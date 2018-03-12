 Несмотря на приближение избирательной кампании, темпы реформирования государства не уменьшатся, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко.

"Я заверил лидеров ЕС, что украинская власть и я как Президент не будем сбавлять темпов реформирования государства, несмотря на приближение избирательного цикла в Украине в 2019 году", - сказал президент по итогам встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и по вопросам политики безопасности - вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини в Киеве в понедельник.

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Напомним, ранее Порошенко в интервью Financial Times отметил существование опасности вмешательства России в украинские выборы.