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 Политика Украины
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 Рада готовит заявление с призывом не признавать выборы в оккупированном Крыму и нового президента РФ, - Парубий

На случай проведения незаконных выборов на территории оккупированного Крыма Верховная Рада готовит заявление с призывом не признавать выборы и нового нелегитимно избранного президента России.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

"В случае проведения выборов президента Российской Федерации на оккупированной территории готовится постановление с призывом не признавать выборы и не признавать президента России, выборы которого прошли нелегитимным образом. Верховная Рада Украины и я лично все время занимали очень принципиальную позицию. Я считаю очень важным, чтобы этот вопрос продолжал оставаться в центре внимания. Путин и российская Федерация пытается все сделать, чтобы убрать вопрос Крыма из повестки дня общего международного дискурса. А наша задача, и нас в общем поддерживают партнеры, - настаивать, что эти территории являются временно оккупированными и любые политические действия, которые проводит РФ на оккупированных территориях, являются нелегитимными и ставят под сомнение легитимность всей российской власти. Я уверен, что будет реакция украинского парламента после проведения выборов", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не признает фейковые выборы в оккупированном Крыму, введет санкции против их организаторов и призывает ЕС поступить аналогично, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3055020
 
 
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А чому тільки в Криму вибори не визнавати? Взагалі не можна визнавати вибори в рф бо це терористична влада проводить вибори терористів!
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Визг на публику.Пару лет назад в Крыму проходили какие то выборы по россзаконадательству,тоже визгу было всяких украинских госдеятелей,повизжали,выразили обеспокоенность....и все.
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А хуйло таки дурак Рада готовит заявление с призывом не признавать выборы в оккупированном Крыму и нового президента РФ, - Парубий - Цензор.НЕТ 7151. Объявил бы себя ампиратором всея параши и никакого геморроя. Ну зачем диктатору этот фарс с выборами? Разве что в очередной раз с поданных очколизов подарки собрать?
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Почему так долго готовили это заявление,что и кто мешает работать быстрее?
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с выборами в госдуру та же история была. побухтели все и забыли.
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Коли треба було захищати Крим, Парубії і іже з ними думали не про Крим, а про
щось інше. А тепер ллють крокодилові сльози що мов Росія анексувала Крим. Крим
відійшов до Росії без єдиного пострілу, без найменшого супротиву. А організаторам
виборів в Криму чхати на всілякі санкції і заяви з боку України, бо за ними
стоїть держава - Росія. Згадайте про ті безчинства, які творилися в Україні під час
майдану, особливо у Львові. Коли вже там було думати про захист суверенітету
України. Думали про інше. А взагалі- Не было бы Львова, не было бы Крыма,
А теперь нет Львова, но и нету Крыма.
Не было бы Крыма, не было б Донбасса,
А теперь нет Крыма и война в Донбассе.
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Призыв увеличить долги уже был услышан дальше некуда. Это заявление тоже услышат и помогут ага. Вы все там наивные такие ?

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откуда ты туда взялся, козломордый, на йух.
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Мне вот интересно, Украина после 18 марта сама признает выборы и самого президента на Рашке и нет? АТО сами хитрожопые только весь мир закливают а сами вылизывают Хуйлу между ног.
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Нуу....лет за 5 подготовитесь и выступите....неожиданно.
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хорош призывать, возьмите и примите решение о не признании ху..ла.
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Каспаров констатирует завершение формирования фашизма на рашке. Типа мы не знали.

Гарри Каспаров: результат закономерной и вполне предсказуемой эволюции

Сюжеты с пропутинском митингом в Лужниках, прошедшим в стилистике "один народ, один рейх, один фюрер", и слетом российского "гитлерюгенда" под названием "Юнармия", даже с формальной точки зрения, свидетельствуют о завершении формирования на России персоналисткого режима фашистского типа. В этой связи вспомнилось, как в середине прошлого десятилетия многие российские либералы отчаянно критиковали идею создания широкой надидеологической антипутинской коалиции, призванной объединить представителей либерального, национально-патриотического и левого идеологических лагерей российской оппозиции.

Несмотря на публичное признание всеми участниками коалиции принципов демократии и необходимости проведения честных выборов, системные российские либералы видели в участии левых и националистов угрозу наступления на России фашизма. Парадоксально, что люди, так много внимания уделявшие мнимой опасности фашизации оппозиции, игнорировали или, как минимум, серьезно недооценивали явственно проявившиеся к тому времени признаки фашизации режима: взрывы домов в Москве, Вторую чеченскую войну, возвращение советского гимна, разгром НТВ, трагедии Норд-Оста и Беслана, агрессию против Грузии и последовательное ограничение гражданских прав и свобод.

Российское общество долго запугивали ужасами, которые могут прийти на смену режиму в случае его падения. Что ж, сегодня все эти ужасы материализовались, вот только не как результат падения режима, а как результат его закономерной и вполне предсказуемой (для тех, кто с самого начала не занимался самообманом относительно природы путинизма) эволюции.
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