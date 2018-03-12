 Мы работаем с ООН через страны-члены ЕС и с нашими международными партнерами, - Могерини о миротворцах на Донбассе

"Что касается миротворческой миссии, то, безусловно, мы работаем с ООН через страны-члены ЕС и с нашими международными партнерами, чтобы каждый шаг был настолько эффективен, насколько это возможно, и был направлен на полное внедрение Минских соглашений. Наша главная цель – восстановить мир и особенно территориальную целостность Украины", - сказала она на совместном брифинге президентом Украины Петром Порошенко в понедельник в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ф.Могерини указала на неизменность позиции ЕС по поддержке территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины и на усилия, направленные на реализацию Минских соглашений. "Мы подчеркнули четкую ответственность России за эту ситуацию", - сказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС не признает аннексию Крыма Россией и осудит выборы президента РФ на территории оккупированного полуострова, - Могерини

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко отметил, что пришло время четко поддержать идею развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе, которая будет действовать на всей оккупированной территории, включая неконтролируемую часть российско-украинской государственной границы.