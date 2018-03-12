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 Политика Украины
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Все про:бойкот (192) Великобритания (1671) Россия (68348) футбол (2829) ЧМ-2018 (81) Бурбак (277)

 "Это должно стать новой международной инициативой по наказанию кремлевских преступников", - Бурбак призвал поддержать бойкот ЧМ-2018 по футболу в РФ

Глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак призывает присоединиться по примеру Великобритании к бойкоту чемпионата мира по футболу в 2018 году, который пройдет на территории Российской Федерации.

Об этом он заявил во время Согласительного совета, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Терроризм для России является государственной политикой. Очередным подтверждением этого является задержание Рубана и срыв вероятной террористической атаки. За это отдельное спасибо нашим спецслужбам. Но, террористические атаки Россия планирует и совершает не только в Украине, а и на территории ЕС и США. Видим очередную брутальную химическую атаку против бывшего разведчика Скрипаля на территории Великобритании. Это еще одно подтверждение того, что весь цивилизованный мир должен объединиться в наказании Кремля за государственную политику международного терроризма. "Народный фронт" призывает активно поддержать призыв британских политиков и чиновников бойкотировать чемпионат мира по футболу в России. Это должно стать новой международной инициативой по наказанию кремлевских преступников", - заявил глава фракции НФ в ВР.

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Бурбак также заявил, что на следующей неделе "на России будут переназначать президента, и так называемые выборы они собираются провести и в Крыму". По его словам, эти "выборы" незаконны и их результат будет нелегитимным.

Бурбак также приветствовал подписание постановления ВР с призывом  об усилении международного давления на Кремль спикером парламента Парубием .

"За этот беспредел ("выборы" в оккупированном Крыму. – Ред.) Кремль и его главари должны понести ответственность. Агрессия против Украины и Запада имеет системный характер и направлена на разрушение украинского суверенитета и подрыв мира в Европе и мирового порядка. Поэтому мы призываем наших союзников во всем мире объединить санкции за Донбасс и Крым, как предлагает лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк. Так называемые события в Крыму и на Донбассе не являются чем-то отдельным. Это разные эпизоды одного международного уголовного преступления", - резюмировал Бурбак.

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Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается седьмой день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужбпострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери. По делу об отравлении проходят около 200 свидетелей.

Источник: https://censor.net.ua/n3054990
 
 
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предложи лучше лолите бойкотировать свои предроиятия в параше
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И вырубку леса на Буковине и контрабанду его эшелонами в Румынию, семейкой Бурбаков......
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Бляха муха. А это чудо тут каким боком? .........Сборной мы уже игнорируем этот Чемп. А Мундиаль скорее всего в Великобританию перенесут.
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а что наша сборная участник финальных соревнований ЧМФ-2018? Но если это касается наших чиновников и нардепов, то если кто поедет в расею на матчи, пусть там и остаются - НАВСЕГДА
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От "важности" этого персонажа ещё больше Раздуло! "Это должно стать новой международной инициативой по наказанию кремлевских преступников", - Бурбак призвал поддержать бойкот ЧМ-2018 по футболу в РФ - Цензор.НЕТ 6912
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это должно стать новой международной инициативой по наказанию кремлевских преступников", - Бурбак призвал поддержать бойкот ЧМ-2018 по футболу в РФ
 
 
 
 
 
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