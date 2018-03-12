 Могерини: Мы готовы возобновить трехсторонние переговоры по газу Украина - Еврокомиссия - "Газпром"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявляет верховный представитель ЕС по иностранным делам и вопросам политики безопасности - вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини.

"Мы обсуждали вопрос недавнего решения "Газпрома" приостановить предоплаченные газовые поставки в Украину. "Газпром" должен выполнять свои договорные обязательства. Как вы знаете, Европейская комиссия… активно работает в этом направлении. Мы готовы возобновить трехсторонние переговоры в этом отношении", - сказала она на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко в понедельник в Киеве.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее ЕК призвала все привлеченные стороны, компании, министерства Украины и России найти немедленные решения для обеспечения надежного транзита газа в ЕС, его поставок в Украину в соответствии с решениями Стокгольмского арбитражного трибунала.

Комиссия заявила о готовности к проведению трехсторонних переговоров Украина – РФ – ЕС. Заместитель председателя ЕК Марош Шефчович планировал уже 2 марта позвонить украинскому и российскому министрам энергетики для согласования последующих шагов.

3 марта в НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что готовы принять участие в трехсторонних переговорах Украина - РФ- ЕС по выполнению решений Стокгольмского арбитража. "Нафтогаз" приветствует предложение МИД Украины и Еврокомиссии по проведению переговоров для выполнения решений Стокгольмского арбитража в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС. Компания готова принять участие в таких переговорах в ближайшее удобное для всех сторон время", - отметили в компании.

При этом министр энергетики РФ Александр Новак 6 марта заявил, что трехсторонние переговоры России, Украины и Евросоюза по газовому вопросу пока не планируются, все должны урегулировать компании. "Трехсторонних переговоров не планируется, потому что все судебные разбирательства идут на основе контрактов и взаимоотношений между коммерческими организациями, то есть между "Газпромом" и "Нафтогазом", - сказал он.

Он также утверждает, что суд Стокгольма своим решением предложил субсидировать украинскую экономику. "Газпром" принял правильное решение, чтобы начать процедуру расторжения этих контрактов", - заявил российский министр.

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Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте газ поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о дефиците газа в Украине в объеме около 10 млн кубометров в сутки из-за морозов и отказа "Газпрома" в его поставках, в связи с чем предложил ввести ограничения на потребление газа в стране 3-4 марта 2018 года.