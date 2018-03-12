EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины, Общество
  886  9
Материалы по теме:
Все про:выборы (20128) Крым (19626) Меджлис (705) Чубаров (648) крымские татары (1750)

 Крымские татары не будут участвовать в незаконных выборах в оккупированном Крыму, - Меджлис

Меджлис крымскотатарского народа подготовил обращение в связи с нелегитимными выборами в оккупированном Крыму, запланированными на 18 марта 2018 года.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Трудовых мигрантов в оккупированном Крыму во время выборов будут выдавать за местных жителей, - Чубаров. ВИДЕО

"Крымские татары не будут принимать участия в незаконных выборах 18 марта 2018 года, проводимых российскими оккупантами во временно оккупированном Крыму", - говорится в тексте обращения.

Меджлис крымскотатарского народа отмечает, что "будет принимать все меры для скорейшего обеспечения государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом и восстановления статуса Крыма на основе права крымскотатарского народа на самоопределение как коренного народа Украины".

Крымские татары не будут участвовать в незаконных выборах в оккупированном Крыму, - Меджлис 01
Крымские татары не будут участвовать в незаконных выборах в оккупированном Крыму, - Меджлис 02

Источник: https://censor.net.ua/n3055011
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
наркобарыги соскучились по нынешнему бардаку и беззаконию
 показать весь комментарий
 
вот и я за то, чтобы крымские татары были народом Украины, что вполне возможно обеспечить в случае, если крымским татарам национальная идея народа Украины подходит и нравится, а она не может не понравится, она близка вообще всем тем, кто разумен. Крымские татары как народ Украины станут представителями Украины в глазах Востока, мусульманских стран никоим образом не уронив своего достоинства, и даже наоборот, утвердив его через правильно сделанный выбор. Украина может быть как хаб готовый коннектится соединяя все стороны мира без противоречия и противостояний, и крымские татары способны сыграть в реализации этой стратегии свою значительную и перспективную роль в качестве народа представляющего идею Украины перед всем миром.
 показать весь комментарий
 
 
Осталось только плотно изолировать (а лучше выпилить) расистов и ксенофобов, прикрывающизся патриотизмом, которых, к сожалению, и у нас хватает.
 показать весь комментарий
 
 
Как тут все умудряются видеть только приятное для чтения??А с этим что делать?
========
на основе права крымскотатарского народа на самоопределение как коренного народа Украины".Источник: https://censor.net.ua/n3055011
=========
И он не первый раз намекает на татарскую автономию,возможно в составе Украины.Потому,что в сегодняшнем статусе им никто не дает возможности щаниматься самозахватом земли и резать людей в ночных клубах.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Когда крымские татары были гражданами незалежной, как то не очень то вы о них беспокоились. А сейчас подавляющее большинство из них пойдут голосовать, как бы там меджлис не скакал.
 показать весь комментарий
 
 
В этом нет никакого смысла. Родовые связи у них очень крепкие.
Поэтому не много найдется желающих отметиться на выборах, чтобы испортить отношения среди своих и полкчить черную метку в Украине.
Тем более, что от выборов все равно ничего в Роисе не зависит.
 показать весь комментарий
 
 
Верно, с какой стати он это утверждает за всех татар
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКрымские татары не будут участвовать в незаконных выборах в оккупированном Крыму, - Меджлис
 
 
 
 
 
 вверх