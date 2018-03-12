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 Политика Украины
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Все про:Бакулин (39) ВР (21716) неприкосновенность (789) Парубий (1559)

 Нардепа Бакулина могут лишить неприкосновенности в этот четверг, - Парубий

Верховная Рада может проголосовать за снятие неприкосновенности с "оппоблоковца" Евгения Бакулина 15 марта.

Об этом заявил на заседании согласительного совета спикер Андрей Парубий, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Он напомнил, что регламентный комитет планирует сегодня рассмотреть представления генпрокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Бакулина.

"Сегодня последний день из предусмотренного регламентом Верховной Рады Украины 20-дневного срока для подготовки представления от генпрокурора о согласии парламента на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Бакулина", - отметил Парубий.

"Надеюсь, на этой неделе мы сможем вынести представления на голосование", - сказал спикер и добавил, что такое голосование может состояться уже в четверг.

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Напомним, Бакулин возглавлял "Нафтогаз Украины" с марта 2010 года по март 2014 года. В марте 2014 года его задержали по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах в деле "о буровых установках". Потом Печерский суд Киева отпустил Бакулина под залог в 10 млн грн.

В июле 2017 года Луценко заявлял, что готовится представление в ВР о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Бакулина.

16 февраля 2018 года в ГПУ сообщили, что представление о привлечении к уголовной ответственности, даче согласия на задержание и избрание меры пресечения Бакулину подписано и направлено в Верховную Раду Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3054986
 
 
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А зачем?.....Многих лишали и никто не сидит.Зачем время тратить на ето?
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и шо? сколько уже этих лишенцев? а толку ровно ноль.
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Он уже давно в раше, а "борцы" только сейчас разродились.
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А могут и не лишить... А могут лишить... А могут лишить, арестовать, содрать бабло и выпустить.... А могут.... А вот посадить реально НЕ могут.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНардепа Бакулина могут лишить неприкосновенности в этот четверг, - Парубий
 
 
 
 
 
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