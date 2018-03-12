 Террористы на Донбассе принудительно проводят мобилизацию населения, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны.

По данным украинской разведки, по распоряжению командования российских оккупационных войск, местные жители из числа военнослужащих запаса с 12 марта с.г. будут привлекаться к проведению на базе т.н. подразделений АК дополнительных сборов со сроком не менее трех недель. Руководители т.н. "государственных предприятий" обязаны отправлять для участия в указанных мероприятиях не менее 10 % работников от штатной численности предприятий.

Отмечается, что лиц, заявляющих о непригодности для прохождения сборов по состоянию здоровья, предупреждают об увольнении с работы.

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"Проведение принудительных мобилизационных мероприятий приводит к росту опасений среди местного населения, что лица, которые пройдут подготовку на сборах, будут вынуждены участвовать в боевых действиях в будущем. Общий масштаб указанных мероприятий на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, их синхронность по времени и скоординированность по содержанию является безоговорочным доказательством их инициирования руководством РФ", - сказано в сообщении.