 Украина не признает фейковые выборы в оккупированном Крыму, введет санкции против их организаторов и призывает ЕС поступить аналогично, - Порошенко

"В контексте российских президентских выборов в следующее воскресенье я четко заявил, что Украина не признает фейковые президентские выборы на временно оккупированных территориях и введет санкции против лиц, причастных к организации избирательного процесса. Я призвал Европейский Союз к аналогичным действиям в ответ на незаконные так называемые выборы", - сказал П.Порошенко на совместном с верховным представителем ЕС по иностранным делам и вопросам политики безопасности - вице-президентом Еврокомиссии Федерикой Могерини брифинге в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Кроме этого, президент Украины сообщил, что в контексте продолжающейся кампании со стороны России по распространению дезинформации, осуществления хакерских атак, вмешательстве в избирательные процессы, "направленные против демократического свободного мира, в том числе ЕС и Украины, мы договорились усилить наше сотрудничество в борьбе с фейковыми новостями и киберугрозами".
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ты и здесь в жопе у осла зраду пороха нашёл?)
он не владеет сетями магазинов быттехники с товарами из Орды.
Торговцы парашным не в прогаре, потому что ВЫ покупаете товары оккупанта.
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Украина не признает фейковые выборы на оккупированном Крыме
Польша и Румыния высасывают трудовые ресурсы из Украины и Молдовы соответственно с такой скоростью, что через 10 лет в странах останутся только старики и покойники и тут поляки и румыны нисколько не виноваты: они решают свои проблемы, а вина за депопуляцию лежит только на нас..
Konstantin Kukuškin @KKKukushkin
Польша подтвердила, что украинцам не нужны рабочие визы. В Чехии безработных - всего 40 тысяч жителей. Чехия всё больше склоняется к польскому варианту. Германия и Австрия, глядя на соседей, тоже задумываются. Вот такие дела. Кто последний - выключите свет в Краковце.