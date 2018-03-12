 Нас ждет реформа сектора обороны и ВПК, принятие закона о нацбезопасности, - Бурбак о пути Украины в НАТО

Об этом заявил руководитель фракции Максим Бурбак на Согласительном совете, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Это ожидаемое и правильное решение. "Народный фронт" последовательно определяет вступление в НАТО как стратегический приоритет Украины. Наши союзники в Североатлантическом альянсе должны осознавать, что членство Украины в НАТО - это не столько вопрос безопасности Украины, как залог безопасности и мира в Европе и в мире в целом", - подчеркнул он.

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"Для присоединения Украины к НАТО нужна политическая воля Альянса. Так же должно быть понимание того, что с Украиной НАТО однозначно станет сильнее", - добавил Максим Бурбак.

Руководитель фракции также подчеркнул, что Украине для полного членства необходимо завершить немало реформ.

"На пути в НАТО нас также ждет немало работы. Нам необходимо завершить антикоррупционную реформу и создать независимый антикоррупционный суд. Нас ждет реформа сектора обороны и ВПК, принятие закона о нацбезопасности, который, кроме реформы системы управления оборонного сектора, предусматривает, что вступление в ЕС и НАТО являются нашими стратегическими приоритетами", - подчеркнул он.

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"Надо признать, что благодаря политической воле и решительности действий правительства и коалиции сразу после Революции достоинства мы невероятно продвинулись по направлению к членству в НАТО. "Народный фронт" и в дальнейшем будет делать все необходимое, чтобы Украина в ближайшее время стала членом НАТО. Это абсолютно возможно, и мы приложим для этого все свои усилия", - подчеркнул Максим Бурбак.

Напомним, утром 9 марта на страницу о расширении сайта НАТО, где были перечислены три страны, которые стремятся к вступлению, - Босния и Герцеговина, Грузия и Македония, - добавили и четвертую, Украину. При этом со страницы убрали упоминание о том, что "с 2010 года Украина официально не стремится к членству". Таким образом, Североатлантический альянс признал стремление Украины стать полноценным членом организации и присвоил ей статус страны-аспиранта.