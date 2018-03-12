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 Политика Украины
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Все про:газопровод (591) Еврокомиссия (754) Порошенко (14453) Евросоюз (11750) Северный поток (191)

 Украина еще раз обратилась к Еврокомиссии и членам ЕС с просьбой отказаться от планов строительства "Северного потока-2", - Порошенко

Последствиями разразившегося недавно газового кризиса стала окончательная потеря российским "Газпромом" имиджа надежного партнера и четкая направленность руководства России использовать газоснабжение Европы как средство геополитической борьбы, подчеркивает президент Украины Петр Порошенко.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на совместном с верховным представителем ЕС по иностранным делам и вопросам политики безопасности - вице-президентом Еврокомиссии Федерикой Могерини на брифинге в понедельник в Киеве.

"Украина еще раз обратилась к Европейской комиссии, государствам-членам ЕС с просьбой отказаться от намерений строительства "Северного потока-2", как проекта, который угрожает энергетической безопасности Украины и ЕС", - сказал Порошенко.

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По его словам, в ходе переговоров стороны не могли обойти вниманием необходимость усиления сотрудничества в вопросах энергетической безопасности Украины и ЕС в связи с последними действиями "Газпрома".

"Мы должны сделать важные выводы из этого газового кризиса. Во-первых, "Газпром" окончательно потерял имидж надежного партнера в энергетической сфере не только для Украины, но и для Европейского Союза. Во-вторых, "Газпром", а если точнее Кремль, четко показал намерение использовать в будущем вопрос газоснабжения в Европу как средство геополитической борьбы, сознательно пренебрегая и контрактными обязательствами, и правосудием", - подчеркнул президент Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3055007
 
 
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тайгу газпрому отапливать, медведи спасибо скажут, ну а как запасы бабла исчерпаются на весь этот большой и дырявый сарай, так рады будут на блины с лопаты менять, и то за честь сойдет.
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ще про півнів з лайна забули, як і поросєнко забув, що Сєвпоток не державні структури ЄС будують
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да пусть кто угодно строит, москву доить желающих много, но без государственного разрешения невозможен ввод в эксплуатацию как и сама эксплуатация, так что пусть строят, может как мусоропровод Берлин-москва сгодится.
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Законних підстав забороняти немає, а будь-які незаконні обмеження - оскаржать в судах, тут вам не там Україна знову звернулася до Єврокомісії та членів ЄС із проханням відмовитися від планів будівництва "Північного потоку-2", - Порошенко - Цензор.НЕТ 6305
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.. а то нам харчеватся негде, без денег агрессора
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Да, агрессор должен платить, и дорого заплатит.
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Чхать гейропе на ваши требования. Своя рубашка ближе к телу.
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Судя по количеству комментариев, всем надоело это нытьё.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина еще раз обратилась к Еврокомиссии и членам ЕС с просьбой отказаться от планов строительства "Северного потока-2", - Порошенко
 
 
 
 
 
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