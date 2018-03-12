 Снятие неприкосновенности с нардепа Бакулина: регламентный комитет рассматривает представления ГПУ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Цензор.НЕТ ведет прямую трансляцию заседания комитета.

На заседании комитета присутсвует Генпрокурор Юрий Луценко.

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Сам нардеп Бакулин на заседание комитета не прибыл и направил письменное ходатайство о заслушивании на комитете его адвоката.

Нардепы на заседании комитета должны рассмотреть представления, инициированные и внесенные в Верховную Раду Украины Генеральным прокурором Украины Луценко Ю.В., "О предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Бакулина Евгения Николаевича", "О предоставлении согласия на задержание народного депутата Украины Бакулина Евгения Николаевича"," О даче согласия на избрание в отношении народного депутата Украины Бакулина Евгения Николаевича меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста)" (№ 14/2 / 1-36811- 16).

Напомним, Бакулин возглавлял "Нафтогаз Украины" с марта 2010 года по март 2014 года. В марте 2014 года его задержали по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах в деле "о буровых установках". Потом Печерский суд Киева отпустил Бакулина под залог в 10 млн грн.

В июле 2017 года Луценко заявлял, что готовится представление в ВР о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Бакулина.

16 февраля 2018 года в ГПУ сообщили, что представление о привлечении к уголовной ответственности, даче согласия на задержание и избрание меры пресечения Бакулину подписано и направлено в Верховную Раду Украины.