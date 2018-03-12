 Сегодня СБУ проводит более 25 обысков в разных регионах Украины, - Гитлянская

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала спикер СБУ Елена Гитлянская.

По ее словам, во время обысков изъяты пропагандистские материалы, оружие, взрывчатка и многие другие доказательства подрывной работы против Украины. Более подробная информация будет обнародована на сайте СБУ после завершения всех необходимых процессуальных действий.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": 200 террористов уже сдались СБУ по программе "Тебя ждут дома". ВИДЕО

"К сожалению, среди этих граждан есть те, кто имеет отношение к журналистскому цеху, но принадлежность к профессии не может быть индульгенцией от законной ответственности за антигосударственные действия. Поэтому просим вас не давать преждевременные оценки до обнародования всех материалов", - сообщила Гитлянская.