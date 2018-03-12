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 Политика Украины
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 Снятие неприкосновенности с нардепа Бакулина: регламентный комитет рассматривает представления ГПУ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента рассматривает представления Генерального прокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Евгения Бакулина.

Цензор.НЕТ ведет прямую трансляцию заседания комитета.

На заседании комитета присутсвует Генпрокурор Юрий Луценко.

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Сам нардеп Бакулин на заседание комитета не прибыл и направил письменное ходатайство о заслушивании на комитете его адвоката.

Нардепы на заседании комитета должны рассмотреть представления, инициированные и внесенные в Верховную Раду Украины Генеральным прокурором Украины Луценко Ю.В., "О предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Бакулина Евгения Николаевича", "О предоставлении согласия на задержание народного депутата Украины Бакулина Евгения Николаевича"," О даче согласия на избрание в отношении народного депутата Украины Бакулина Евгения Николаевича меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста)" (№ 14/2 / 1-36811- 16).

Напомним, Бакулин возглавлял "Нафтогаз Украины" с марта 2010 года по март 2014 года. В марте 2014 года его задержали по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах в деле "о буровых установках". Потом Печерский суд Киева отпустил Бакулина под залог в 10 млн грн.

В июле 2017 года Луценко заявлял, что готовится представление в ВР о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Бакулина.

16 февраля 2018 года в ГПУ сообщили, что представление о привлечении к уголовной ответственности, даче согласия на задержание и избрание меры пресечения Бакулину подписано и направлено в Верховную Раду Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3055027
 
 
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А этот министр энергетики и по совместительству- лучший друг лыжных инструкторов, значит ни при делах?...Попуччик ливолюции?!...
Снятие неприкосновенности с нардепа Бакулина: регламентный комитет рассматривает представления ГПУ - Цензор.НЕТ 3605
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Бизнес партнер. Вышки Бойко это святое
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очередное дятел-шоу для...даже уже затрудняюсь подобрать эпитет для тех, кто его схавает.
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И что дальше? С Розенблата тоже снимали. Зачем?
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А это чтобы отвлечь внимание от игнорирования создания полноценного антикоррупционного суда.
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Уже даже не смешно от показухи, имитации. Была надежда на Саакашвили, что он это кубло растревожит. Но увы, уже его скоро в террористы запишут.
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а чего его записывать?он еще в грузии террорить начал...
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А тебя и не спрашивал! Ты известное всем чмо проплаченное. Ник смени, убогое.
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А если Михо начал бы у нас террорить всех жуликов, воров, прохиндеев, то я за!
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...О встрече блогеров-порохоботов с шефом, но серьезно - экспертСнятие неприкосновенности с нардепа Бакулина: регламентный комитет рассматривает представления ГПУ - Цензор.НЕТ 4010
О встрече блогеров-порохоботов с шефом, но серьезно - экспертМежду прочим, с профессиональной - политтехнологической - точки зрения встреча блогеров с Порошенко вышла образцом эффективного информационного мероприятия.
Такое мнение высказал сегодня политический аналитик Александр Кочеткоов.Первый момент - якобы «секретность встречи и обсуждаемого», хотя это оксюморон, так как блогеры в обязательном порядке отписались о впечатлениях. Но якобы «секретность» сразу подогрела общественный интерес.Второй момент - топтание по конченному ушлепку Олешко. Это и продлило, и резко усилило внимание к встрече.Что еще важнее: отмежевавшись от ушлепка, на контрасте остальные придворные блогеры становятся как бы более объективными и независимыми. Читающая публика начинает отчасти верить в то, что они пришли задать острые вопросы, даже покритиковать ПАПа. А он как бы готов критику выслушивать, то есть, такой себе сильный демократичный лидер, стремящийся исправлять ошибки.Хотя по предыдущему опыту знаю, что обычно такая встреча на 90% представляет собой монолог Порошенко с красочным описанием, как много он делает для сограждан и как мало они, неблагодарные, это ценят.
Полагаю, что такое удачное информационное обеспечение встречи с ПАПом сложилось непроизвольно. Потому что в АП нет спецов, способных заранее придумать и реализовать такую схему.Но в любом случае, предстоящие сражения в медийной сфере во время выборов будут очень жесткими и жаркими. И на этом о проблемах и успехах информационной канализации власти все...
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А сам бакулин в курсе? Ах, да, простите, за две недели объявляли. Бедненький, на мальдивах наверное ждёт решение. Зняття недоторканності з нардепа Бакуліна: регламентний комітет розглядає подання ГПУ - Цензор.НЕТ 7243
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Луценко начал представление речью: "нардеп Бакулин ймовирно".....та ити твою ж мать ...
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мышиная возня
козлиное блеяние
полосатое одеяло
животворящий браслет (не путать с циркониевым)
заморская ссылка
тайная тетрадка компроматов
салют в честь возвращения блудного сына
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Кого из депутатов посадили? Никого? И этого не посадят.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСнятие неприкосновенности с нардепа Бакулина: регламентный комитет рассматривает представления ГПУ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
 
 
 
 
 
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