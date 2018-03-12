 Нас ждет реформа сектора обороны и ВПК, принятие закона о нацбезопасности, - Бурбак о пути Украины в НАТО

Об этом заявил руководитель фракции Максим Бурбак на Согласительном совете, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Это ожидаемое и правильное решение. "Народный фронт" последовательно определяет вступление в НАТО как стратегический приоритет Украины. Наши союзники в Североатлантическом альянсе должны осознавать, что членство Украины в НАТО - это не столько вопрос безопасности Украины, как залог безопасности и мира в Европе и в мире в целом", - подчеркнул он.
"Для присоединения Украины к НАТО нужна политическая воля Альянса. Так же должно быть понимание того, что с Украиной НАТО однозначно станет сильнее", - добавил Максим Бурбак.
Руководитель фракции также подчеркнул, что Украине для полного членства необходимо завершить немало реформ.
"На пути в НАТО нас также ждет немало работы. Нам необходимо завершить антикоррупционную реформу и создать независимый антикоррупционный суд. Нас ждет реформа сектора обороны и ВПК, принятие закона о нацбезопасности, который, кроме реформы системы управления оборонного сектора, предусматривает, что вступление в ЕС и НАТО являются нашими стратегическими приоритетами", - подчеркнул он.
"Надо признать, что благодаря политической воле и решительности действий правительства и коалиции сразу после Революции достоинства мы невероятно продвинулись по направлению к членству в НАТО. "Народный фронт" и в дальнейшем будет делать все необходимое, чтобы Украина в ближайшее время стала членом НАТО. Это абсолютно возможно, и мы приложим для этого все свои усилия", - подчеркнул Максим Бурбак.
Напомним, утром 9 марта на страницу о расширении сайта НАТО, где были перечислены три страны, которые стремятся к вступлению, - Босния и Герцеговина, Грузия и Македония, - добавили и четвертую, Украину. При этом со страницы убрали упоминание о том, что "с 2010 года Украина официально не стремится к членству". Таким образом, Североатлантический альянс признал стремление Украины стать полноценным членом организации и присвоил ей статус страны-аспиранта.
Таким образом, близкие отношения между Яценюком и братьями Бурбак начались еще с детства, и даже раньше - с дружбы их матерей. А еще одним членом их школьной компании позже стал Павел Петренко (нынешний министр юстиции, подробнее про него читайте в статье Павел Петренко. «Карманный» мальчик «Семьи» Яценюка), который на несколько лет младше Бурбаков и Яценюка.
Хорошо живет на свете Винни Пух?
От того поет он эти песни вслух
И не важно чем он занят,
Если он худеть не станет
(а ведь он худеть не станет?)
Но, почему то никто за эти крутые определения мне не платит зарплату ...
Ви уже все просрали (довіру), тому просто ідіть нахєр, ушльопки...
В НФ все такие.
Бл*дь, де вас, суки, знайти, щоб усіх повбивати, нах*й !!!???
Мерзоти ви закінчені ! Ні честі, ні совісті! Злодій на злодієві сидить і злодієм поганяє!
Та вже після публікації Е-декларацій цих сук на чолі з Президентом потрібно було повішати всіх до одного! А ми сидимо і жуємо сполі....
Сразу после задержания 8 марта во
время документирования оружия,
которое перевозил руководитель
Центра освобождения пленных
"Офицерский корпус" Владимир
Рубан, загорелся один снаряд.
Это подтвердили три независимых друг
от друга источника
Как пишет УП, во время
процессуального оформления оружия
из машины, которой управлял Рубан,
загорелся снаряд, пороховой заряд к
нему, возможно, мины калибром 120
мм.
Пламя удалось вовремя потушить,
никто не пострадал.