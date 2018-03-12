 "Российский газ - это не коммерция, а политическое оружие Кремля", - в НФ инициируют обращение к европейским странам

Об этом заявил руководитель фракции Максим Бурбак во время Согласительного совета, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе НФ.



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"Сегодня мы зарегистрируем это Постановление. Сооружение еще одной ветви газопровода будет дополнительно подрывать стабильность и безопасность Европы. Наученные горьким опытом, мы неустанно будем повторять европейским коллегам, что российский газ - это не коммерция, а политическое оружие Кремля ", - отметил Максим Бурбак.



Он также отметил важность подписанного заявления спикерами парламентов Польши, Литвы, Латвии, Молдовы и Украины и поддержку ими позиции Украины относительно газопровода.



"Мы приветствуем подписание совместного заявления руководителями парламентов Польши, Литвы, Латвии, Молдовы и Украины и поддержку ими позиции Украины по газопроводу" Северный поток-2 ", - отметил руководитель фракции "Народный фронт" и напомнил, что в 2014 году правительством Арсения Яценюка было принято решение судиться с "Газпромом".



"Нафтогаз" одержал две победы и сэкономил стране 60 млрд долларов. И наконец наши европейские коллеги осознали, что для России газ - это оружие и предмет шантажа", - подчеркнул Максим Бурбак.



Он также добавил, что с миссией убеждать европейских коллег о недопущении строительства "Северного пролив - 2" в Страсбург выехал и руководитель "Нафтогаза".



"Европа должна понять, что "Северный поток" это лишь очередная газовая петля, которую Россия забрасывает на Европу. Обращаемся к вам, господин Председатель, с призывом поставить на рассмотрение Постановление на этой пленарной неделе", - обратился руководитель фракции к спикеру парламента.