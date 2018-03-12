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Все про:Минобороны (5095) разведка (1834) мобилизация (539)

 Террористы на Донбассе принудительно проводят мобилизацию населения, - ГУР

Оккупационные власти наращивают проведение принудительных мобилизационных мероприятий на временно оккупированной территории Донбасса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны.

По данным украинской разведки, по распоряжению командования российских оккупационных войск, местные жители из числа военнослужащих запаса с 12 марта с.г. будут привлекаться к проведению на базе т.н. подразделений АК дополнительных сборов со сроком не менее трех недель. Руководители т.н. "государственных предприятий" обязаны отправлять для участия в указанных мероприятиях не менее 10 % работников от штатной численности предприятий.

Отмечается, что лиц, заявляющих о непригодности для прохождения сборов по состоянию здоровья, предупреждают об увольнении с работы.

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"Проведение принудительных мобилизационных мероприятий приводит к росту опасений среди местного населения, что лица, которые пройдут подготовку на сборах, будут вынуждены участвовать в боевых действиях в будущем. Общий масштаб указанных мероприятий на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, их синхронность по времени и скоординированность по содержанию является безоговорочным доказательством их инициирования руководством РФ", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3055028
 
 
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Любишь кататься, люби и саночки возить.(С)
(Любишь разгаваривать на нарєчии, люби и служить асвабадителям от биндер)
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Потрібно ввести воєнний стан та оголосити примусову евакуацію населення окупованих та прифронтових територій!
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"примусова євакуація" ти мінімум себе Сталіним бачиш?) це тільки він кримських татар у вагонах товарних вивозив. І куди заселяти у санатоії Карпат?
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Ага, и всё население эвакуированное, на Марс, телепортировать... "Остапа", как всегда, "понесло...".
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на ЛУГАНДОНЕ не люди , а НАВОЗ !!! 5 год ОТСАСЫВАЮТ , а вломить СВОИМ ссут !!!!
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а в 14 годе помню добровольно под наши танки кидались
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За что боролись,на то и напоролись.Я бы на месте рашистских "командиров" этим "добровольнопринудительным" воякам не доверял.
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А как же "защита Родины"?! "Бандьоры" наступают!" "Социалистическое отечество в опасности!"
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы на Донбассе принудительно проводят мобилизацию населения, - ГУР
 
 
 
 
 
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