 "Это должно стать новой международной инициативой по наказанию кремлевских преступников", - Бурбак призвал поддержать бойкот ЧМ-2018 по футболу в РФ

Об этом он заявил во время Согласительного совета, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Терроризм для России является государственной политикой. Очередным подтверждением этого является задержание Рубана и срыв вероятной террористической атаки. За это отдельное спасибо нашим спецслужбам. Но, террористические атаки Россия планирует и совершает не только в Украине, а и на территории ЕС и США. Видим очередную брутальную химическую атаку против бывшего разведчика Скрипаля на территории Великобритании. Это еще одно подтверждение того, что весь цивилизованный мир должен объединиться в наказании Кремля за государственную политику международного терроризма. "Народный фронт" призывает активно поддержать призыв британских политиков и чиновников бойкотировать чемпионат мира по футболу в России. Это должно стать новой международной инициативой по наказанию кремлевских преступников", - заявил глава фракции НФ в ВР.

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Бурбак также заявил, что на следующей неделе "на России будут переназначать президента, и так называемые выборы они собираются провести и в Крыму". По его словам, эти "выборы" незаконны и их результат будет нелегитимным.

Бурбак также приветствовал подписание постановления ВР с призывом об усилении международного давления на Кремль спикером парламента Парубием .

"За этот беспредел ("выборы" в оккупированном Крыму. – Ред.) Кремль и его главари должны понести ответственность. Агрессия против Украины и Запада имеет системный характер и направлена на разрушение украинского суверенитета и подрыв мира в Европе и мирового порядка. Поэтому мы призываем наших союзников во всем мире объединить санкции за Донбасс и Крым, как предлагает лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк. Так называемые события в Крыму и на Донбассе не являются чем-то отдельным. Это разные эпизоды одного международного уголовного преступления", - резюмировал Бурбак.

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Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается седьмой день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери. По делу об отравлении проходят около 200 свидетелей.