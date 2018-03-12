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 За годы войны в Сирии было убито более полумиллиона человек, - правозащитники

За семь лет с момента начала войны в Сирии были убиты около 511 тысяч людей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом сообщают представители британской военной мониторинговой организации - Сирийская обсерватория по правам человека.

Представители обсерватории, которая отслеживает число погибших, используя сеть контактов внутри Сирии, отмечают, что около 85% погибших были убиты правительственными силами и их союзниками.

В то время, как война приближается к восьмому году, интенсивные боевые действия продолжаются в нескольких районах, включая Восточную Гуту недалеко от столицы Дамаска.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ испытала в Сирии более 200 образцов оружия, - Шойгу

Источник: https://censor.net.ua/n3055015
 
 
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А виноват кто? США, Россия и Асад....
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купи очки в конце концов -
Представители обсерватории, которая отслеживает число погибших, используя сеть контактов внутри Сирии, отмечают, что около 85% погибших были убиты правительственными силами и их союзниками.Источник: https://censor.net.ua/n3055015
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Источник конечно железный.А город Ракка и под 200т тысяч населения-кто сравнял с землей до прихода союзников Асада?Нигде не вспоминают на патриотических ресурсах?
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а ты им напиши - мол вы не правы ,я очень умный и знаю точно это - и все будет тебе счастье - а пока надо верить им - вот так то)))
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Я живу на границе с Сирией,у меня новости из первых рук иак сказать,мне можеш верить.А то что амеры утюжили Ракку до полного уничтожения города,об этом не писали наверно только в украинских ноаостях.И это было за год до прихода кацапов.Так что половину из 500т погибших сожеш смело вешать на США.Остальных раскидать на всех.Вот такая правда еще есть.
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я не верб - где ваши доказательства - видео,фото,аудио - а так это просто треп ,хотелось бы верить шо не проплаченный,но нет ,я не такой наивный
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Мои доказательства во всей мировой прессе.Искать специально не буду-у нищих слуг нет.Но захочеш найти-найдеш.А так я тебя понимаю.Эта статья просто кишит неопровержимыми фактами.А если еще смогут объяснить,что вообще США делают в Сирии и кто их туда звал,то информация будет на вес золота.
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Скажу по секрету, RT - не мировая пресса. Читай действительно мировые: BBC, турецкие, арабские (не иранские), свои израильские. Тогда будешь знать относительно правдоподобную версию событий.
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Назар Сильченко 3ddb1cc4 чего в Израиле забыл?Вали на патриотическую родину,заробитчанин
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Я не заробитчанин.У меня есть гражданство.А на Родину я свалю с удовольствием,когда народ очухается и начнет давить любителей майданов и Бандеры
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так чего ты свалило с Украины в Израиль ,раньше майданов не было,патриот дешевый
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А у меня выбор небольшой был,наказал пару патриотов кричавших Слава Бандере и следователь сказал-или Дальний Восток или Ближний..И раньше-это когда?До 2003г?
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Ты главное на улице такой не вякай.Попадется кто то вроде меня и скормит тебе твои же яйца.
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сцыкло и идиот в одном флаконе и еще пистун
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Истерикой доволен.Можешь как и гебнявый Чингачгук бежать стучать на СФ.
От скурвившегося окружения стукачей я тоже сбежал.Позорища.Тфу.
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так вроде истерика у тебя была,когда ты с родины сбегало,как тебя там лучше кормят,дворняжка?
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Ты расскажи про дворняжек 12 миллионам на стройках в кацапии и сортирах Польши.Нашел предателя))
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За годы независимости Украины население сократилось на 12 миллионов человек. Так что в Сирии это цветочки.
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ну, при помощи братской расеи население Украины и дальше уменьшается. Такие вот гвоздики...
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В войне погибло относительно немного. Так что не надо на рашку пенять,в зеркало смотреть надо.
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Население сокащается 25 лет, Путин виноват?
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в россии даже перепись боятся проводить,наверное меньше 100 млн уже осалось
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Каждые 10 лет. Следующая через 2 года. А вот Украина и правда боится.
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россия боится провести реальную перепись,даже если верить фейкам росстата население россии тоже сокращается и не слабо,при чем увеличивается число кавказцев и китайцев,а не русских


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До 2009 года сокращалось, на графикевсе верно. Растет с 2011 года, почему там нет этих данных?
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https://www.google.com.ua/amp/s/rg.ru/amp/2017/12/19/rosstat-chislennost-naseleniia-rf-v-2017-godu-vyrosla-za-schet-migracii.html
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растет за счет миграции из средней азии и китайцев,русские и так метисы,а скро будешь еще и мулатом
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"В войне погибло относительно немного"

За такие слова порвать мало, гнида кацапская!
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Русских в локальных конфликтах за годы любви с США и демократии погибло больше. Если будет настоящая война, тогда да.
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"Русских в локальных конфликтах за годы любви с США и демократии погибло больше."
Пиши правильно: русского наемного мяса, готового убивать во славу путена и ОПГ, во всех локальных конфликтах, инспирированых сугубо парашей, погибло намного больше. И еще погибнет не меньше. Но бабы еще нарожают русских ванек.
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при чем даже президент россии об русский фарш ноги вытирает,их там нет,это не наше дерьмо
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А населении россии увеличивается ?
За счет китайцев ?
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А вас Россия очень волнует? Ну посмотрите вики. Растет 8 лет , за счет роста рождаемости
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Меня вообще не волнует, а вам лучше не Украиной заниматься, а обратить внимание.
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Не за все годы.Я еще в 99ом помню рекламные заставки на каналах-Нас 52 миллиона.
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Вики говорит, что только в 92-м и 03-м население не падало. Все остальные годы независимости сокращалось. Катастрофически.
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Да вы не волнуйтесь об Украине, обратите внимание на россию.
Население вымирает катастрофическими темпами, а вы проблемами мирового господства озебочены.
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Откройте вики. В отличие от Украины, население растет. В том числе в центральных округах, а не толлько на дальнем востоке или Кавказе.
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При этом отмечается, что рост численности населения связан с миграцией, поскольку за 10 месяцев была зафиксирована естественная убыль населения на 114,9 тысячи человек.
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37 млрд тонн нефти - это не всегда хорошо .
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Мусульмане плодятся быстро. Если бы не революции в Египтах и войны в Сириях-Йеменах - арабы воевали бы против Европы (или более массово заселяли бы ее - а это тоже война, только не объявленная).
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Чем бы они воевали?Для пример,Израиль с населением 8 миллионов держит в страхе 300 миллионов соседей.Камнями закидали бы Европу?
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Кровопролитное миротворчество Роиси.
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Россия испытала в Сирии 210 образцов оружия , - Шойгу / За годы войны в Сирии было убито более полумиллиона человек , - правозащитники
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У Сирії хуjло застосовує протичеченську тактику - тотальні руйнування і винищення населення. Тому й збільшується підконтрольна асаду територія.
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А мусульмане в Сирии просто еще не поняли, что эта война лишь для того, чтобы их как можно больше уничтожить. А долго доходит элементарное, да?
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шойгу ихнее заявило, что рашка испытала в Сирии 200 видов вооружений... не надо рассказывать на ком она их испытывала..., а мировое сообщество в это время жевало сопли...и разрешало себя покупать и продавать со всеми потрохами...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЗа годы войны в Сирии было убито более полумиллиона человек, - правозащитники
 
 
 
 
 
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