пороx есть и не повесил нос ,
Мне бы, как крутому Че Геваре ,
Что-нибудь пустить бы под откос .
Лишь бы мне подкинули патронов ,
Самогонки, тола иль тротила..
Я тогда шальным бы эскадроном....
- Привяжите, крепче, этого дебила!!!
Путин рассказал, что его дедушка работал у Ленина и у Сталина.
Скажите спасибо и за это. Он мог рассказать, что его дедушки Ленин и Сталин.
У всех олигархических капиталистов есть повар ?