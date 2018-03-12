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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Меркель (1470) миротворцы (635) Россия (68348) санкции (6578) минские соглашения (2393)

 Нет выполнения даже первого пункта, - Меркель о Минских соглашениях

О снятии санкций с России можно будет начать говорить лишь тогда, когда будут действительно значимые шаги в выполнении Минских соглашений.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на брифинге в понедельник перед подписанием коалиционного соглашения между Христианско-демократическим союзом, Христианско-социальным союзом и Социал-демократической партией Германии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Было бы правильным, если бы мы сначала имели пару шагов, а потом говорили бы о вопросе санкций. Но это должны быть действительно качественно важные шаги", - сказала лидер ХДС, уточнив, что ждет таких шагов от обеих сторон – от России и от Украины.

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Меркель назвала в качестве важных шагов размещение миссии "голубых касок" на Донбассе и выразила надежду на то, что этот вопрос, который рассматривается в ООН месяцами, будет решен.

Она с сожалением констатировала, что на Донбассе по-прежнему не удается добиться действительно стабильного перемирия, то есть, нет 100-процентного выполнения даже первого пункта Минских соглашений.

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Меркель также заявила, что ожидает выборов в России, после чего можно будет говорить дальше. "Я делаю ставку на то, что после выборов в России мы сможем по-настоящему запустить процесс и продвинуться в качественном плане", - сказала глава немецкого правительства.

Источник: https://censor.net.ua/n3055041
 
 
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Перед торговым партнером оправдывается.
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Я бы даже сказал что не выполнено даже нулевого пункта минских договоренностей а ето сдача под контроль ВСУ Дебальцевого и окружающих раенов.
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Що з Меркель питати? Як там біатлоністи, мало вас ще обплювали? Що скаже профільне міністерство?
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Це вас, стецьки, як хочуть так і крутять.
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шо, падлюка козломорда, не вдалося гiвно розкидати? в спам, падлюка козломорда Нет выполнения даже первого пункта, - Меркель о Минских соглашениях - Цензор.НЕТ 7386
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Странно. Ведь не глупая баба эта Меркель.
Неужели не понимает, что Минские соглашения умерли не родившись? О них только поговорить можно, но не выполнять.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНет выполнения даже первого пункта, - Меркель о Минских соглашениях
 
 
 
 
 
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