 Несмотря на приближение избирательной кампании, темпы реформирования государства не уменьшатся, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко.
"Я заверил лидеров ЕС, что украинская власть и я как Президент не будем сбавлять темпов реформирования государства, несмотря на приближение избирательного цикла в Украине в 2019 году", - сказал президент по итогам встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и по вопросам политики безопасности - вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини в Киеве в понедельник.
Напомним, ранее Порошенко в интервью Financial Times отметил существование опасности вмешательства России в украинские выборы.
хотя никто уже в этом и не сомневается наверное.
Ура товарищи
Все в автодор
это должен стать предвыборным слогАном порошенко
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Те же реформы в 90-х происходили в Украине, Казахстане, Беларуси - ваучеры, купоны, рост цен и и дикая преступность. Все это уже было.
У Украины судьба - по десять раз наступать на одни и те же грабли с "шоковыми реформами" или у нас просто "шоковое воровство 25 лет подряд", которое маскируется словом реформа?
Короче, сказал, что скоро полный пиз2ец.
"Я заверил лидеров ЕС, что украинская власть и я как Президент не будем сбавлять темпов реформирования государства, несмотря на приближение избирательного цикла в Украине в 2019 году",Источник:https://censor.net.ua/n3055012
тобто мова йде не про реформи!!!, а невідомо про що !!!
Все, його немає, залишилась молдавська квота, по якій він вліз в Україну в університет.
Это иллюстрация 4 лет Реформ барыги
Здесь все:
новая полиция, армия, власть, борьба с коррупцией, люстрация, гідність, розірвання торгівельних відносин з агресором, сліпий траст...
Украина барыги - БОЛОТО ..
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Как у него это получается???
И так "рехвормы" проводите по капле в год.
на Порошенко !
Зра**** би налітай 😂
...
Для них реформы это как при Ленине - отобрать, поделить, расстрелять.
А у нас всё наоборот.
Седня сделал, а завтра все, включая конченых бездельников, стали жить лучше.
Так что ты не по адресу.
Ты сам мне написал со своими шуточками-прибауточками.
Я хочу категорично заперечити - "Зміни або відбуваються швидко, або не відбуваються ніколи" (с) Порошенко, 2013, конференция TedX
Ховайся хто может.
Все буде добре в Україні , на жаль не сьогодні і не завтра , але впевнений , що скоро цей День настане !
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