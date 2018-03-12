 Глава МВД Словакии ушел в отставку из-за убийства журналиста Куцяка

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", причиной послужило недавнее убийство журналиста Яна Куцяка.
Отмечается, что увольнения главы МВД требовали десятки тысяч человек на демонстрациях, которые прошли в минувшие выходные.
Митинги и демонстрации протеста – самые многочисленные за два последних десятилетия – прошли в 50 городах Словакии. Участники акций призывали к отставке правительства и досрочным парламентским выборам. Это предложение поддержал и президент Словакии Андрей Киска. По его словам, граждане республики больше не доверяют властям.
Журналист Ян Куцяк был застрелен вместе со своей невестой в период с 22 по 25 февраля. Тело 27-летнего репортера и его подруги-сверстницы нашли в их доме в населенном пункте Велька Мача недалеко от города Трнава. Причиной смерти стали огнестрельные ранения: журналисту пуля попала в грудь, его девушке - в голову. Наиболее вероятным мотивом убийства правоохранители считают профессиональную деятельность журналиста, который расследовал деятельность итальянской мафии на востоке Словакии и ее возможные связи с близким окружением премьер-министра Роберта Фицо.
Итальянская сторона заявила, что к убийству может быть причастна крупная организованная преступная группировка "Ндрангета", базирующаяся на юге Италии.
Митинги и демонстрации протеста - самые многочисленные за два последних десятилетия - прошли в 50 городах Словакии. Источник: https://censor.net.ua/n3055029
і хуйло нападе!
Про авакяна и Ко вы наверное пошутили?
ту шо в кино показуют
и хвосты с кацапами они там плетут плотно еще с 2000х
машины ( кража или страховочные), фуры ( наводка или подсадка своего водилы и "ограбление" на територии совка), наркота, бляди, оружие и тд и тп)))
етот мальчег видимо думал шо в сказку попал
общался там с такими персонажами, чисто клан сопрано на морды
видимо крепко начал просить, иначе просто колени поломали бы, а так....
это 98 год был, а деду итальянцу, с которым общался, за 60 было
он фуры еще в 60х годах клеил)))
и работают они на мафию не за деньги, а за идею ( бабки тоже не считают, всем хватает)
У савакова тоже есть бизнес в Италии и миллионные доходы