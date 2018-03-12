 Средства из нового пакета макрофинансовой помощи ЕС могут поступить Украине до конца года, - Могерини

"В прошлую пятницу… Европейская комиссия объявила новую программу макрофинансовой помощи объемом до 1 млрд евро и мы, безусловно, будем продолжать работать над этим вопросом, чтобы предоставление этой помощи происходило надлежащим образом", - сказала она на совместном брифинге президентом Украины Петром Порошенко в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Отвечая на вопрос об условиях предоставления Украине нового пакета финансовой помощи, Ф.Могерини сказала: "Наши команды уже общаются по этому поводу".
При этом она напомнила, что были определенные ограничения, которые не дали возможности Евросоюзу предоставить Украине транш в рамках предыдущей программы MFA.
"Я думаю, что эти условия также могут перейти в новый пакет, и я надеюсь, что предоставление средств произойдет уже до конца этого года. Надеюсь, что это будет двигаться быстро, и мы сейчас обсуждаем условия предоставления средств", - сказала Ф.Могерини.
По ее словам, в этом контексте необходимо учитывать успехи Украины, которые будут достигнуты, в частности в борьбе с коррупцией.
не растет апельсин на березе!
хоть стихом изъясняйся, хоть в прозе,
все равно ты свинья,
если морда твоя
в желудях.... и сидишь ты в навозе!
Украине минимальная зарпалата 2017 год 3200 гривень около 100 евро
США минимальная зарплата 2017 год около 1000 долларов
почему нищие русские ,следят за графиками госдолга других стран?Это вас отвлекает от собственного убожества?
Госдолг не показатель бедности или богатства народа,показатель это покупательная способность,а она в россии ниже чем в Румынии
1) В 2000 году ВВП ППС России на одного жителя - $11000, 2017 - $28000, рост 154%. Великобритания 2000- $26000, 2017- $43000 роста 65%. 154>65. Темпы роста благосостояния наших граждан были в 3 раза быстрее, чем в Великобритании. 2) госдолг России 2000-56% ВВП, 2017 - 17%, снижение в 3 раза. Великобритания 2000 - 37%, 2017 - 90%, рост в 3 раза. 3) международные резервы России 2000 - $27 млрд, 2017 - $430 млрд, рост в 16 раз. Великобритания 2000- $50 млрд, в 2017 - $134 млрд, рост в 3 раза. 4) годовой профицит внешней торговли России составляет 105 миллиардов долларов. Годовой внешнеторговый дефицит Великобритании составляет 230 миллиардов долларов. 5) список ЦРУ мировой factbook ВВП по ППС России 2000- $1,6 трлн. 2017 - $4 трлн, рост в 2,5 раза. ВВП ППС Великобритании 2000- $ 1,5 трлн. 2017- $ 2,9 трлн, рост в 1,9 раза.
россия минимальная зарплата в россии 2017 7500 рублей около 100 евро
Так, по итогам 1 квартала 2016 года федеральный ПМ установлен на уровне 10524 руб. для работающих граждан, для детей -9676 руб., для пенсионеров - 8025 руб. (для сравнения в 2015 году прожиточный минимум составлял соответственно 10404, 9489, 7916 рублей).
данные за 2017 год по странам
минимальная зарплата в США 1000 долларов
минимальная зарплата в Германии 1498 долларов
минимальная зарплата в Польше около 500 долларов
минимальная зарплата в Румынии 318 долларов
что тебе не ясно с местом россии в этом мире?
"Госдолг не показатель бедности или богатства народа,показатель это покупательная способность"
Я выше сравнение провёл с Британией можете проверить источников навалом. А сейчас пишите не по паритету покупательной способности а базовые цифры и показатель отдельный по минималке я таких зарплат с 2007 года не видел. Я знаю что у меня отец обычным слесарем отработал и сейчас у него помимо всяких снижений по коммуналке пенсия 19000 рублей в месяц, кто работает тот получает и з.п и пенсию.