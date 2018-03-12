 Высшая квалификационная комиссия судей направила 256 помощников судей на спецподготовку

О принятии соответствующего решения сообщили в ВККС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Закон и Бизнес".

"Информируем, что 7 марта 2018 года на заседании Комиссии принято решение о направлении по результатам специальной проверки кандидатов на должность судьи, имеющих стаж работы в должности помощника судьи не менее трех лет, для прохождения специальной подготовки в Национальной школе судей Украины", - сказано в сообщении.

Всего в списке – 256 кандидатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Квалифоценивание на соответствие занимаемой должности: ВККС составила график проведения экзаменов для 1784 судей

При этом в ВККС отметили, что это не полный список кандидатов в судьи. Информация о направлении для прохождения специальной подготовки в НШСУ относительно других кандидатов будет размещена на официальном сайте Комиссии дополнительно.

Напомним, ВККС утвердила нормативно-правовые акты, регламентирующие специальную подготовку кандидатов на должность судьи. Ими предусмотрено, что помощники судей с трехлетним стажем за три месяца такой подготовки могут стать судьями.