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Все про:Запорожье (1368) священник (100) скандал (4204) УПЦ (605)

 "Молился за победу украинского войска и не упоминал в богослужении патриарха Кирилла", - в Запорожье священник УПЦ МП лишен парафии за проукраинскую позицию. ВИДЕО

Священника УПЦ московского патриархата лишили парафии в Запорожье за проукраинскую позицию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, по словам верующих, отец Игорь, в частности, молился за победу нашей армии и отказывался вспоминать в богослужениях российского патриарха Кирилла.

О наказании отца Игоря неоднократно предупреждало руководство запорожской епархии, а в воскресенье ему сообщили, что служить в храме он больше не будет. Отстранять от богослужения в храме "опального" священника прибыли представители епархии во главе с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой в сопровождении группы молодчиков.

...

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Источник: https://censor.net.ua/n3054987
 
 
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А чему удивляться, УПЦ МП это филиал российского ФСБ.
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Ще пару тисяч людей піде від московської сатани.
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Да вряд ли - многие люди прости ходят в ту церковь, которая ближе, не разбираясь какой там патриархат (к сожалению).
Сам как то столкнулся с МП (еще до войны), когда понадобилось заказать отпевание/панихиду человека, так они заявили что мол при заказе отпевания мне дадут бумажку которая впоследствии нужна при заказе панихиды (чтобы убедится что отпевание было в правильной церкви, а именно - МП) и если я такой бумажки не принесу то панихиду они служить не будут....
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На Черкасщине пономарь УПЦ МП пытался зарезать священника киевского патриархата

"Молился за победу украинского войска и не упоминал в богослужении патриарха Кирилла", - в Запорожье священник УПЦ МП лишен парафии за проукраинскую позицию - Цензор.НЕТ 7375
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Надо всего один раз выщипать бороды "отстранителям" и все будет халасо
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хай подякує, що не розіп'яли, або не четвертували!
ич падло: молилося в Україні за Україну, якої нема!
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Бог ещё 2000 лет назад всё понял . Он был Человеком .
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Поп Гундяй - он
же агент КГБ "Михайлов", сделал состояние на беспошлинном импорте в
Россию сигарет и спирта «Royal», живет со своей троюродной сестрой, судится с
соседями, фотошопит часы, переделывает заповеди в понятия, благословляет на
братоубийственную войну с Украиной.
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а ще: "у центрі послання цара-батечка стоїть людина"...
я, навіть, знаю, що то за людина
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Реально, самая большая и мощная по своему влиянию на умы антиукраинская секта в Мире!
Будем терпеть?
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Відразу завиють на весь світ: ущімляют права вєрующіх!
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Вы же терпите ? Вам многое ещё придётся терпеть . Мы уже в пути , а вы даже не на старте .
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Если бы только антиукраинская. В принципе - человеконенависническая, даже по отношению к русским.
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В Украине все русские , венгры , румыны , болгары , татары , поляки , белорусы , молдаване , грузины , азербайджанцы , евреи , армяне .... должны сказать , что они граждане Украины .
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Отобрать приход у мацквацкого сатаната и передать его батюшке патриоту. Гундяевское РПЦ в Украине - это абсурд
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Не так все просто. А що робити з фанатами цієї секти?
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Ещё есть вопросы, зачем необходимо искоренить УПЦ МП?
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Не надо забывать что церковь создали люди, а не Бог. И те кто работают в церкви, в том числе и высшее церковное руководство, не являются особенными, точно такие же люди как и все, никаких преимуществ перед Богом они не имеют. И относиться к ним следует как и к другим людям, по их делам и поступкам.

Тот же Кирилл (он же Гундяев) кроме отвращения своим лицемерием и подхалимажем перед Путькой, никаких чувств не вызывает.
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Щось у Запоріжжі кацапські попи особливо бушують. То дитину відспівувати не хочуть, тепер ось це.

Пор козакам трохи почистити своє місто...
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А взагалі храм, за законом, є власністю громади. Якщо більшість громади проголосує за вихід з московського патріархату, то можна буде змінити парафію.
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Этот Лука в Запорожье при януковоще
имел темные дела со смотрящим по Запорожью - Женей Янисимовым… вот такие земные
дела… а вы про ВЕРУ….
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Не переводите стрелки с деятельности секты в целом, на конкретного мутного попа!
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Хто там часто на раду форумчан заглядає? Підкажіть, щоб переробили "мне нравится" на "поддерживаю комментарий"... Бо буває, ставиш "лайк", і палець готовий викрутить - так цей вислів туди не підходить...
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Мда, "элиты" грабят и в офшоры все тянут, церковь работает на спецслужбы хуйлостана. Бідна Україна, и откуда силы берутся?
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В чому-в чому, а у відсутності логіки московський паханат звинуватити важко, чого не скажеш про українську владу яка його кришує, хоча, начеб то, повинна була ліквідувати в першу чергу
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Интересно, на этот сатанат распространяется действие Трудового кодекса, и можно ли через суд привлечь их за незаконное увольнение сотрудника с выплатой компенсации?
Предполагаю, что нет. А жаль.
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Священника ждет УПЦ КП. Ублюдка луку сжечь на костре,как одержимого дьяволом. МП представляет угрозу национальной безопасности Украины. Но,естественно,это не к пэце. Это к следующему президенту.
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Караючи щиро віруючу людину, московські попи ще раз підкреслюють, що до Бога вони відношення не мають. Хай Господь, Вас отче, береже.
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еще не задолго до войны случайно обратил внимание на то как меняется поведение и риторика монахов монастыря который принадлежит МП.Господа !!! Это просто здипец.После этого я перестал посещать эту "святыню",хотя должен честно признаться ,до того меня все устраивало.Людей(монахов) просто как подменили когда разговор зашел об украинской церкви и ФСБэшниках -попах московского патриархата и об искажении и истории Россией.Зверинный оскал,лица искаженные злобой и ненавистью и агрессивное поведение.А самое главное у них была огромная ненависть ко всему украинскому.Просто жесть.С той поры я там не был ни разу.Кстати монастырь на украинской территории не далеко от Донецка,а строил его Янукович.
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Токмо Московский Патриархат легитимен и лицензионен пред Богом. Почитателей фейковой украинской "церкви" по прибытии на тот свет черти сразу берут вилами под ребра и бросают в котел с кипящей смолой! Воистину!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Молился за победу украинского войска и не упоминал в богослужении патриарха Кирилла", - в Запорожье священник УПЦ МП лишен парафии за проукраинскую позицию. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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