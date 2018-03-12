EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины, За рубежом
  953  17
Материалы по теме:
Все про:госдолг (385) Еврокомиссия (754) кредит (2069) Гройсман (3892) Евросоюз (11750) Могерини (327)

 Пока рано говорить, что Украина сможет самостоятельно справиться с обслуживанием внешних долгов: нам необходима макрофинансовая поддержка, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркивает важность получения новой макрофинансовой помощи (MFA) от Европейского Союза, поскольку считает, что на сегодняшний день говорить о самостоятельном преодолении страной всех вызовов, включая обслуживание внешних долгов, преждевременно.

"Все условия будут определены именно Европейской комиссией, есть некий набор решений, которые необходимы для того, чтобы получить эту поддержку.", - сказал В.Гройсман в ходе совместного брифинга с представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерикой Могерини в понедельник в Киеве, комментируя новую программу макрофинансовой помощи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он добавил, что есть ряд условий, которые необходимо выполнить Украине, чтобы получить этот финансовый ресурс. "Сейчас мы как раз совместно с Европейской комиссией над этим работаем", - сказал премьер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия одобрила новую программу макрофинансовой помощи для Украины в размере 1 млрд евро

В.Гройсман также отметил, что данные средства будут направлены в госбюджет Украины. "На сегодняшний день рано пока говорить о том, что мы можем самостоятельно преодолевать все вызовы, в частности и обслуживание внешних долгов. Поэтому такая поддержка нам необходима", - добавил премьер.

Также он подчеркнул, что необходимо работать над ростом украинской экономики, чтобы она стала более самодостаточной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС готов делать больше для восстановления Донбасса, но в первую очередь мы хотим направить наши усилия на полное выполнение Минских соглашений, - Могерини

Напомним, Европейская комиссия предложила выделить Украине новую макрофинансовую помощь (MFA) в размере до EUR1 млрд для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ. Это уже четвертая программа, по которой Киев может получить макрофинансовую помощь от Брюсселя. С 2014 года Еврокомиссия предоставила Украине 3,4 млрд евро МФП в виде кредитов с низкими процентами. Из этой суммы 1,61 млрд были выделены в 2014 и 2015 годах в рамках первой и второй программ МФП. В апреле 2015 года ЕС решил предоставить третью программу помощи в размере 1,8 млрд евро, из которых 600 млн остались неиспользованными из-за невыполнения Украиной требований программы.

Источник: https://censor.net.ua/n3055005
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Дайте в долг чтобы оплатить долг, реформы потужно трещат.
 показать весь комментарий
 
 
Про реформы знают только визитеры из ЕС и соевые. Были бы реформы, не стал бы Петя мелким пиаром заниматься. лагеря открывать, сертификаты 4G вручать. Ну не уровень это президента
 показать весь комментарий
 
 
В.Гройсман также отметил, что данные средства будут направлены в госбюджет Украины.

А дальше мы, в общих чертах, представляем..
 показать весь комментарий
 
 
Смотреть тошно, это не помощь а кредит, пусть и под небольшие процент. Но в обмен на это нужно отменить мораторий на вывоз леса и ещё несколько условий.
 показать весь комментарий
 
 
Короче ясно. Все реформы сводятся к одному - "дайте денег". Хоть на "автобаны", хоть на солнечные батареи в лесу
Пока рано говорить, что Украина сможет самостоятельно справиться с обслуживанием внешних долгов: нам необходима макрофинансовая поддержка, - Гройсман - Цензор.НЕТ 982
 показать весь комментарий
 
 
Порощенко - "не будем танцевать под дудку внешних советников....."
 показать весь комментарий
 
 
Ето как взять еще один кредит чтобы заплатить проценты по прошлому кредиту. Браво соевым рехворматорам.
 показать весь комментарий
 
 
Семья Романа и Эльвиры Кайц, когда скандалила, своими криками напоминала похмельных пиратов:
- Рома!!!
- Эля!!!
 показать весь комментарий
 
 
Грошей дайте. но суд антикоррупционный мы будем сами судить и назначать Пока рано говорить, что Украина сможет самостоятельно справиться с обслуживанием внешних долгов: нам необходима макрофинансовая поддержка, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4588
Додик молодые годы вспомнил. торгуя труселями на винницком базаре.
 показать весь комментарий
 
 
- Вася, я тобі гроші віддам завтра,але тільки якщо сьогодні позичу у Стьопи.)))
 показать весь комментарий
 
 
Гройсман бездонная бочка, давать ему кредиты дело бесполезное.
 показать весь комментарий
 
 
Совокупный государственный долг.
Игра называется угадай страну по потужным реформам а на кого наложили санкции.


Международные резервы.


 показать весь комментарий
 
Яйценюх нахапал деньжат из прошлых кредитов, ну а Гройсману сам бог велел.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПока рано говорить, что Украина сможет самостоятельно справиться с обслуживанием внешних долгов: нам необходима макрофинансовая поддержка, - Гройсман
 
 
 
 
 
 вверх