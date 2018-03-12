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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Еврокомиссия (754) кредит (2069) Евросоюз (11750) Могерини (327)

 Средства из нового пакета макрофинансовой помощи ЕС могут поступить Украине до конца года, - Могерини

Среди условий предоставления Украине нового пакета макрофинансовой помощи (MFA) Европейским Союзом, возможно, будут и нереализованные Киевом во время предыдущей программы, а само предоставление средств может состояться уже в текущем году, считает верховный представитель ЕС по иностранным делам и вопросам политики безопасности - вице-президент Еврокомиссии Федерика Могерини.

"В прошлую пятницу… Европейская комиссия объявила новую программу макрофинансовой помощи объемом до 1 млрд евро и мы, безусловно, будем продолжать работать над этим вопросом, чтобы предоставление этой помощи происходило надлежащим образом", - сказала она на совместном брифинге президентом Украины Петром Порошенко в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос об условиях предоставления Украине нового пакета финансовой помощи, Ф.Могерини сказала: "Наши команды уже общаются по этому поводу".

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При этом она напомнила, что были определенные ограничения, которые не дали возможности Евросоюзу предоставить Украине транш в рамках предыдущей программы MFA.

"Я думаю, что эти условия также могут перейти в новый пакет, и я надеюсь, что предоставление средств произойдет уже до конца этого года. Надеюсь, что это будет двигаться быстро, и мы сейчас обсуждаем условия предоставления средств", - сказала Ф.Могерини.

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По ее словам, в этом контексте необходимо учитывать успехи Украины, которые будут достигнуты, в частности в борьбе с коррупцией.

Источник: https://censor.net.ua/n3055037
 
 
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Огласите весь список требований ради очередного кредита.
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Це ЄС дає хабар мафії за зраду України!
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потерпи, прикрути, закрой, погаси, помолчи Средства из нового пакета макрофинансовой помощи ЕС могут поступить Украине до конца года, - Могерини - Цензор.НЕТ 6292
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***
не растет апельсин на березе!
хоть стихом изъясняйся, хоть в прозе,
все равно ты свинья,
если морда твоя
в желудях.... и сидишь ты в навозе!
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Уже столько помощи получили что долг с 40% к ВВП до 86% за 4 года вырос, унесёте ли ?

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Ну они себе могут позволить печатают их, но даже они сегодня экономические войны начинают по стали и будет дальше. Вы то с кем экономически будете воевать ?
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Вам-то уж точно роль спасителей Украины ну совсем не подходит.
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Ты видел когда нибудь зависимого человека ? В большинстве случаев он будет продолжать наносить сам себе вред и находиться в этом состоянии. У нас в 2000 году по паритету покупательной способности было $11000 на человека в год в 2017 уже $28000, рост на 150%. Так что я сомневаюсь что кто то у нас хочет спасать кого то, если кооперация что бы конкурировать с другими это одно как ford-sollers, рено-лада, вольсваген и прочие у нас работают тысячи совместных предприятий, а если Украина сама будет конкурентом нам то это совсем другое.
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россия минимальная зарпалата 2017 год 7500 рублей ,около 100 евро
Украине минимальная зарпалата 2017 год 3200 гривень около 100 евро
США минимальная зарплата 2017 год около 1000 долларов

почему нищие русские ,следят за графиками госдолга других стран?Это вас отвлекает от собственного убожества?

Госдолг не показатель бедности или богатства народа,показатель это покупательная способность,а она в россии ниже чем в Румынии
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Я изучал инфу с так называемого список ЦРУ мировой factbook.
1) В 2000 году ВВП ППС России на одного жителя - $11000, 2017 - $28000, рост 154%. Великобритания 2000- $26000, 2017- $43000 роста 65%. 154>65. Темпы роста благосостояния наших граждан были в 3 раза быстрее, чем в Великобритании. 2) госдолг России 2000-56% ВВП, 2017 - 17%, снижение в 3 раза. Великобритания 2000 - 37%, 2017 - 90%, рост в 3 раза. 3) международные резервы России 2000 - $27 млрд, 2017 - $430 млрд, рост в 16 раз. Великобритания 2000- $50 млрд, в 2017 - $134 млрд, рост в 3 раза. 4) годовой профицит внешней торговли России составляет 105 миллиардов долларов. Годовой внешнеторговый дефицит Великобритании составляет 230 миллиардов долларов. 5) список ЦРУ мировой factbook ВВП по ППС России 2000- $1,6 трлн. 2017 - $4 трлн, рост в 2,5 раза. ВВП ППС Великобритании 2000- $ 1,5 трлн. 2017- $ 2,9 трлн, рост в 1,9 раза.
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Я к тому что даже Британия находясь в рынке ЕС не смогла себе условия создать что бы расти быстрее чем РФ к примеру, а как вы то собираетесь там конкурировать ? Мы то в ШОС можем товары продавать 3 миллиардам человек.
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Ошметки ваших миллионеров по сирийской пустыне собирать не успевают. Разве человек из богатой страны поедет убивать за деньги?
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Солдат удачи хватало во все времена и странах. Марк Красс самый богатый житель древнего Рима был убит где то между Сирией и Турцией, во время военного похода, власть, слава, деньги, драйв. А по Сирии я думаю это было сделано намеренно, после гуты нужно будет американцев выбивать с нефтяных районов Сирии.
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давай вернемся в реальность

россия минимальная зарплата в россии 2017 7500 рублей около 100 евро

Так, по итогам 1 квартала 2016 года федеральный ПМ установлен на уровне 10524 руб. для работающих граждан, для детей -9676 руб., для пенсионеров - 8025 руб. (для сравнения в 2015 году прожиточный минимум составлял соответственно 10404, 9489, 7916 рублей).

данные за 2017 год по странам
минимальная зарплата в США 1000 долларов
минимальная зарплата в Германии 1498 долларов
минимальная зарплата в Польше около 500 долларов
минимальная зарплата в Румынии 318 долларов

что тебе не ясно с местом россии в этом мире?
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Вы же выше сами написало вот это
"Госдолг не показатель бедности или богатства народа,показатель это покупательная способность"
Я выше сравнение провёл с Британией можете проверить источников навалом. А сейчас пишите не по паритету покупательной способности а базовые цифры и показатель отдельный по минималке я таких зарплат с 2007 года не видел. Я знаю что у меня отец обычным слесарем отработал и сейчас у него помимо всяких снижений по коммуналке пенсия 19000 рублей в месяц, кто работает тот получает и з.п и пенсию.
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Подкидывая корм в корыта свиней,вы лишь позволяете им копить сало. Страна этой помощи не увидит.
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Просто хомут на шею вам одевают под сладкие песенки а затем будут управлять и медленно доить как коровку, только проблема в том что этой коровке кушать будет нечего.
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правильно делаете, пока не будет Суда не давайте,а то распилят как обычно и Судить безальтернативных распильщиков некому Средства из нового пакета макрофинансовой помощи ЕС могут поступить Украине до конца года, - Могерини - Цензор.НЕТ 3218
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Главное слово могут..Подходит время платежей по кредитам Порошенко .Антикоррупционного Суда в европейском виде нет и не предвидится.Отсюда и вывод .Не видать Порошенко кредитов без АС ,согласованного со США и ЕС!
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калиция уже приготовила ложки и начинает толкаться у "корыта"...слышится весёлоё похрюкивание, и даже поросячий визг...это кого то копытцем лягнули и ОНО отлетело в сторону. Главный уже перекрестился???
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Хотілось би звернутись до шановної пані Могеріні - чому ви надаєте макрофінансову допомогу людям які виражають інтереси не українців а інтереси злодійсько-олігархічного, наскрізь корумпованого клану, який ось уже 25 років грабує цю країну і свідомо не дає їй розвиватись? Якщо, народу України, вдасться здихатись цього злодійського шобла, що обманним шляхом вчергове захопило владу, то, залишаєм за собою право ті позички не повертати і не повязувати їх з країною.
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все більше схиляюсь до думки, що народу України, ніколи не вдасться здихатись цього злодійського шобла. і не через те, що шобло таке вже хитре, просто дуже "нехитрий" народ, тому-то пані Могеріні залишилось відстоювати інтереси Європи, не з Україною, а з буферною зоною на території України через уй..обків які її представляють, наразі, на чолі з парашенкою.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСредства из нового пакета макрофинансовой помощи ЕС могут поступить Украине до конца года, - Могерини
 
 
 
 
 
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