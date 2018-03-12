 Нардепа Бакулина могут лишить неприкосновенности в этот четверг, - Парубий

Об этом заявил на заседании согласительного совета спикер Андрей Парубий, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Он напомнил, что регламентный комитет планирует сегодня рассмотреть представления генпрокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Бакулина.

"Сегодня последний день из предусмотренного регламентом Верховной Рады Украины 20-дневного срока для подготовки представления от генпрокурора о согласии парламента на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Бакулина", - отметил Парубий.

"Надеюсь, на этой неделе мы сможем вынести представления на голосование", - сказал спикер и добавил, что такое голосование может состояться уже в четверг.

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Напомним, Бакулин возглавлял "Нафтогаз Украины" с марта 2010 года по март 2014 года. В марте 2014 года его задержали по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах в деле "о буровых установках". Потом Печерский суд Киева отпустил Бакулина под залог в 10 млн грн.

В июле 2017 года Луценко заявлял, что готовится представление в ВР о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Бакулина.

16 февраля 2018 года в ГПУ сообщили, что представление о привлечении к уголовной ответственности, даче согласия на задержание и избрание меры пресечения Бакулину подписано и направлено в Верховную Раду Украины.