 За годы войны в Сирии было убито более полумиллиона человек, - правозащитники

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом сообщают представители британской военной мониторинговой организации - Сирийская обсерватория по правам человека.

Представители обсерватории, которая отслеживает число погибших, используя сеть контактов внутри Сирии, отмечают, что около 85% погибших были убиты правительственными силами и их союзниками.

В то время, как война приближается к восьмому году, интенсивные боевые действия продолжаются в нескольких районах, включая Восточную Гуту недалеко от столицы Дамаска.

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