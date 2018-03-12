 Глава МВД Словакии ушел в отставку из-за убийства журналиста Куцяка

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", причиной послужило недавнее убийство журналиста Яна Куцяка.

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Отмечается, что увольнения главы МВД требовали десятки тысяч человек на демонстрациях, которые прошли в минувшие выходные.

Митинги и демонстрации протеста – самые многочисленные за два последних десятилетия – прошли в 50 городах Словакии. Участники акций призывали к отставке правительства и досрочным парламентским выборам. Это предложение поддержал и президент Словакии Андрей Киска. По его словам, граждане республики больше не доверяют властям.

Журналист Ян Куцяк был застрелен вместе со своей невестой в период с 22 по 25 февраля. Тело 27-летнего репортера и его подруги-сверстницы нашли в их доме в населенном пункте Велька Мача недалеко от города Трнава. Причиной смерти стали огнестрельные ранения: журналисту пуля попала в грудь, его девушке - в голову. Наиболее вероятным мотивом убийства правоохранители считают профессиональную деятельность журналиста, который расследовал деятельность итальянской мафии на востоке Словакии и ее возможные связи с близким окружением премьер-министра Роберта Фицо.

Итальянская сторона заявила, что к убийству может быть причастна крупная организованная преступная группировка "Ндрангета", базирующаяся на юге Италии.