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Все про:журналистика (2185) отставка (2253) Словакия (362) убийство (4786)

 Глава МВД Словакии ушел в отставку из-за убийства журналиста Куцяка

Министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк подал в отставку.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", причиной послужило недавнее убийство журналиста Яна Куцяка.

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Отмечается, что увольнения главы МВД требовали десятки тысяч человек на демонстрациях, которые прошли в минувшие выходные.

Митинги и демонстрации протеста – самые многочисленные за два последних десятилетия – прошли в 50 городах Словакии. Участники акций призывали к отставке правительства и досрочным парламентским выборам. Это предложение поддержал и президент Словакии Андрей Киска. По его словам, граждане республики больше не доверяют властям.

Журналист Ян Куцяк был застрелен вместе со своей невестой в период с 22 по 25 февраля. Тело 27-летнего репортера и его подруги-сверстницы нашли в их доме в населенном пункте Велька Мача недалеко от города Трнава. Причиной смерти стали огнестрельные ранения: журналисту пуля попала в грудь, его девушке - в голову. Наиболее вероятным мотивом убийства правоохранители считают профессиональную деятельность журналиста, который расследовал деятельность итальянской мафии на востоке Словакии и ее возможные связи с близким окружением премьер-министра Роберта Фицо.

Итальянская сторона заявила, что к убийству может быть причастна крупная организованная преступная группировка "Ндрангета", базирующаяся на юге Италии.

Источник: https://censor.net.ua/n3055029
 
 
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а наших хер от кормушки отлучишь, даже за личные и уголовные проступки
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кучма лично заказал Гонгадзе,теперь уважаемый человек в Украине
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Отмечается, что увольнения главы МВД требовали десятки тысяч человек на демонстрациях, которые прошли в минувшие выходные.
Митинги и демонстрации протеста - самые многочисленные за два последних десятилетия - прошли в 50 городах Словакии. Источник: https://censor.net.ua/n3055029
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У нас даже борцы с корупцией и противники власти Пэдро, не могут выйти из его партии. О чем ещё можно говорить
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там де живуть цивілізовані люди, працюють цивілізовані закони, а не так як з нашими непотрібами. мав на увазі не лише гівноеліту....... .
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в Україні такого не може бути - калоліція розпадеться!
і хуйло нападе!
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А наших хоть авакяна хоть луцика трупами журналистов завали - 0 реакции...
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Когда убили Бузину, Аваков и ухом не повел.
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Бузіну самі менти і вбили, щоб повісити це вбивство на патріотів з С14
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Бо глава МВС Словаччини - лох у понятті глави МВД України. І "тєрпіла". Глава МВД Словакии ушел в отставку из-за убийства журналиста Куцяка - Цензор.НЕТ 8623
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Бузина от своих кураторов в ФСБ слишком много денег запросил,за что и поплатился,кацапы за доллары усруться
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и правильно сделал- бузина уже давно напрашивался Глава МВД Словакии ушел в отставку из-за убийства журналиста Куцяка - Цензор.НЕТ 3029
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Дикая страна - нищая и унижаемая страна.
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согласен, смехдержава она такая- дикая орда Глава МВД Словакии ушел в отставку из-за убийства журналиста Куцяка - Цензор.НЕТ 1707
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У вас комплекс? О России помните всегда
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А наш міністр МВС навіть після розстрілу ментів ментами в Княжичах не пішов у відставку!
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Словакия Европа?! Украина идёт в Евросоюз?! По совокупности нераскрытых убийств...Аваков и соподельники уже должны совершить массовое сэппуку...
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"Совершая сэппуку, самураи демонстрировали своё мужество перед лицом боли и смерти и чистоту своих помыслов перед богами и людьми."

Про авакяна и Ко вы наверное пошутили?
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украинский вариант харакири...Но понятно что это не про этих ублюдков.........Но пока что у них получается "шутить" с гражданами Украины.
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В Украине хоть сотню завалят, а Аваков и не пошевелится.
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А кто с него будет спрашивать? Все нынешние его птенчики , из одного гнезда.
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скорее трутни...успешно осуществляют операцию "крадун".
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Да хоть член. Если США его клещами возьмет.
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Сейчас перед выборами расскажут. Про Гонгадзе, про депутатскую неприкосновенность. Всего наслушаемся.
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Дристометы кремлевские, все высказались?
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неправильный какой-то этот министр- сам ушел в отставку
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Дело связано с мафией. Может этому министру проще уйти в отставку, чем садить салих приятелей?
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И вот теперь выяснилось, что та самая Camorra из Неаполя совместно с сицилийской Cosa Nostra и 'Ndrangheta много лет тайно работают и инвестируют большие средства в Словакию.В Словакии работают еще две мафиозные группировки из Неаполя - Di Lauro, чьего представителя в 2005 году убили на северо-востоке Словакии, и Sarno.
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мафия там самая реальная
ту шо в кино показуют
и хвосты с кацапами они там плетут плотно еще с 2000х
машины ( кража или страховочные), фуры ( наводка или подсадка своего водилы и "ограбление" на територии совка), наркота, бляди, оружие и тд и тп)))
етот мальчег видимо думал шо в сказку попал
общался там с такими персонажами, чисто клан сопрано на морды
видимо крепко начал просить, иначе просто колени поломали бы, а так....
это 98 год был, а деду итальянцу, с которым общался, за 60 было
он фуры еще в 60х годах клеил)))
и работают они на мафию не за деньги, а за идею ( бабки тоже не считают, всем хватает)
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Вот дурак. Нужно ему приезжать в Украину работать. В Украине уже сотни убийств и терактов произошло, уже целые семьи министоров и депутатов засветились в воровстве и грабежах и никто никуда не собирается уходить.
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Уважуха, а у нас хрен кто сам уйдёт, что бы не случилось.
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Даже сложно представить себе какую кучу нужно перебить в Украине журналистов,что-бы оттащить от кормушки Какакова...
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Та навіть якщо всіх журналістів до одного перелупити і в додачу ще й артистів наприклад (так на всяк випадок) то Аваков скаже :"Отставка ? Не дождетесь ! Ми только начали реформировать.."
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Авакян наверное чуть со смеху не помер))
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Итальянская мафия.
У савакова тоже есть бизнес в Италии и миллионные доходы
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Аваков должен біл уйти в отставку разов .. нет, я до стольки считать не умею.
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аваков взагалі не розуміє про що мова!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГлава МВД Словакии ушел в отставку из-за убийства журналиста Куцяка
 
 
 
 
 
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