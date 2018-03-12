 "Батькивщина" обратилась к правоохранителям с требованием предупредить аферу с украинской ГТС

Об этом заявил народный депутат от фракции "Батькивщина" Сергей Власенко на заседании Согласительного совета лидеров парламентских фракций и комитетов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Фото: Александр Прокопенко
Как отметил политик, власть готовит большой "грабеж" украинцев.
"Власть за спиной украинцев планирует абсолютно бесплатно передать 49% нашей ГТС в управление иностранным компаниям. Идеологом этой схемы выступает главный коррупционер Украины - Петр Порошенко", - сказал он.
"Это не инвестиционный проект, это большая афера", - заявил народный депутат от фракции.
По убеждению фракции "Батькивщина", украинской ГТС должна управлять исключительно украинская государственная компания со стопроцентной государственной собственностью.
Сергей Власенко призвал лидеров фракций объединиться вокруг законопроекта, внесенного "Батькивщиной", о запрете теневой приватизации и любых манипуляций со структурой собственности украинской ГТС (№ 8107).
По его убеждению, это будет настоящим тестом для парламента на патриотизм и защиту национальных интересов.
Политик напомнил, что в 2007 году парламент уже защищал газотранспортную систему от продажи. Тогда за закон авторства Юлии Тимошенко проголосовало рекордное количество депутатов - 430.
"Сегодня в Украине осталось два крупных богатства - украинская сельскохозяйственная земля и украинская ГТС. Оба эти богатства уникальны. По оценкам экспертов, газотранспортная система добавляет в государственный бюджет Украины более 2 млрд долларов ежегодно", - отметил он.
Лично Власенку? Или кого то из старой гвардии - Лозинского, Пашинского. Авакова, Ляшка ?
Или ты скажешь шо это не ее питомцы?
-нормально петя,не забудь посадить всех патриотов бандеровцев!
«У такій ситуації для Газпрому продовження дії цих контрактів є економічно не вигідним і не доцільним. Газпром змушений негайно почати процедуру розірвання цих контрактів в судовому порядку», - заявив Міллер.
https://hromadske.ua/posts/hazprom-napravyv-ofitsiine-povidomlennia-naftohazu-pro-rozirvannia-kontraktiv
Но когда народ стал возмущаться, вона резко стала твердить, что она против, но переговоры продолжались!
Это легко вспомнить подняв новости того времени!
Это не просто полигон найбоєздатнішої армії на континенті. Это иллюстрация 4 лет Реформ @poroshenko Здесь все: новая полиция, армия, власть, борьба с коррупцией, люстрация, гідність, розірвання торгівельних відносин з агресором, сліпий траст... Украина барыги - БОЛОТО
https://ubr.ua/finances/banking-sector/imoshenko-obeshaet-ne-dopustit-privatizaciu--29252
Как там: "Земля - не товар!", "Мясо - не еда!", "Днепр - не река!"
И, ясен пень, ГТС - никак не коммерция, а "всенародное достояние". Видать, именно поэтому народ Украины живет лучше всех в мире, а "враги", значит, посягнули на нашу "счастливую" жизнь.
Господи, да баба Юля - угроза похлеще Путина.
косата баба жодного кроку за все своє політичне життя не зробила на користь України.!
А то, что из Юли классный могильщик - не спорю, своим контрактом с Газпромом/Кремлем она почти что загнала Украину в могилу. Факт.
А тепер, коли Порошенко хоче залучити Європейців для діалогу і тиску на Путлєра, то це афера?
Как там: "Земля - не товар!", "Мясо - не еда!", "Днепр - не река!"
И, ясен пень, ГТС - никак не коммерция, а "всенародное достояние". Видать, именно поэтому народ Украины живет лучше всех в мире, а "враги", значит, посягнули на нашу "счастливую" жизнь.
Господи, да баба Юля - угроза похлеще Путина.