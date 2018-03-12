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 Политика Украины
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 Украина не признает фейковые выборы в оккупированном Крыму, введет санкции против их организаторов и призывает ЕС поступить аналогично, - Порошенко

Украина не признает результатов недействительных выборов президента России в оккупированном Крыму, введет санкции против причастных к их организации лиц и призывает Европейский Союз к аналогичным шагам, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"В контексте российских президентских выборов в следующее воскресенье я четко заявил, что Украина не признает фейковые президентские выборы на временно оккупированных территориях и введет санкции против лиц, причастных к организации избирательного процесса. Я призвал Европейский Союз к аналогичным действиям в ответ на незаконные так называемые выборы", - сказал П.Порошенко на совместном с верховным представителем ЕС по иностранным делам и вопросам политики безопасности - вице-президентом Еврокомиссии Федерикой Могерини брифинге в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме этого, президент Украины сообщил, что в контексте продолжающейся кампании со стороны России по распространению дезинформации, осуществления хакерских атак, вмешательстве в избирательные процессы, "направленные против демократического свободного мира, в том числе ЕС и Украины, мы договорились усилить наше сотрудничество в борьбе с фейковыми новостями и киберугрозами".

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Источник: https://censor.net.ua/n3055008
 
 
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ЧМ 2018 по футболу у русских свиньев надо забирать
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А вот хер тебе!
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Это ты петя оказался фейковый... а люди поверили тебе, фантик ты помятый, а не президент, вот кто ты.
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Украина не признает фейковые выборы в оккупированном Крыму, введет санкции против их организаторов и призывает ЕС поступить аналогично, - Порошенко

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ты и здесь в жопе у осла зраду пороха нашёл?)
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организатор этих выборов - хуйло. интересно посмотреть, какие санкции против него введет пэтя
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А ввести санкции против хуйла - кишка тонка?
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Главное отследить всех этих организаторов (особенно из числа бывших соотечественников). До последнего говноеда отследить...
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может для начала не будешь торговать с россией,поц кучерявый,кроме заявлений ни на что не способный
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то есть это украинцы виноватые,что порошенко с путиным торгует?а ты зачем российские деньги берешь,которыми тебе платят?
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Порошенко не является владельцем автосалонов, в кот. продают машины парашной сборки,
он не владеет сетями магазинов быттехники с товарами из Орды.

Торговцы парашным не в прогаре, потому что ВЫ покупаете товары оккупанта.
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Есть другой вопрос-зачем продают украинское?В том же Крыму магазины забиты украинскими товарами.Правда продавцы почти всегда спрашивают,если что-то ищеш-вам украинского производства или российского?
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Ув. редакторы!
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Украина не признает фейковые выборы на оккупированном Крыме
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А вас никто об этом и не просит.
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Балабол. Или и введи санкции. К примеру изять и запретить обиход рубля в Украине.
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Україна не визнає фейкових виборів в окупованому Криму, введе санкції проти їх організаторів і закликає ЄС вчинити аналогічно, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2549 🇷🇴 Румынская сотня‏ @latiniano 3 ч.3 часа назад

Польша и Румыния высасывают трудовые ресурсы из Украины и Молдовы соответственно с такой скоростью, что через 10 лет в странах останутся только старики и покойники и тут поляки и румыны нисколько не виноваты: они решают свои проблемы, а вина за депопуляцию лежит только на нас..

Україна не визнає фейкових виборів в окупованому Криму, введе санкції проти їх організаторів і закликає ЄС вчинити аналогічно, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2400 Konstantin Kukuškin‏ @KKKukushkin

Польша подтвердила, что украинцам не нужны рабочие визы. В Чехии безработных - всего 40 тысяч жителей. Чехия всё больше склоняется к польскому варианту. Германия и Австрия, глядя на соседей, тоже задумываются. Вот такие дела. Кто последний - выключите свет в Краковце.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина не признает фейковые выборы в оккупированном Крыму, введет санкции против их организаторов и призывает ЕС поступить аналогично, - Порошенко
 
 
 
 
 
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