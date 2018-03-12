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Все про:обыск (1123) СБУ (12225) Гитлянская (121)

 Сегодня СБУ проводит более 25 обысков в разных регионах Украины, - Гитлянская

Сегодня Служба безопасности Украины в разных регионах Украины проводит более 25 санкционированных обысков у лиц, которые способствуют стране-агрессору в проведении антиукраинских акций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала спикер СБУ Елена Гитлянская.

По ее словам, во время обысков изъяты пропагандистские материалы, оружие, взрывчатка и многие другие доказательства подрывной работы против Украины. Более подробная информация будет обнародована на сайте СБУ после завершения всех необходимых процессуальных действий.

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"К сожалению, среди этих граждан есть те, кто имеет отношение к журналистскому цеху, но принадлежность к профессии не может быть индульгенцией от законной ответственности за антигосударственные действия. Поэтому просим вас не давать преждевременные оценки до обнародования всех материалов", - сообщила Гитлянская.

Сегодня СБУ проводит более 25 обысков в разных регионах Украины, - Гитлянская 01

Источник: https://censor.net.ua/n3054991
 
 
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теперь успешность деятельности по количеству обысков определяться будет?
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Что и нужно доказать-если ты против воровства и предательства власти барыг то значит агент Кремля. 37 год....
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Кацапи візитки Яроша підкидують, а ці візитку Путіна. У Квазар-Мікро забрали 400 ферм для видобутку крипто-валют. докази- якась об"ява в інтернеті.
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