 Крымские татары не будут участвовать в незаконных выборах в оккупированном Крыму, - Меджлис

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Трудовых мигрантов в оккупированном Крыму во время выборов будут выдавать за местных жителей, - Чубаров. ВИДЕО

"Крымские татары не будут принимать участия в незаконных выборах 18 марта 2018 года, проводимых российскими оккупантами во временно оккупированном Крыму", - говорится в тексте обращения.



Меджлис крымскотатарского народа отмечает, что "будет принимать все меры для скорейшего обеспечения государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом и восстановления статуса Крыма на основе права крымскотатарского народа на самоопределение как коренного народа Украины".



