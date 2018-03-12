 Сегодня СБУ проводит более 25 обысков в разных регионах Украины, - Гитлянская

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала спикер СБУ Елена Гитлянская.
По ее словам, во время обысков изъяты пропагандистские материалы, оружие, взрывчатка и многие другие доказательства подрывной работы против Украины. Более подробная информация будет обнародована на сайте СБУ после завершения всех необходимых процессуальных действий.
"К сожалению, среди этих граждан есть те, кто имеет отношение к журналистскому цеху, но принадлежность к профессии не может быть индульгенцией от законной ответственности за антигосударственные действия. Поэтому просим вас не давать преждевременные оценки до обнародования всех материалов", - сообщила Гитлянская.