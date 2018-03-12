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 Политика Украины, За рубежом
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 Порошенко - Могерини: Пришло время для ЕС назвать агрессора агрессором и стороной конфликта, а также содействовать предоставлению Украине оборонного вооружения. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко призывает страны-члены Европейского Союза назвать Российскую Федерацию страной-агрессором и стороной конфликта, а также содействовать предоставлению Украине странами-членами ЕС оборонительного вооружения.

"Пришло время содействовать предоставлению странами-членами ЕС оборонного вооружения Украине в соответствии с национальным и международным законодательством", - сказал он на совместном с верховным представителем ЕС по иностранным делам и вопросам политики безопасности - вице-президентом Еврокомиссии Федерикой Могерини брифинге в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Видео 5 канал

По убеждению главы Украинского государства, спустя 4 года с начала российской агрессии против Украины "пришло время для ЕС назвать агрессора агрессором и стороной конфликта".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина не признает фейковые выборы в оккупированном Крыму, введет санкции против их организаторов и призывает ЕС поступить аналогично, - Порошенко

П.Порошенко также сообщил, что в ходе прошедших переговоров предложил Ф.Могерини направить на Донбасс в кратчайшие сроки вторую Миссию послов Комитета по политике безопасности ЕС.

"Для ознакомления с настоящей ситуацией на Донбассе, а также, чтобы увидеть собственными глазами, как Россия выполняет свою часть Минских договоренностей, я обратился к высокому представителю госпоже Могерини с предложением отправить уже в ближайшее время на Донбасс вторую Миссию послов Комитета по политике безопасности ЕС. Первая была в сентябре 2015 года", - проинформировал президент Украины.

Говоря о ситуации на востоке страны, П.Порошенко поблагодарил ЕС за значительную гуманитарную помощь пострадавшим от российской агрессии украинцам.

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Кроме этого, президент Украины выразил убеждение в необходимости усилить роль европейской дипломатии в вопросе освобождения украинских заложников на Донбассе и политзаключенных в Крыму и России.

"Считаю, что необходимо сделать более значимой роль европейской дипломатии в деле освобождения заложников на Донбассе и украинских политических заключенных на территории России", - подчеркнул он.

Источник: https://censor.net.ua/n3055010
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
типа пусть европейские и американские лохи вводят санкции ,а мы с рашкой еще поторгуем.. бо так..
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В першу чергу Україна має ввести справжні санкції щодо росії та припинити торгівлю з росією і конфіскувати російську власність в Україні!
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а торговать с оккупантом прекратить? он забыл? или тора не позволяет?
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о как старается, как пыжится. а после зеленый свет личному самолету украинского политика, патриота Украины, лидера украинской партии мертвячука побежит вприпрыжку давать.
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А сборная Украины по биатлону считает агрессора агрессором, когда едет в Тюмень?
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каой хЫтрий и изворотливый у нас пэтя ...
Порошенко - Могерини: Пришло время для ЕС назвать агрессора агрессором и стороной конфликта, а также содействовать предоставлению Украине оборонного вооружения - Цензор.НЕТ 7675
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моегеррини привержена минску и декларациям. Военного решения нет. Оружия не дадут. Будет упор на диалог,дипломатию и форматы
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Сам признал только на 4 й год, а с ЕС требует признать и месяц не прошел..... У ЕС тоже 4 года в запасе.
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а чего же тогда на обмене пленными с обеих сторон украинцы?
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эти парни из Горловки! нацики из навоза заставили наговорить свободных данных из инета
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нема "громадянської війни" в Україні не вигадуйте. А що робити з цими які у полон попадають з расейськими паспортами? Заблукали? Ось в Сириї такий номер не пройшов у "їх там нема"
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А порохорижна влада потім приєднається? Порошенко - Могеріні: Настав час для ЄС назвати агресора агресором і стороною конфлікту, а також сприяти наданню Україні оборонного озброєння - Цензор.НЕТ 2989
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у тебя родители пенсионеры? ты наверное был бы возмущен, если бы государству не за что было выплачивать им пенсии, гибридная война она такая.
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Шо то Порох осунулся, мешки под глазами, и уже не такой цветущий вид... Видимо - ночами не спит, за Рошен переживает... Хотя - по-правде -ситуация у него весьма и весьма сложная... Обьявить Кремлядской макаке полноценный отпор - не представляется возможным. Там пока ещё не все деньги пропили и разворовали, и есть куча ублюдков которые поедут за деньги убивать... И даже если мы победим - наших погибших это не воскресит.. Могу ошибаться, но я думаю - политика правильная... Когда кацапские уроды прожрут и разворуют все свои деньги, и от голода будут неспособны поднять автомат - тогда и будет разговор..( это образно, автомат - это беспилотники, роботы,кибертехнологии, нанять наёмников) Мне кажется - на это не потребуется слишком много времени... А то, что Порох торгует с Рашей - у меня в уме противоречия. Одно из мнений - ну и пусть торгует,,, если Раша потратила деньги на конфеты и их сожрала - то она уже не потратит их на патроны...
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.....вы ПРИЗНАЙТЕ , а мы пока НАТОРГУЕМ и за ОДНО посоревнуемся по БИАТЛОНУ на тюмени и по ЛИТЕРБОЛУ !!!! шиза надолго у стране !!!!
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мне нравится ЯРОШ , мы нафуй пол росии ЗАБЕРЕМ и МАЦКВУ нафуй разрушим ))))) ОРЭЛ , а кто тебе сейчас мешает стать ТРЕТЬЕЙ силой и для начала ЗАБРАТЬ СВОЕ !!!!
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Пусть сначала украинское правительство агрессора агрессором назовет, разорвет дипломатические отношения и торговлю на крови украинских граждан.
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Нельзя одновременно требовать миротворцев и оружие, это шизофрения. "Миротворцы" это "гражданская война" если оружие это внешний враг.
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Мало агрессора назвать агрессором. Надо еще искать альтернативу Кацапогазу и как можно скорее перестать спонсировать агрессора, покупая у него газ и нефть. Душить - так душить! Порошенко - Могеріні: Настав час для ЄС назвати агресора агресором і стороною конфлікту, а також сприяти наданню Україні оборонного озброєння - Цензор.НЕТ 1082
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уже найден давно, транспортную инфраструктуру строят.
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Тормоз.На четвертый год, и то выборы на носу, оно на второй срок собралось.
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Петр Алексеевич ! А Вам известно, что Министерство спорта и Федерация биатлона решили ехать в Тюмень? Это не предательство? Это не насмешка над десятками тысяч погибших и слезами их родственников ? Кто решил выдать народные деньги этим предателям на вояж в Тюмень? Очки надо было на Олимпиаде зарабатывать, а не лобзаться с оккупантами. Как мир поддержит нас, если мы себя так ведем?
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"пришло время для ЕС назвать агрессора агрессором и стороной конфликта" - так ты же рассказывал, и не только ты, но и твои подельники, что в Европе так и называют, и тут, пришло время назвать. Значит врал?
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Он с Гудком нас платёжками убьёт.Без усякого сопротивления...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко - Могерини: Пришло время для ЕС назвать агрессора агрессором и стороной конфликта, а также содействовать предоставлению Украине оборонного вооружения. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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