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 Политика Украины
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Все про:Власенко (1294) ГТС (866) Тимошенко (23804)

 "Батькивщина" обратилась к правоохранителям с требованием предупредить аферу с украинской ГТС

Фракция "Батькивщина" обращается к Генеральной прокуратуре и НАБУ относительно намерений незаконной приватизации украинской газотранспортной системы.

Об этом заявил народный депутат от фракции "Батькивщина" Сергей Власенко на заседании Согласительного совета лидеров парламентских фракций и комитетов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Батькивщина обратилась к правоохранителям с требованием предупредить аферу с украинской ГТС 01

Фото: Александр Прокопенко

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Как отметил политик, власть готовит большой "грабеж" украинцев.

"Власть за спиной украинцев планирует абсолютно бесплатно передать 49% нашей ГТС в управление иностранным компаниям. Идеологом этой схемы выступает главный коррупционер Украины - Петр Порошенко", - сказал он.

"Это не инвестиционный проект, это большая афера", - заявил народный депутат от фракции.

По убеждению фракции "Батькивщина", украинской ГТС должна управлять исключительно украинская государственная компания со стопроцентной государственной собственностью.

Сергей Власенко призвал лидеров фракций объединиться вокруг законопроекта, внесенного "Батькивщиной", о запрете теневой приватизации и любых манипуляций со структурой собственности украинской ГТС (№ 8107).

По его убеждению, это будет настоящим тестом для парламента на патриотизм и защиту национальных интересов.

Политик напомнил, что в 2007 году парламент уже защищал газотранспортную систему от продажи. Тогда за закон авторства Юлии Тимошенко проголосовало рекордное количество депутатов - 430.

"Сегодня в Украине осталось два крупных богатства - украинская сельскохозяйственная земля и украинская ГТС. Оба эти богатства уникальны. По оценкам экспертов, газотранспортная система добавляет в государственный бюджет Украины более 2 млрд долларов ежегодно", - отметил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3055019
 
 
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Заметь Чинганчук! Положительные люди действуют на нервы,а плохие люди только на воображение.
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да вы шо)) я бы Вас попросил бы - а то шо это за бескультурье а? вы ведь у родителей воспитывались ,не у зверей каких то,я ведь таки прав или?))))
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100% гос управление выгодно куйлу, если к власти придет прорассейская подстилка.
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И кого Жуля посадит трубой рулить - и заметь - без внешнего контроля ?
Лично Власенку? Или кого то из старой гвардии - Лозинского, Пашинского. Авакова, Ляшка ?
Или ты скажешь шо это не ее питомцы?
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-ну как вова там фабрики в липецке,можно еще поработает?
-нормально петя,не забудь посадить всех патриотов бандеровцев!
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педікам.
«У такій ситуації для Газпрому продовження дії цих контрактів є економічно не вигідним і не доцільним. Газпром змушений негайно почати процедуру розірвання цих контрактів в судовому порядку», - заявив Міллер.
https://hromadske.ua/posts/hazprom-napravyv-ofitsiine-povidomlennia-naftohazu-pro-rozirvannia-kontraktiv
"Батьківщина" звернулася до правоохоронців з вимогою запобігти афері з українською ГТС - Цензор.НЕТ 4829
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После президентских выборов, если кланы опять не захватят власть, есть шанс, что новый президент объединится с гражданским обществом и сможет реально перезагрузить страну.
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с хуйлом обьединится?перетопчишься... "Батьківщина" звернулася до правоохоронців з вимогою запобігти афері з українською ГТС - Цензор.НЕТ 620
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это давно пора было делать. это поможет сохранить транзит чз страну. в противном случае, рашкостан с помощью продажных шредеров и берлусконий потянет трубопроводы в обход. я всегда знал, что йуля за доллар мать продаст. СУКА!!!!!
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решили все попилить без нее и ВОНА обиделась?
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Может кто напомнить Власенко, что когда Йуля была премьером, то она всем рассказывала о ржавой гтс, которую надо срочно быстро продать единственному покупателю - Газпрому!
Но когда народ стал возмущаться, вона резко стала твердить, что она против, но переговоры продолжались!
Это легко вспомнить подняв новости того времени!
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Підними обов"язково.І ти там рига побачиш,що ВР проголосувала майже 423 голосами закон Ю.Тимошенко про неможливість,приватизаціі,продажу,передачі газотранспортної труби в концесію і так далі і тому подібне.
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Шредер и Берлускони плевали на шоколад с обоих сторон.А вот Волкер для них -непреодалимая преграда.Хайло отдавил себе яйца..
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хуйла вставить боишься,кацапырло?отож...
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ам как ты определил?ведь кто лайкал пока узнатьть невозможно...значит,кацапырло для тебя главное на форуме-брехать,брехать и брехать...а там хоть трава не расти?
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глянь в дзеркало - побачиш кацапського брехуна
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ну прокололся твой напарник на незнании временных особенностей сайта...ты то чего лезешь тоже засветиться? "Батьківщина" звернулася до правоохоронців з вимогою запобігти афері з українською ГТС - Цензор.НЕТ 2398
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так уже ж предупредили...когда йуляху от корыта прогнали.
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Джон J. ბორჯომი 🐏‏ @JohnJBorjomi 4 ч.4 часа назад
"Батьківщина" звернулася до правоохоронців з вимогою запобігти афері з українською ГТС - Цензор.НЕТ 8016

Это не просто полигон найбоєздатнішої армії на континенті. Это иллюстрация 4 лет Реформ @poroshenko Здесь все: новая полиция, армия, власть, борьба с коррупцией, люстрация, гідність, розірвання торгівельних відносин з агресором, сліпий траст... Украина барыги - БОЛОТО
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"Никогда не допущу приватизацию нашей газотранспортной системы, создание любых консорциумов, любые посягательства других государств на нашу газотранспортную систему, потому что это наше национальное сокровище, и оно всегда должно оставаться государственной собственностью Украины." (с)
https://ubr.ua/finances/banking-sector/imoshenko-obeshaet-ne-dopustit-privatizaciu--29252
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Еще нигде и никогда государство не было успешным владельцем.Это просто жирная кормушка для чиновников.Я это говорю потому что живу в Кривбассе и помню, что было с Криворожсталью. Пока Тимошенко не поставила Дубину "левым" металлом в Кривбассе не торговал только ленивый. Дубина навел порядок и КМК успешно продали за очень хорошие деньги( 5млрд долларов США).
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Вообще-то, та продажа КМК - заслуга, прежде всего, Ющенко.
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Йющенко тоді накручував з Д.Фіртшем Балогу,щоб він наїхав на Поживанова і той підняв ціну на курятину,яка коштувла при уряді Ю.Тимошенко 12гр50к кіло.Але Поживанов все доложив Юлі і тоді ще був скандал на шоу Савіка...
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Якщо шпигун Лола досі ще не зробив жодного кроку, щоб не збрехати і чогось не вкрасти, то як можна вірити в його операції з національним багатством? Хто хоче приватизувати ГТС? Чи не опинеться вона в руках Раші?
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"Батькивщина", как всегда, готова костьми лечь, лишь бы в Украине ничего не менялось. Особенно в лучшую сторону.
Как там: "Земля - не товар!", "Мясо - не еда!", "Днепр - не река!"
И, ясен пень, ГТС - никак не коммерция, а "всенародное достояние". Видать, именно поэтому народ Украины живет лучше всех в мире, а "враги", значит, посягнули на нашу "счастливую" жизнь.
Господи, да баба Юля - угроза похлеще Путина.
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та ще й те "достояние" довели до жахливого стану. І саме тому, що в державній власності. Ідіоти клінічні, починая від косатої старої кобили.
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Я одного не пойму-почему нельзя договориться с европейцами, чтоб они покупали кацапский газ на нашей восточной границе и сами нам платили за транзит.И всё, шантаж грязьпрома пролетает, как фанера.
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По большому счету, именно это и хотят сделать.
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Европейцы уже заявляли ранее что будут покупать газ на нашей с кацапами границе когда будут владеть частью нашей ГТС . ! Тогда они возьмут на себя и часть задач по её эксплуатации , касаемо её ремонта , модернизации , безопасности и прочее . Тогда и х.йло перестанет её использовать как оружие против Украины .
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а як же ж йуліни "дагаварённасти" з хуйлом по контракту?? Де ж тут її інтерес? То ж їй доведеться тепер з буржуями домовлятися, та тільки чхати на ту стару хвойду буржуї хотіли. Ото вОно і біситься.
косата баба жодного кроку за все своє політичне життя не зробила на користь України.!
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ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛА, ГОЛОСУЕМ ТОЛЬКО ЗА ТИМОШЕНКО, ПОЛИТИЧЕСКОГО МОГИЛЬЩИКА ПОРОШЕНКО И ЕГО ПАРТИИ РЕГИОНОВ,
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Нам не могильщики нужны, а люди современные, созидатели, смотрящие в будущее.
А то, что из Юли классный могильщик - не спорю, своим контрактом с Газпромом/Кремлем она почти что загнала Украину в могилу. Факт.
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Коли газова принцеса намагалася передати всю ГТС Путіну, то тоді це не було аферою?
А тепер, коли Порошенко хоче залучити Європейців для діалогу і тиску на Путлєра, то це афера?
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кручу верчу до корита хочу ! взагалі то юля завжди все здавала !там тільки чого газовий контракт вартий від якого ніяк відкараскатись неможем
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Поляки и задаром не возьмут если не будет гарантирована прибыльность ГТС, для чего необходим гарантированный транзит не менее 50 млрд кбм газа в год.
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"Батькивщина", как всегда, готова костьми лечь, лишь бы в Украине ничего не менялось. Особенно в лучшую сторону.
Как там: "Земля - не товар!", "Мясо - не еда!", "Днепр - не река!"
И, ясен пень, ГТС - никак не коммерция, а "всенародное достояние". Видать, именно поэтому народ Украины живет лучше всех в мире, а "враги", значит, посягнули на нашу "счастливую" жизнь.
Господи, да баба Юля - угроза похлеще Путина.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Батькивщина" обратилась к правоохранителям с требованием предупредить аферу с украинской ГТС
 
 
 
 
 
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