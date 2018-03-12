 Украина не признает фейковые выборы в оккупированном Крыму, введет санкции против их организаторов и призывает ЕС поступить аналогично, - Порошенко

"В контексте российских президентских выборов в следующее воскресенье я четко заявил, что Украина не признает фейковые президентские выборы на временно оккупированных территориях и введет санкции против лиц, причастных к организации избирательного процесса. Я призвал Европейский Союз к аналогичным действиям в ответ на незаконные так называемые выборы", - сказал П.Порошенко на совместном с верховным представителем ЕС по иностранным делам и вопросам политики безопасности - вице-президентом Еврокомиссии Федерикой Могерини брифинге в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме этого, президент Украины сообщил, что в контексте продолжающейся кампании со стороны России по распространению дезинформации, осуществления хакерских атак, вмешательстве в избирательные процессы, "направленные против демократического свободного мира, в том числе ЕС и Украины, мы договорились усилить наше сотрудничество в борьбе с фейковыми новостями и киберугрозами".

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