 Порошенко - Могерини: Пришло время для ЕС назвать агрессора агрессором и стороной конфликта, а также содействовать предоставлению Украине оборонного вооружения. ВИДЕО

"Пришло время содействовать предоставлению странами-членами ЕС оборонного вооружения Украине в соответствии с национальным и международным законодательством", - сказал он на совместном с верховным представителем ЕС по иностранным делам и вопросам политики безопасности - вице-президентом Еврокомиссии Федерикой Могерини брифинге в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

...

Видео 5 канал

По убеждению главы Украинского государства, спустя 4 года с начала российской агрессии против Украины "пришло время для ЕС назвать агрессора агрессором и стороной конфликта".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина не признает фейковые выборы в оккупированном Крыму, введет санкции против их организаторов и призывает ЕС поступить аналогично, - Порошенко

П.Порошенко также сообщил, что в ходе прошедших переговоров предложил Ф.Могерини направить на Донбасс в кратчайшие сроки вторую Миссию послов Комитета по политике безопасности ЕС.

"Для ознакомления с настоящей ситуацией на Донбассе, а также, чтобы увидеть собственными глазами, как Россия выполняет свою часть Минских договоренностей, я обратился к высокому представителю госпоже Могерини с предложением отправить уже в ближайшее время на Донбасс вторую Миссию послов Комитета по политике безопасности ЕС. Первая была в сентябре 2015 года", - проинформировал президент Украины.

Говоря о ситуации на востоке страны, П.Порошенко поблагодарил ЕС за значительную гуманитарную помощь пострадавшим от российской агрессии украинцам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина еще раз обратилась к Еврокомиссии и членам ЕС с просьбой отказаться от планов строительства "Северного потока-2", - Порошенко

Кроме этого, президент Украины выразил убеждение в необходимости усилить роль европейской дипломатии в вопросе освобождения украинских заложников на Донбассе и политзаключенных в Крыму и России.

"Считаю, что необходимо сделать более значимой роль европейской дипломатии в деле освобождения заложников на Донбассе и украинских политических заключенных на территории России", - подчеркнул он.