 Средства из нового пакета макрофинансовой помощи ЕС могут поступить Украине до конца года, - Могерини

"В прошлую пятницу… Европейская комиссия объявила новую программу макрофинансовой помощи объемом до 1 млрд евро и мы, безусловно, будем продолжать работать над этим вопросом, чтобы предоставление этой помощи происходило надлежащим образом", - сказала она на совместном брифинге президентом Украины Петром Порошенко в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос об условиях предоставления Украине нового пакета финансовой помощи, Ф.Могерини сказала: "Наши команды уже общаются по этому поводу".

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При этом она напомнила, что были определенные ограничения, которые не дали возможности Евросоюзу предоставить Украине транш в рамках предыдущей программы MFA.

"Я думаю, что эти условия также могут перейти в новый пакет, и я надеюсь, что предоставление средств произойдет уже до конца этого года. Надеюсь, что это будет двигаться быстро, и мы сейчас обсуждаем условия предоставления средств", - сказала Ф.Могерини.

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По ее словам, в этом контексте необходимо учитывать успехи Украины, которые будут достигнуты, в частности в борьбе с коррупцией.