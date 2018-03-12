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 Политика Украины
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Все про:выборы (20128) Порошенко (14453) реформы (2922)

 Несмотря на приближение избирательной кампании, темпы реформирования государства не уменьшатся, - Порошенко

Темпы реформ в Украине в преддверии выборов не изменятся.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко.

"Я заверил лидеров ЕС, что украинская власть и я как Президент не будем сбавлять темпов реформирования государства, несмотря на приближение избирательного цикла в Украине в 2019 году", - сказал президент по итогам встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и по вопросам политики безопасности - вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини в Киеве в понедельник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Языковой вопрос не должен вновь стать на повестке дня избирательной кампании, - Порошенко

Напомним, ранее Порошенко в интервью Financial Times отметил существование опасности вмешательства России в украинские выборы.

Источник: https://censor.net.ua/n3055012
 
 
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то есть все по прежнему останется на нуле.

хотя никто уже в этом и не сомневается наверное.
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Несмотря на приближение избирательной кампании, темпы реформирования государства не уменьшатся, - Порошенко

Ура товарищи

Все в автодор

Несмотря на приближение избирательной кампании, темпы реформирования государства не уменьшатся, - Порошенко - Цензор.НЕТ 698
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РАЗВЕ ВАМ НЕ НРАВЯТСЯ НОВЫЕ ТАРИФЫ???

это должен стать предвыборным слогАном порошенко
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поднятие цен трудно назвать реформами(((((((((
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У его ОПГ коррупционеров очень даже получается Жыты по новому.
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это почему же? Несмотря на приближение избирательной кампании, темпы реформирования государства не уменьшатся, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9675ну ка проведи математический анализ польских реформ по ценам...
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Польский план Бальцеровича- также получивший название «шоковая терапия» - план 1989 года, быстрого перехода экономики Польши от государственной экономики, основанной на государственной собственности и централизованном планировании, к капиталистической рыночной.
-

Те же реформы в 90-х происходили в Украине, Казахстане, Беларуси - ваучеры, купоны, рост цен и и дикая преступность. Все это уже было.

У Украины судьба - по десять раз наступать на одни и те же грабли с "шоковыми реформами" или у нас просто "шоковое воровство 25 лет подряд", которое маскируется словом реформа?
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у Украины отличная судьба...чего не скажешь о кацапердии
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У Бальцеровича в команде не було ни одного коммуняки из принципа.А у Петра в Раде Жопоблок,та и в БПП половина.То о яких реформах ти кажешь,що на початку гниле зерно вкинули в землю Попри наближення виборчої кампанії, темпи реформування держави не зменшаться, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8619
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тем не мене...эта рада продуктивнее всех остальных.как раз может потому,шо комуняк нету.
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зрада от юрика аж кипятком писает Несмотря на приближение избирательной кампании, темпы реформирования государства не уменьшатся, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2971.значит правильные шаги были сделаны.
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Что оно говорит? Джим Кэрри не прошёл бы кастинг на фильм "Лжец, Лжец".......тут роль бы отдали без конкурса! А ещё и "Воры в Законе" продолжение....действие разворачивается в Украине после 2014 года...пока ещё продолжается.
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когда то дадут Несмотря на приближение избирательной кампании, темпы реформирования государства не уменьшатся, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2317.не торопи события...еще конкурс не закончился
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это значит, что тарифы и цены будут подымать в режиме нон-стоп.
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Как я устал от ВРАНЬЯ, как Украина устала от ВРАНЬЯ....Как Европа и мир устали от ВРАНЬЯ ПОРОШЕНКА.....
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а вчера могерини сказала,шо тока кацапье устало Несмотря на приближение избирательной кампании, темпы реформирования государства не уменьшатся, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4619
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Петро Президент
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Несмотря на приближения избирательной кампании, темпы реформирования государства не уменьшатся, - Порошенко

Короче, сказал, что скоро полный пиз2ец.
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спокійно! пап каже правду!!!

"Я заверил лидеров ЕС, что украинская власть и я как Президент не будем сбавлять темпов реформирования государства, несмотря на приближение избирательного цикла в Украине в 2019 году",Источник:https://censor.net.ua/n3055012

тобто мова йде не про реформи!!!, а невідомо про що !!!
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Прогоним Порошенко на выборах, проголосовав за Тимошенко и забудем человеконенавистнические реформы как страшный сон. Больше жизни, выборов ждать недолго. Несмотря на приближения избирательной кампании, темпы реформирования государства не уменьшатся, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3677
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Даремні сподівання. Совки знов його оберуть, бо 80% тих хто голосує це саме вони, поки ви тут галасуєте в Тирнетах.
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Может и не оберут. Пока я не встретил ни одного человека, который хотел бы за него проголосовать.
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Ну оберуть Бойка, защітніка прастова народа.
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Курить я не брошу, но пить не перестану.)))
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За ті пів-млн дол. що на тиждень на свій виводок із 8 душ потрапив скільки хлопців можна було обігріти-облаштувати?
Все, його немає, залишилась молдавська квота, по якій він вліз в Україну в університет.
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Это не просто полигон найбоєздатнішої армії на континенті.
Это иллюстрация 4 лет Реформ барыги
Здесь все:
новая полиция, армия, власть, борьба с коррупцией, люстрация, гідність, розірвання торгівельних відносин з агресором, сліпий траст...
Украина барыги - БОЛОТО .Несмотря на приближение избирательной кампании, темпы реформирования государства не уменьшатся, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7972.
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А есть официальный Твиттер НАТО? Можно ж им фоточки ширлана кинуть.,,такой уровень испытаний у них ведь не проходят-мож заинтересуются?.
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Я заверил лидеров ЕС, что украинская власть и я как Президент не будем сбавлять темпов реформирования государстваИсточник: https://censor.net.ua/n3055012
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Как у него это получается???
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Я так понимаю,что пэцины бредни здесь будут до вечера. Крепимся.😄
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Бредни этого однотурового морального педераста будут до тех пор, пока оно не поймёт шо нех напижженое бабло тратить на эту дешовую пропаганду- шансов победить нет
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КУДА УЖ МЕНЬШЕ?!!
И так "рехвормы" проводите по капле в год.
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а как хотелось бы народу , быть подальше от твоих реформ ...
Несмотря на приближение избирательной кампании, темпы реформирования государства не уменьшатся, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6347
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В ходе очередного эксперимента на Большом Адронном Коллайдере что-то пошло не так. Сотрудник CERN теперь вечно пытается покинуть опасную зону... ВИДЕО
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А ботов глючит не слабо 😂
на Порошенко !
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потом власть поменяется станет лизалищем
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Петя реально бухает. Нет...без шуток. Постоянно помятая физиономия и сами за себя говорящие мешочки под глазами..
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Конченая гнида,еще и издевается над нами Рехформатор хренов!
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скучно с петей ...нет чтоб в каком нибудь порно скандале принял участие , с тайным посещением женщины 3 го тысячелетия , или свинг на мальдивах ...всё бухтит про то - чего нет , скучно с петей
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да в последнее время ни одного садика не открыл, ленточки не перерезал.....
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опасно , благодарные граждане, могут слишком большого диаметра спасибо , в зад вставить
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управлять можно чем угодно, водитель может управлять кобылой, а может автомобилем, трактором, танком, кораблем, самолетом, ракетой, всем, в общем, можно управлять при одном обязательном условии: если знаешь то, чем взялся управлять и точно назвать это можешь. Отсюда вопрос: чем управляют правители Украины вплоть до того, что даже реформируя управление, если по-прежнему никто из них не в состоянии обоснованно назвать то, что представляет собой народ Украины? У народа Украины нет определения при том, что по Конституции власть в стране принадлежит народу. Как управляют Украиной в ситуации, когда те, кто правит не знает, что ее народ собой представляет и не зная этого считаться с народом не может?
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А Вальцманяка своим ботам малину обломал. Теперь не смогут отшучиваться по поводу начала предвыборной кампании, до которой якобы еще очень долго.
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Впевнений на 100% , що Порошенко отримає перемогу на президентських виборах в першому турі !
Зра**** би налітай 😂
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ЕС видит реформы, а наши совки нет
Для них реформы это как при Ленине - отобрать, поделить, расстрелять.
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Для нормальных людей реформы - это когда в результате перемен в государстве живется лучше.
А у нас всё наоборот.
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Причем сразу, независимо от того, сколько до этого разрушали.
Седня сделал, а завтра все, включая конченых бездельников, стали жить лучше. Несмотря на приближение избирательной кампании, темпы реформирования государства не уменьшатся, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4407
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Клоун, 4 года мало чтобы хотя бы продемонстрировать, что хотя бы в перспективе страна хотя бы вылезет из задницы когда-то?
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Клоун хочет, чтобы его жизнь изменилась оттого, что он в инете шото за денюжку пишет.

Так что ты не по адресу.
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А по адресу к тебе никто не обращался, дегенерат.

Ты сам мне написал со своими шуточками-прибауточками.
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невже твій сонцесяйний хряк бреше??? Попри наближення виборчої кампанії, темпи реформування держави не зменшаться, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2522
Я хочу категорично заперечити - "Зміни або відбуваються швидко, або не відбуваються ніколи" (с) Порошенко, 2013, конференция TedX
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Реформи - це коли залишив в країні всі монополії і не забув створити нові. Тут головне ціни підвищити. Ні в якому разі не можна допускати в свою економіку іноземних інвесторів так як вони непотрібні конкуренти. І як результат країна працює як ЖЕК. За всі труди на благо народу можна і на Мальдіви змотатись не дивлячись на те що ти головнокомандуючий.
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Победофилы на марше
Ховайся хто может.
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Тарифнопейсатая мафия очень довольна конвертацией биомассы в сверхприбыли.
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Несмотря на приближение избирательной кампании, темпы реформирования государства не уменьшатся, - Порошенко. Истисняюся спросить, так шо, жизнь в Украине ещё хуже будет? Пэпа, а может стоит уменьшить эти твои темпы?
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Якщо серйозно подивитися як живе зараз Україна , то весь цивілізований світ бачить зміни в нашій країні на краще і тільки борцуни за владу в спайці із кремлівськими тролями цього бачити не бажають , бо ім страшно ! Не думаю коли ,закінчиться війна ,це все припиниться ,, москалі будуть вести підривну роботу доти ,поки ця федерація не розпадеться і тоді їм буде не до нас ... Адже у нас безліч перевертнів , як серед людей ,так і провладних ,яким вигідна дестабілізація ... А ще тепер оті даунбасяни розповзлися по всій Україні ,хто знає , яке з них чим дихає ,адже тут є навіть сім'їтих паскуд ,які воюють на стороні линидирії і вбивають наших синів ...
Все буде добре в Україні , на жаль не сьогодні і не завтра , але впевнений , що скоро цей День настане !
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Ну вас нах.й с вашими реформами. Результата 0.
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Нет ничего хуже, чем дать брехунам рехвормы проводить.
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По идеи, в результате реформ жить людям должно становится лучше или в крайнем случаи, хоть увидеть свет в конце туннеля. У нас обратка, "жити по-новому" и "реформированному" становится все хуже (за исключением "императора" и особ приближенных к нему).
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Петро Олексійович ! Ми згідні ще трохи потерпіти ваші реформи, головне - шоб путєн не нападав ! )))
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Терпіти "рехворми" вже не на часі, човен дав крен.
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ПОП, когда хочешь сказать очередную херню, лучше не раздражай лишний раз, а слетай куда-нибудь. В Бутан что-ли, или еще куда подальше...
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ЦПК/Шабунін‏ @Shabunin

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ПОПандопула, ти дивись бо з такими темпами тобі і побухати буде ніколи. А то й ще гірше - впадеш і носа розіб"єш.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНесмотря на приближение избирательной кампании, темпы реформирования государства не уменьшатся, - Порошенко
 
 
 
 
 
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