 Рада готовит заявление с призывом не признавать выборы в оккупированном Крыму и нового президента РФ, - Парубий

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

"В случае проведения выборов президента Российской Федерации на оккупированной территории готовится постановление с призывом не признавать выборы и не признавать президента России, выборы которого прошли нелегитимным образом. Верховная Рада Украины и я лично все время занимали очень принципиальную позицию. Я считаю очень важным, чтобы этот вопрос продолжал оставаться в центре внимания. Путин и российская Федерация пытается все сделать, чтобы убрать вопрос Крыма из повестки дня общего международного дискурса. А наша задача, и нас в общем поддерживают партнеры, - настаивать, что эти территории являются временно оккупированными и любые политические действия, которые проводит РФ на оккупированных территориях, являются нелегитимными и ставят под сомнение легитимность всей российской власти. Я уверен, что будет реакция украинского парламента после проведения выборов", - сказал он.

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