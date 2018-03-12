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 Политика Украины
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Все про:выборы (20128) Крым (19626) Россия (68348) Евросоюз (11750) Могерини (327)

 ЕС не признает аннексию Крыма Россией и осудит выборы президента РФ на территории оккупированного полуострова, - Могерини

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и вопросам политики безопасности - вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини подчеркивает, что ЕС не признает незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией и намерен осудить проведение выборов президента РФ 18 марта на территории полуострова.

"Для нас чрезвычайно важно, что этот визит происходит буквально за несколько дней до четвертой годовщины незаконной аннексии Крыма и Севастополя. Мы не признаем эту незаконную аннексию и продолжим проводить нашу политику по непризнанию этой незаконной аннексии", - сказала она на совместном брифинге президентом Украины Петром Порошенко в понедельник В Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ф.Могерини отметила, что ЕС продолжит осуждать нарушения международного права и проведение выборов президента России на территории аннексированного полуострова.

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"Мы будем призывать к уважению прав всех граждан, которые проживают на этой территории, в частности, крымских татар. И призываем освободить всех, кто был незаконно задержан и содержится в тюрьмах в Крыму и в России", - заявила она.

Источник: https://censor.net.ua/n3055023
 
 
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США заморозили на счетах банков Ротенбергов и Ковальчука $637млн. С нетерпением жду новый мультфильм про оружие возмездия.©
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Осудит - это очень серьезно! Все уже 100 раз испугались, что ЕС осудит. Либерасты.
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Такая трагедия, прям Путин переволновался.
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А ЕС одобрит или осудит выборы Путина Путиным в Украине при посольстве в Киеве и в консульствах по Украине? ЕС не признает аннексию Крыма Россией и осудит выборы президента РФ на территории оккупированного полуострова, - Могерини - Цензор.НЕТ 2546
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С чего? В странах ЕС будут точно такие голосования.
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Скоро стане - привычно и больно как всегда. ЄС не визнає анексію Криму Росією та засудить вибори президента РФ на території окупованого півострова, - Могеріні - Цензор.НЕТ 560
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ес ДОЛЖНО ваще не ПРИЗНАВАТЬ легетивность и победу ..УЙЛА !!!! мало что ОНО 5 раз стает ПОДРЯТ царем , так еще и воюет против УКРАИНЫ нарушая ВСЕ ДОГОВОРА !!!! долой БЕЗПРЕДЕЛ в ЕВРОПЕ !!!!
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хуйлу на єто конечно же - насс-ь.
А вот чем будут платить "баяри" и "баяришни" за границей?
Да и деньжёнок то хуйловс-х целых - 2 триллиона долларов?
Да и "бояре" с "боярынями" около 11,5 триллиона за "бугор" заныкали.
Теперь праащааай - "вечнозелёные"?
А замки, виллы, корпорации, акции?
Вы там про внешний долг США - говорили?
Вот США и погасят Вашими деньгами, свой внешний долг.
Ну чё ватники?
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Т.е. когда будут пожимать руку Путину, 2 пальца не будут, они не легетимные
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А це в свою чергу має визначення - що довічно обраний сцарь усія мордора - не є сцарём де юре і де факто.
На рашку нложать гриф - хаос стейт.
Ну а тоді вже :

- обмеження ( усіх видів).
- відключення СВІФТ.
- як наслідок:
- єкономічна та соціальна - криза.
- конроль над ядерним озброєнням та АЄС.
- контроль під мандатом ОБСЄ на видачу харчових пайків.
- повернення окупованих територій.
- Міжнародний Суд.
- Репарації та компенсації.
І.Т.Д.
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Чё ватан?
Не только Крым но и все Украинские Земли украденные придётся вернуть, но и пахать на Бандеровцев - придётся!
А будиш много ля-ля с сотню батогов тебе - дурачку с лишней храмасомай, ну и ещё с двадцать за - скрепы твои ! ЄС не визнає анексію Криму Росією та засудить вибори президента РФ на території окупованого півострова, - Могеріні - Цензор.НЕТ 6145
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Этой сказке уже пятый год пошёл. Не напрягает, что ни один пункт из этого не наступил?
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Формулювання не повне. Потрібно підкреслювати, що вибори на Московіі через Участь анексованого Криму стануть загалом нелегітимними. Загалом!
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Хуйло переизберут,тут без вариантов.И это хорошо,он уверенно ведет парашу в пропасть.Хай щастить!
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Ф.Могерини отметила, что ЕС продолжит осуждать нарушения международного права и проведение выборов президента России на территории аннексированного полуострова. Источник: https://censor.net.ua/n3055023
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Зранку Могеріні засуджує, в обід подумає і знов засуджує, ввечері нема коли засуджувать...Але від цього засудження нічого не трапляється і нікого це не хвилює. Лише слова про невизнання всіх виборів в росії варті уваги.
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И что? Вот если бы они признали недействительными выборы в целом тогда да.
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Вас дома то никто не слушает страна как проходной двор, выигрывают правые на выборах а она всё флюгером работает.
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питух, ты о какой стране тут мутняк наводишь? ЄС не визнає анексію Криму Росією та засудить вибори президента РФ на території окупованого півострова, - Могеріні - Цензор.НЕТ 2249 из под шконки решило прокукарекать? ЄС не визнає анексію Криму Росією та засудить вибори президента РФ на території окупованого півострова, - Могеріні - Цензор.НЕТ 2249
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Ну то есть не будет не-признания выборов, а просто осудят? Выразят, так сказать, осуждение?

Тема с выборами может считаться тогда закрытой, т.е. если ЕС не будет непризнавать, а лишь "осудит", плюс Китай с гарантией признает, плюс Индия и вся Азия, то кто осудит-то - Трамп? Пффф.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕС не признает аннексию Крыма Россией и осудит выборы президента РФ на территории оккупированного полуострова, - Могерини
 
 
 
 
 
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