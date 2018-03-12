EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  709  12
Все про:Северный поток (191) Бурбак (277) Народный фронт (1187)

 "Российский газ - это не коммерция, а политическое оружие Кремля", - в НФ инициируют обращение к европейским странам

Фракция "Народный фронт" инициирует обращение-предостережение в европейские страны о неподдержании строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил руководитель фракции Максим Бурбак во время Согласительного совета, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе НФ.

Читайте: КС свое дело сделал, теперь ВР должна принять законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, - Бурбак об отмене закона "Кивалова-Колесниченко"

"Сегодня мы зарегистрируем это Постановление. Сооружение еще одной ветви газопровода будет дополнительно подрывать стабильность и безопасность Европы. Наученные горьким опытом, мы неустанно будем повторять европейским коллегам, что российский газ - это не коммерция, а политическое оружие Кремля ", - отметил Максим Бурбак.

Он также отметил важность подписанного заявления спикерами парламентов Польши, Литвы, Латвии, Молдовы и Украины и поддержку ими позиции Украины относительно газопровода.

"Мы приветствуем подписание совместного заявления руководителями парламентов Польши, Литвы, Латвии, Молдовы и Украины и поддержку ими позиции Украины по газопроводу" Северный поток-2 ", - отметил руководитель фракции "Народный фронт" и напомнил, что в 2014 году правительством Арсения Яценюка было принято решение судиться с "Газпромом".

"Нафтогаз" одержал две победы и сэкономил стране 60 млрд долларов. И наконец наши европейские коллеги осознали, что для России газ - это оружие и предмет шантажа", - подчеркнул Максим Бурбак.

Он также добавил, что с миссией убеждать европейских коллег о недопущении строительства "Северного пролив - 2" в Страсбург выехал и руководитель "Нафтогаза".

"Европа должна понять, что "Северный поток" это лишь очередная газовая петля, которую Россия забрасывает на Европу. Обращаемся к вам, господин Председатель, с призывом поставить на рассмотрение Постановление на этой пленарной неделе", - обратился руководитель фракции к спикеру парламента.

Источник: https://censor.net.ua/n3055018
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
пора уже патриотам запенить трубу агрессора "Российский газ - это не коммерция, а политическое оружие Кремля", - в НФ инициируют обращение к европейским странам - Цензор.НЕТ 1926
 показать весь комментарий
 
 
Чё бабки за транзит с врага не стыдно брать?
 показать весь комментарий
 
 
Їм не соромно навіть обмежувати споживання українцям задля стабільного потоку цих бабок. Якби хоч вони спрямовувались на проекти для справжнього досягнення енергетичної незалежності, а не латання дірок в бюджетному абщаку.
 показать весь комментарий
 
Політичні мертвяки роблять якісь заяви! Де стіна по кордону з рф? яценюк тепер має ії побудувати власним коштом!
 показать весь комментарий
 
 
Весь состав НФ отправить копать ров на Черниговщину......в кандалах.
 показать весь комментарий
 
 
Что то давно не было видно кулявлоба? В США отдыхает, пересиживает в засаде?
 показать весь комментарий
 
 
НФ, где стена им. Яценюка. Это обращение дешевый пиар обанкротившегося фронта
"Российский газ - это не коммерция, а политическое оружие Кремля", - в НФ инициируют обращение к европейским странам - Цензор.НЕТ 4813
 показать весь комментарий
 
 
У нас положительное торговое сальдо со всеми странами если я не путаю. Политика делать своих граждан богаче это конечно ужасно. У нас совместных предприятий сотни и тысячи, форд соллерс уже миллион авто собрали, рено и лада, ниссан , тойота и прочие на сотни миллиардов в год оборота и всё ровно. А тут оборот 3 миллиарда по газу то есть 1 процент от всех остальных и визгу столько десятки передач сняли демонизируя всех и вся ))) Но РФ не ведёт торговлю где ей не выгодно, скажите спс Швеции и говорливым людям. Надо было в своё время делать совместное предприятие и было бы всё гладко, но жаба в Украине национальный герой.
 показать весь комментарий
 
А разве у патриотов во время войны бывают такие ОТКОРМЛЕННЫЕ СВИНЯЧИЕ РОЖИ?
 показать весь комментарий
 
Всех фронтовиков и им сочувствующих можно собрать в одной небольшой комнате.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Российский газ - это не коммерция, а политическое оружие Кремля", - в НФ инициируют обращение к европейским странам
 
 
 
 
 
 вверх