 Пока рано говорить, что Украина сможет самостоятельно справиться с обслуживанием внешних долгов: нам необходима макрофинансовая поддержка, - Гройсман

"Все условия будут определены именно Европейской комиссией, есть некий набор решений, которые необходимы для того, чтобы получить эту поддержку.", - сказал В.Гройсман в ходе совместного брифинга с представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерикой Могерини в понедельник в Киеве, комментируя новую программу макрофинансовой помощи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он добавил, что есть ряд условий, которые необходимо выполнить Украине, чтобы получить этот финансовый ресурс. "Сейчас мы как раз совместно с Европейской комиссией над этим работаем", - сказал премьер.

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В.Гройсман также отметил, что данные средства будут направлены в госбюджет Украины. "На сегодняшний день рано пока говорить о том, что мы можем самостоятельно преодолевать все вызовы, в частности и обслуживание внешних долгов. Поэтому такая поддержка нам необходима", - добавил премьер.

Также он подчеркнул, что необходимо работать над ростом украинской экономики, чтобы она стала более самодостаточной.

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Напомним, Европейская комиссия предложила выделить Украине новую макрофинансовую помощь (MFA) в размере до EUR1 млрд для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ. Это уже четвертая программа, по которой Киев может получить макрофинансовую помощь от Брюсселя. С 2014 года Еврокомиссия предоставила Украине 3,4 млрд евро МФП в виде кредитов с низкими процентами. Из этой суммы 1,61 млрд были выделены в 2014 и 2015 годах в рамках первой и второй программ МФП. В апреле 2015 года ЕС решил предоставить третью программу помощи в размере 1,8 млрд евро, из которых 600 млн остались неиспользованными из-за невыполнения Украиной требований программы.