 Снятие неприкосновенности с нардепа Бакулина: регламентный комитет рассматривает представления ГПУ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Цензор.НЕТ ведет прямую трансляцию заседания комитета.
На заседании комитета присутсвует Генпрокурор Юрий Луценко.
Сам нардеп Бакулин на заседание комитета не прибыл и направил письменное ходатайство о заслушивании на комитете его адвоката.
Нардепы на заседании комитета должны рассмотреть представления, инициированные и внесенные в Верховную Раду Украины Генеральным прокурором Украины Луценко Ю.В., "О предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Бакулина Евгения Николаевича", "О предоставлении согласия на задержание народного депутата Украины Бакулина Евгения Николаевича"," О даче согласия на избрание в отношении народного депутата Украины Бакулина Евгения Николаевича меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста)" (№ 14/2 / 1-36811- 16).
Напомним, Бакулин возглавлял "Нафтогаз Украины" с марта 2010 года по март 2014 года. В марте 2014 года его задержали по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах в деле "о буровых установках". Потом Печерский суд Киева отпустил Бакулина под залог в 10 млн грн.
В июле 2017 года Луценко заявлял, что готовится представление в ВР о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Бакулина.
16 февраля 2018 года в ГПУ сообщили, что представление о привлечении к уголовной ответственности, даче согласия на задержание и избрание меры пресечения Бакулину подписано и направлено в Верховную Раду Украины.
О встрече блогеров-порохоботов с шефом, но серьезно - экспертМежду прочим, с профессиональной - политтехнологической - точки зрения встреча блогеров с Порошенко вышла образцом эффективного информационного мероприятия.
Такое мнение высказал сегодня политический аналитик Александр Кочеткоов.Первый момент - якобы «секретность встречи и обсуждаемого», хотя это оксюморон, так как блогеры в обязательном порядке отписались о впечатлениях. Но якобы «секретность» сразу подогрела общественный интерес.Второй момент - топтание по конченному ушлепку Олешко. Это и продлило, и резко усилило внимание к встрече.Что еще важнее: отмежевавшись от ушлепка, на контрасте остальные придворные блогеры становятся как бы более объективными и независимыми. Читающая публика начинает отчасти верить в то, что они пришли задать острые вопросы, даже покритиковать ПАПа. А он как бы готов критику выслушивать, то есть, такой себе сильный демократичный лидер, стремящийся исправлять ошибки.Хотя по предыдущему опыту знаю, что обычно такая встреча на 90% представляет собой монолог Порошенко с красочным описанием, как много он делает для сограждан и как мало они, неблагодарные, это ценят.
Полагаю, что такое удачное информационное обеспечение встречи с ПАПом сложилось непроизвольно. Потому что в АП нет спецов, способных заранее придумать и реализовать такую схему.Но в любом случае, предстоящие сражения в медийной сфере во время выборов будут очень жесткими и жаркими. И на этом о проблемах и успехах информационной канализации власти все...
козлиное блеяние
полосатое одеяло
животворящий браслет (не путать с циркониевым)
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