 ЕС не признает аннексию Крыма Россией и осудит выборы президента РФ на территории оккупированного полуострова, - Могерини

"Для нас чрезвычайно важно, что этот визит происходит буквально за несколько дней до четвертой годовщины незаконной аннексии Крыма и Севастополя. Мы не признаем эту незаконную аннексию и продолжим проводить нашу политику по непризнанию этой незаконной аннексии", - сказала она на совместном брифинге президентом Украины Петром Порошенко в понедельник В Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ф.Могерини отметила, что ЕС продолжит осуждать нарушения международного права и проведение выборов президента России на территории аннексированного полуострова.

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"Мы будем призывать к уважению прав всех граждан, которые проживают на этой территории, в частности, крымских татар. И призываем освободить всех, кто был незаконно задержан и содержится в тюрьмах в Крыму и в России", - заявила она.