 За годы войны в Сирии было убито более полумиллиона человек, - правозащитники

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом сообщают представители британской военной мониторинговой организации - Сирийская обсерватория по правам человека.
Представители обсерватории, которая отслеживает число погибших, используя сеть контактов внутри Сирии, отмечают, что около 85% погибших были убиты правительственными силами и их союзниками.
В то время, как война приближается к восьмому году, интенсивные боевые действия продолжаются в нескольких районах, включая Восточную Гуту недалеко от столицы Дамаска.
Представители обсерватории, которая отслеживает число погибших, используя сеть контактов внутри Сирии, отмечают, что около 85% погибших были убиты правительственными силами и их союзниками.Источник: https://censor.net.ua/n3055015
От скурвившегося окружения стукачей я тоже сбежал.Позорища.Тфу.
За такие слова порвать мало, гнида кацапская!
Пиши правильно: русского наемного мяса, готового убивать во славу путена и ОПГ, во всех локальных конфликтах, инспирированых сугубо парашей, погибло намного больше. И еще погибнет не меньше. Но бабы еще нарожают русских ванек.
За счет китайцев ?
Население вымирает катастрофическими темпами, а вы проблемами мирового господства озебочены.