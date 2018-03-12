 Украина еще раз обратилась к Еврокомиссии и членам ЕС с просьбой отказаться от планов строительства "Северного потока-2", - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на совместном с верховным представителем ЕС по иностранным делам и вопросам политики безопасности - вице-президентом Еврокомиссии Федерикой Могерини на брифинге в понедельник в Киеве.

"Украина еще раз обратилась к Европейской комиссии, государствам-членам ЕС с просьбой отказаться от намерений строительства "Северного потока-2", как проекта, который угрожает энергетической безопасности Украины и ЕС", - сказал Порошенко.

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По его словам, в ходе переговоров стороны не могли обойти вниманием необходимость усиления сотрудничества в вопросах энергетической безопасности Украины и ЕС в связи с последними действиями "Газпрома".

"Мы должны сделать важные выводы из этого газового кризиса. Во-первых, "Газпром" окончательно потерял имидж надежного партнера в энергетической сфере не только для Украины, но и для Европейского Союза. Во-вторых, "Газпром", а если точнее Кремль, четко показал намерение использовать в будущем вопрос газоснабжения в Европу как средство геополитической борьбы, сознательно пренебрегая и контрактными обязательствами, и правосудием", - подчеркнул президент Украины.