 Замглавы ГФС Белан: Мы ликвидировали целый ряд многомиллиардных схем уклонения от уплаты налогов

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал первый замглавы ГФС Сергей Белан.

"Результаты (работы. - Ред.) есть – целый ряд многомиллиардных схем уклонения от уплаты налогов уже не существуют. Чтобы ликвидировать схему, конечно, потребовались совместные усилия государственных органов. Например, за два последних года по выявленным фактам необоснованного использования спецрежима налогообложения НДС зарегистрировано более 120 уголовных производств на сумму установленных убытков почти 2 млрд гривен. С начала же прошлого года, с внесением изменений в Налоговый кодекс (речь об исключении статьи 209), указанная схема практически перестала функционировать", - рассказал он.

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По его слвоам, еще одна схема, которую удалось сломать, касалась ввоза на территорию Украины топлива под видом компонентов для его производства (платформат, реформат), которые в то время не относились к подакцизной группе товаров.

"В 2016 году схема прекратила существование в связи с тем, что в Налоговый кодекс Украины внесены изменения, согласно которым компоненты для изготовления топлива также признаны подакцизными товарами. Все это сделано на основе наших обращений, уголовных дел по конкретным случаям. Все эти изменения, в том числе, в Налоговый кодекс, стали возможными только после достижения нами конкретных результатов, открытых уголовных производств и дальнейших предложений в Верховную Раду и Кабинет Министров Украины по пресечению конкретных преступных схем", - пояснил Белан.

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