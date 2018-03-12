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 Политика Украины, За рубежом
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 Нас ждет реформа сектора обороны и ВПК, принятие закона о нацбезопасности, - Бурбак о пути Украины в НАТО

"Народный фронт" считает ожидаемым и правильным решением НАТО признание за Украиной статуса страны-аспиранта Североатлантического альянса.

Об этом заявил руководитель фракции Максим Бурбак на Согласительном совете, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Это ожидаемое и правильное решение. "Народный фронт" последовательно определяет вступление в НАТО как стратегический приоритет Украины. Наши союзники в Североатлантическом альянсе должны осознавать, что членство Украины в НАТО - это не столько вопрос безопасности Украины, как залог безопасности и мира в Европе и в мире в целом", - подчеркнул он.

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"Для присоединения Украины к НАТО нужна политическая воля Альянса. Так же должно быть понимание того, что с Украиной НАТО однозначно станет сильнее", - добавил Максим Бурбак.

Руководитель фракции также подчеркнул, что Украине для полного членства необходимо завершить немало реформ.

"На пути в НАТО нас также ждет немало работы. Нам необходимо завершить антикоррупционную реформу и создать независимый антикоррупционный суд. Нас ждет реформа сектора обороны и ВПК, принятие закона о нацбезопасности, который, кроме реформы системы управления оборонного сектора, предусматривает, что вступление в ЕС и НАТО являются нашими стратегическими приоритетами", - подчеркнул он.

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"Надо признать, что благодаря политической воле и решительности действий правительства и коалиции сразу после Революции достоинства мы невероятно продвинулись по направлению к членству в НАТО. "Народный фронт" и в дальнейшем будет делать все необходимое, чтобы Украина в ближайшее время стала членом НАТО. Это абсолютно возможно, и мы приложим для этого все свои усилия", - подчеркнул Максим Бурбак.

Напомним, утром 9 марта на страницу о расширении сайта НАТО, где были перечислены три страны, которые стремятся к вступлению, - Босния и Герцеговина, Грузия и Македония, - добавили и четвертую, Украину. При этом со страницы убрали упоминание о том, что "с 2010 года Украина официально не стремится к членству". Таким образом, Североатлантический альянс признал стремление Украины стать полноценным членом организации и присвоил ей статус страны-аспиранта.

Источник: https://censor.net.ua/n3055033
 
 
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Во его сегодня прёт...на любые темы...Но особенно он уверенно заявляет о том что ну никаким боком от него НЕ ЗАВИСИТ! Но морда аж красная, чуть не треснет от важности. "Для присоединения Украины к НАТО нужна политическая воля Альянса", - Бурбак - Цензор.НЕТ 147
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Це в есесері таким спецом був кожен камуняка. Міг управляти сільським господарством, машинобудуванням, або металургією, а за житловим господарством і подавно. Лівою ногою.
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Климакс власти - потливость, прилив жара, увеличение веса. Все признаки на лице. Нас ждет реформа сектора обороны и ВПК, принятие закона о нацбезопасности, - Бурбак о пути Украины в НАТО - Цензор.НЕТ 3877
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А разве у " патриотов" во время войны могут быть такие ОТКОРМЛЕННЫЕ СВИНЯЧИЕ РОЖИ? Он не родной ли братец ШАКАЛА- Лизоблюда ГАНТОНА ТАБАКИ?
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для початку необхідно ЖОПУ відмити від Широколанської грязі ...баблак
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Максим Юрьевич Бурбак родился в интеллигентной семье преподавателей Черновицкого университета. Его дедушка (по маме) Федор Степанович Арват был заведующий кафедрой филологии, а мать Елена Федоровна работала на кафедре иностранных языков. Можно сказать, что именно маме он во многом обязан своей будущей карьере: она устроила своих сыновей Алексея (родился 1 января 1974) а затем Максима в черновицкую специализированную школу №9 с углубленным изучением английского (сейчас это гимназия №9). Там одноклассником старшего Алексея стал маленький и шустрый Сеня - сын её подруги и коллеги, преподавательницы университета Марии Григорьевны Яценюк. Будущий украинский премьер-министр сидел с Алексеем Бурбаком за одной партой и стал его другом. Причем Алексей, в силу своей комплекции и твердого характера, не раз спасал Сеню и от хулиганов, и просто от разозленных его кипучей деятельностью сверстников.
Таким образом, близкие отношения между Яценюком и братьями Бурбак начались еще с детства, и даже раньше - с дружбы их матерей. А еще одним членом их школьной компании позже стал Павел Петренко (нынешний министр юстиции, подробнее про него читайте в статье Павел Петренко. «Карманный» мальчик «Семьи» Яценюка), который на несколько лет младше Бурбаков и Яценюка.
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"Таким образом, близкие отношения между Яценюком и братьями Бурбак начались еще с детства"
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Політичні мертвяки починають засерати інформаційний простір говномеседжами! Пойух що проголошують ідіотські заяви, аби проголошувати та серти в мізки виборцям!
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Какое неожиданное открытие. А мне показалось, что нужна не "воля Альянса", а соответствие Украины предьявляемым требованиям, иначе "волю Альянса" бурбак так и не ощутит.
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Странно слышать от хомяка, желание всей Украины.
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.....вступите в натО и потом будете им еб...ть МОЗГ как украинцам ???? !!!!
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Украину в НАТО не возьмут пока окупированный крым. И Хуйло ето знает. Так же как и Молдову в НАТО не возьмут пока окупировано приднестровье.
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Особливо якщо сидіти і нічого не робити то дійсно нікуди не возьмуть з такою "логікою". До 2013 теж була база чф рф у Криму і янук нікуди не рипався. У НАТО є цікавість до України тому і дали статус аспіранта, як і Грузії де окупована і Абхазія та Осетія і це не заважає. Як і конфлікт заморожений Греції і Туреччини і миротворці на Кіпрі не заважають бути у НАТО.
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НАТО разве, что на уши не орет каракулевым упырям - наши двери открыты! Вступайте! А эти отворачивают свои разьевшиеся хари и бубнят - не на часи.. нужен сигнал... колысь мы провэдэм рэхверэндум...Потому что стандарты НАТО для них отлучение от корыта и защита граждан от их опричников - беркутни
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***
Хорошо живет на свете Винни Пух?
От того поет он эти песни вслух
И не важно чем он занят,
Если он худеть не станет
(а ведь он худеть не станет?)
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Подхуйловников колбасит ! Для них ботоксная харя педофила крысюка приятнее
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Я последовательно определяю себя в совете директоров компани IBM, Apple, BMW и Samsung. И мое присуствие на всех собраниях высшего руководства я ставлю как стратегический приоритет.
Но, почему то никто за эти крутые определения мне не платит зарплату ...
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4и года жуют жвачку,а солдаты,как в концтабори ,тонут в грязи и вшах..
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Хто ж мля заважав ось уже 4 роки реформувати армію... Уся повнота влади БПП + НФ, конституційна більшість в ВР і... ніхєра не зроблено. А коли лишилось 1 -1.5 роки до зміни влади і, можливої тюрьми ( БПП, НФ, Срані групи), то вхід ідуть будь які обіцянки і всяка хрєнь...
Ви уже все просрали (довіру), тому просто ідіть нахєр, ушльопки...
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Неужели он сам не понимает, как он смешон?
В НФ все такие.
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Чому всі? Там ще КуляВлоб є. Таке ж Чмо. Тілки зі зворотнім знаком.
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с такой рожей только пивом торговать.... политик, блин
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Боже,Боже,ця ряха просто просится в октябрятскую звёздочку.Або на доску почёта в красный уголок Нас чекає реформа сектору оборони і ВПК, ухвалення закону про нацбезпеку, - Бурбак про шляхи України в НАТО - Цензор.НЕТ 458
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Ну, слава Богу на кінець, на п"ятому році війни, дійшла черга і до реформи оборонного сектору.... (((((((((((
Бл*дь, де вас, суки, знайти, щоб усіх повбивати, нах*й !!!???
Мерзоти ви закінчені ! Ні честі, ні совісті! Злодій на злодієві сидить і злодієм поганяє!
Та вже після публікації Е-декларацій цих сук на чолі з Президентом потрібно було повішати всіх до одного! А ми сидимо і жуємо сполі....
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Стоило так рисковать ради зрелищных декораций?

Сразу после задержания 8 марта во
время документирования оружия,
которое перевозил руководитель
Центра освобождения пленных
"Офицерский корпус" Владимир
Рубан, загорелся один снаряд.
Это подтвердили три независимых друг
от друга источника
Как пишет УП, во время
процессуального оформления оружия
из машины, которой управлял Рубан,
загорелся снаряд, пороховой заряд к
нему, возможно, мины калибром 120
мм.
Пламя удалось вовремя потушить,
никто не пострадал.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНас ждет реформа сектора обороны и ВПК, принятие закона о нацбезопасности, - Бурбак о пути Украины в НАТО
 
 
 
 
 
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