 ЕС не признает аннексию Крыма Россией и осудит выборы президента РФ на территории оккупированного полуострова, - Могерини

"Для нас чрезвычайно важно, что этот визит происходит буквально за несколько дней до четвертой годовщины незаконной аннексии Крыма и Севастополя. Мы не признаем эту незаконную аннексию и продолжим проводить нашу политику по непризнанию этой незаконной аннексии", - сказала она на совместном брифинге президентом Украины Петром Порошенко в понедельник В Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Ф.Могерини отметила, что ЕС продолжит осуждать нарушения международного права и проведение выборов президента России на территории аннексированного полуострова.
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"Мы будем призывать к уважению прав всех граждан, которые проживают на этой территории, в частности, крымских татар. И призываем освободить всех, кто был незаконно задержан и содержится в тюрьмах в Крыму и в России", - заявила она.
А вот чем будут платить "баяри" и "баяришни" за границей?
Да и деньжёнок то хуйловс-х целых - 2 триллиона долларов?
Да и "бояре" с "боярынями" около 11,5 триллиона за "бугор" заныкали.
Теперь праащааай - "вечнозелёные"?
А замки, виллы, корпорации, акции?
Вы там про внешний долг США - говорили?
Вот США и погасят Вашими деньгами, свой внешний долг.
Ну чё ватники?
На рашку нложать гриф - хаос стейт.
Ну а тоді вже :
- обмеження ( усіх видів).
- відключення СВІФТ.
- як наслідок:
- єкономічна та соціальна - криза.
- конроль над ядерним озброєнням та АЄС.
- контроль під мандатом ОБСЄ на видачу харчових пайків.
- повернення окупованих територій.
- Міжнародний Суд.
- Репарації та компенсації.
І.Т.Д.
Не только Крым но и все Украинские Земли украденные придётся вернуть, но и пахать на Бандеровцев - придётся!
А будиш много ля-ля с сотню батогов тебе - дурачку с лишней храмасомай, ну и ещё с двадцать за - скрепы твои !
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Зранку Могеріні засуджує, в обід подумає і знов засуджує, ввечері нема коли засуджувать...Але від цього засудження нічого не трапляється і нікого це не хвилює. Лише слова про невизнання всіх виборів в росії варті уваги.
Тема с выборами может считаться тогда закрытой, т.е. если ЕС не будет непризнавать, а лишь "осудит", плюс Китай с гарантией признает, плюс Индия и вся Азия, то кто осудит-то - Трамп? Пффф.