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 Политика Украины
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 Мы работаем с ООН через страны-члены ЕС и с нашими международными партнерами, - Могерини о миротворцах на Донбассе

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и вопросам политики безопасности - вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини отмечает, что в вопросе возможного ведения миротворческой миссии на Донбассе ЕС работает над тем, чтобы каждый шаг был максимально эффективным и направлен на реализацию Минских соглашений.

"Что касается миротворческой миссии, то, безусловно, мы работаем с ООН через страны-члены ЕС и с нашими международными партнерами, чтобы каждый шаг был настолько эффективен, насколько это возможно, и был направлен на полное внедрение Минских соглашений. Наша главная цель – восстановить мир и особенно территориальную целостность Украины", - сказала она на совместном брифинге президентом Украины Петром Порошенко в понедельник в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ф.Могерини указала на неизменность позиции ЕС по поддержке территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины и на усилия, направленные на реализацию Минских соглашений. "Мы подчеркнули четкую ответственность России за эту ситуацию", - сказала она.

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В свою очередь президент Украины Петр Порошенко отметил, что пришло время четко поддержать идею развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе, которая будет действовать на всей оккупированной территории, включая неконтролируемую часть российско-украинской государственной границы.

Источник: https://censor.net.ua/n3055025
 
 
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C открытым ртом эту бабу потрох слушает.
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Ох и аукнуться нам эти "миротворцы". Уверен, это огромная ошибка или злой умысел. Это фундаментально меняет юридическое обоснование событий на востоке Украины и в перспективе даже делает из агрессора юридически миротворца.
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Если все пойдет по американским инструкциям,будет все ок.И если лолита ход событий не испаганит.
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никто сейчас не скажет точно, как разрешится
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы работаем с ООН через страны-члены ЕС и с нашими международными партнерами, - Могерини о миротворцах на Донбассе
 
 
 
 
 
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