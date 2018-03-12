 Крымские татары не будут участвовать в незаконных выборах в оккупированном Крыму, - Меджлис

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров, информирует Цензор.НЕТ.
"Крымские татары не будут принимать участия в незаконных выборах 18 марта 2018 года, проводимых российскими оккупантами во временно оккупированном Крыму", - говорится в тексте обращения.
Меджлис крымскотатарского народа отмечает, что "будет принимать все меры для скорейшего обеспечения государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом и восстановления статуса Крыма на основе права крымскотатарского народа на самоопределение как коренного народа Украины".
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на основе права крымскотатарского народа на самоопределение как коренного народа Украины".Источник: https://censor.net.ua/n3055011
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И он не первый раз намекает на татарскую автономию,возможно в составе Украины.Потому,что в сегодняшнем статусе им никто не дает возможности щаниматься самозахватом земли и резать людей в ночных клубах.
Поэтому не много найдется желающих отметиться на выборах, чтобы испортить отношения среди своих и полкчить черную метку в Украине.
Тем более, что от выборов все равно ничего в Роисе не зависит.