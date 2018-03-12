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 Политика Украины, Экономика
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Все про:налоговая (737) налоговая милиция (1167) ГФС (2484) Белан (88)

 Замглавы ГФС Белан: Мы ликвидировали целый ряд многомиллиардных схем уклонения от уплаты налогов

Для ликвидации схем необходимы совместные усилия государственных органов.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал первый замглавы ГФС Сергей Белан.

"Результаты (работы. - Ред.) есть – целый ряд многомиллиардных схем уклонения от уплаты налогов уже не существуют. Чтобы ликвидировать схему, конечно, потребовались совместные усилия государственных органов. Например, за два последних года по выявленным фактам необоснованного использования спецрежима налогообложения НДС зарегистрировано более 120 уголовных производств на сумму установленных убытков почти 2 млрд гривен. С начала же прошлого года, с внесением изменений в Налоговый кодекс (речь об исключении статьи 209), указанная схема практически перестала функционировать", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Результаты деятельности налоговой милиции в разы превышают ее денежное содержание", - замглавы ГФС Белан

По его слвоам, еще одна схема, которую удалось сломать, касалась ввоза на территорию Украины топлива под видом компонентов для его производства (платформат, реформат), которые в то время не относились к подакцизной группе товаров.

"В 2016 году схема прекратила существование в связи с тем, что в Налоговый кодекс Украины внесены изменения, согласно которым компоненты для изготовления топлива также признаны подакцизными товарами. Все это сделано на основе наших обращений, уголовных дел по конкретным случаям. Все эти изменения, в том числе, в Налоговый кодекс, стали возможными только после достижения нами конкретных результатов, открытых уголовных производств и дальнейших предложений в Верховную Раду и Кабинет Министров Украины по пресечению конкретных преступных схем", - пояснил Белан.

Полный текст интервью с первым замглавы ГФС Сергеем Беланом читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3055004
 
 
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Несколько недель назад отмечали праздник людей, у которых есть хуй. Сегодня поздравляют каждого человека с пиздой. И вы хотите сказать, что наша цивилизация разумна?! Наличие половых органов является поводом для ГОСУДАРСТВЕННОГО торжества! Недаром манекен на Тесле от нас съебался
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конверты , конверты , конверты , конверты ... Замглавы ГФС Белан: Мы ликвидировали целый ряд многомиллиардных схем уклонения от уплаты налогов - Цензор.НЕТ 4473 Замглавы ГФС Белан: Мы ликвидировали целый ряд многомиллиардных схем уклонения от уплаты налогов - Цензор.НЕТ 8809 Замглавы ГФС Белан: Мы ликвидировали целый ряд многомиллиардных схем уклонения от уплаты налогов - Цензор.НЕТ 4473
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деятель , сидит втирает , гадит в головы про схемы ...а самую главную схему - офшорную - ты не трогаешь , она и самому и тому кто тебя туда назначил и вообще всем кто у руля нужна , поэтому на эту тему - табу
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Все заменено одной большой схемой.
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Та ти шо???? Ну тепер вже повалять грошики. А ми думали: ну куди ж вони поділись? Виявляється їх від нас ховали вороги - а Бєлан знайшов. )))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗамглавы ГФС Белан: Мы ликвидировали целый ряд многомиллиардных схем уклонения от уплаты налогов
 
 
 
 
 
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