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 Политика Украины
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 Могерини: Мы готовы возобновить трехсторонние переговоры по газу Украина - Еврокомиссия - "Газпром"

Европейская комиссия активно работает над содействием в урегулировании вопроса о газовых поставках и транзите "голубого топлива" российским "Газпромом" в страны Евросоюза через Украину и готова возобновить трехсторонние переговоры Украина-ЕК-"Газпром".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявляет верховный представитель ЕС по иностранным делам и вопросам политики безопасности - вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини.

"Мы обсуждали вопрос недавнего решения "Газпрома" приостановить предоплаченные газовые поставки в Украину. "Газпром" должен выполнять свои договорные обязательства. Как вы знаете, Европейская комиссия… активно работает в этом направлении. Мы готовы возобновить трехсторонние переговоры в этом отношении", - сказала она на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко в понедельник в Киеве.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее ЕК призвала все привлеченные стороны, компании, министерства Украины и России найти немедленные решения для обеспечения надежного транзита газа в ЕС, его поставок в Украину в соответствии с решениями Стокгольмского арбитражного трибунала.

Комиссия заявила о готовности к проведению трехсторонних переговоров Украина – РФ – ЕС. Заместитель председателя ЕК Марош Шефчович планировал уже 2 марта позвонить украинскому и российскому министрам энергетики для согласования последующих шагов.

3 марта в НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что готовы принять участие в трехсторонних переговорах Украина - РФ- ЕС по выполнению решений Стокгольмского арбитража. "Нафтогаз" приветствует предложение МИД Украины и Еврокомиссии по проведению переговоров для выполнения решений Стокгольмского арбитража в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС. Компания готова принять участие в таких переговорах в ближайшее удобное для всех сторон время", - отметили в компании.

При этом министр энергетики РФ Александр Новак 6 марта заявил, что трехсторонние переговоры России, Украины и Евросоюза по газовому вопросу пока не планируются, все должны урегулировать компании. "Трехсторонних переговоров не планируется, потому что все судебные разбирательства идут на основе контрактов и взаимоотношений между коммерческими организациями, то есть между "Газпромом" и "Нафтогазом", - сказал он.

Он также утверждает, что суд Стокгольма своим решением предложил субсидировать украинскую экономику. "Газпром" принял правильное решение, чтобы начать процедуру расторжения этих контрактов", - заявил российский министр.

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Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме. 

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте газ поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о дефиците газа в Украине в объеме около 10 млн кубометров в сутки из-за морозов и отказа "Газпрома" в его поставках, в связи с чем предложил ввести ограничения на потребление газа в стране 3-4 марта 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3055031
 
 
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украинцы,помогайте транзитом русским оккупантам, чтобы они больше зарабатывали на продаже газа.Не дайте замёрзнуть озабоченной Европе !...плата за ВСЁ жизнями украинцев...все довольны ?
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Пусть параша сначала заплатит штраф, а потом переговоры.
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переговоры по-поводу ЧЕГО ?...содействию и помощи в транзите их газа для зарабатывания денег для русских оккупантов ?...потом на это деньги наймут всяких "ихтамнет-вагнеров" с танками и они ещё больше убьют украинских солдат и мирных жителей.
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вопрос не в вас и не во мне...мы с этого вообще ни чего не имеем, а только платим втридорога или жизнями...
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Какие еще переговоры если нарушение контракта Газпромом нужно обжаловать только в суде.
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Так кацапы сами в суд подали на расторжение контракта, т.е. все работает, суд два года, а там и контракту конец. Все эти визги для хуйловского избирателя, можно подумать в этом есть какой то смысл, и кто то там будет считать голоса...
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Могерини кретинка, Украина гордится тем, что не покупает вонючий газ у России.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМогерини: Мы готовы возобновить трехсторонние переговоры по газу Украина - Еврокомиссия - "Газпром"
 
 
 
 
 
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