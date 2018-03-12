 "Молился за победу украинского войска и не упоминал в богослужении патриарха Кирилла", - в Запорожье священник УПЦ МП лишен парафии за проукраинскую позицию. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, по словам верующих, отец Игорь, в частности, молился за победу нашей армии и отказывался вспоминать в богослужениях российского патриарха Кирилла.
О наказании отца Игоря неоднократно предупреждало руководство запорожской епархии, а в воскресенье ему сообщили, что служить в храме он больше не будет. Отстранять от богослужения в храме "опального" священника прибыли представители епархии во главе с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой в сопровождении группы молодчиков.
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Сам как то столкнулся с МП (еще до войны), когда понадобилось заказать отпевание/панихиду человека, так они заявили что мол при заказе отпевания мне дадут бумажку которая впоследствии нужна при заказе панихиды (чтобы убедится что отпевание было в правильной церкви, а именно - МП) и если я такой бумажки не принесу то панихиду они служить не будут....
ич падло: молилося в Україні за Україну, якої нема!
же агент КГБ "Михайлов", сделал состояние на беспошлинном импорте в
Россию сигарет и спирта «Royal», живет со своей троюродной сестрой, судится с
соседями, фотошопит часы, переделывает заповеди в понятия, благословляет на
братоубийственную войну с Украиной.
я, навіть, знаю, що то за людина
Будем терпеть?
Тот же Кирилл (он же Гундяев) кроме отвращения своим лицемерием и подхалимажем перед Путькой, никаких чувств не вызывает.
Пор козакам трохи почистити своє місто...
имел темные дела со смотрящим по Запорожью - Женей Янисимовым… вот такие земные
дела… а вы про ВЕРУ….
Предполагаю, что нет. А жаль.