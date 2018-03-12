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 Политика Украины
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 Антикоррупционный суд в Украине чрезвычайно важен для улучшения бизнес-климата и продолжения процесса приватизации, - Могерини

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и по вопросам политики безопасности - вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини подчеркнула необходимость создания независимого Антикоррупционного суда в Украине для улучшения бизнес климата и дальнейшего проведения реформ.

"Мы обсудили с премьер-министром, и он полностью согласился, что Антикоррупционный суд должен быть полностью независимым, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Это чрезвычайно важно для бизнес-климата, бизнес среды, инвестиционного климата и продолжения процесса приватизации, реформ энергетической и земельной сфер", - сказала она на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ф.Могерини подчеркнула, что Антикоррупционный суд должен иметь полномочия для осуществления надлежавшего судебного расследования и обеспечивал бы привлечение к ответственности тех, кто совершал коррупционные преступления.

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Источник: https://censor.net.ua/n3054984
 
 
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буде антикорупційний, але шоколадний - бо інакше "втрата суверенітету"
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Могерини - агент Кремля, «подрывает суверенитет Украины».
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да как то вот так получается........И ещё, Не позволим вмешиваться во внутренние дела Украины,....и дальше по методичке с Банковой.
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Правильно! Грести в долг миллиарды у МВФ и ЕБРР - это не давать влиять на внутренние дела Украины, а дать влиять на назначение судей - чистейшее наступление на независимость!
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Так так! А ще - "Ніхто не має права впливати на вибір судів в Україні..."! Ну окрім президента звичайно...
А ось які скарби нещодавно знайшли в Україні! Оце так!

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"Мы обсудили с премьер-министром, и он полностью согласился, что Антикоррупционный суд должен быть полностью независимым, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссииИсточник: https://censor.net.ua/n3054984
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Еще одни нахлебники на содержании народа появятся, а толк такой, как и от уже созданных - ни холодно, ни жарко.
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В том и дело, что ЕС хочет влиять на назначегие судей.
А без этого это будет бесполезный орган.
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Етот суд в Украине уже не нужен.........
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НАБУ отмазывает? да ты шо? а кто же садит? НАЗК и ГПУ? кумэдна вы пэрсона. Антикоррупционный суд в Украине чрезвычайно важен для улучшения бизнес-климата и продолжения процесса приватизации, - Могерини - Цензор.НЕТ 6391
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все это конечно печально, но набу само нарушает процессуальные нормы, и открывает дела на свое усмотрение, несколько депутатов вр как например куприй и и.луценко только и занимаются тем, что подают иски на бюро, чтоб то дела открывало, поэтому не надо плакать что им не хватает полномочий или судов, было бы желание
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НАБУ корень зла? а НАЗК, ГПУ, СБУ работают просто "великолепно".....а что же тогда Офшоренко с ОПГ так боятся и саботируют антикоррупционный суд???
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Луценко делает все возможное чтобы не было в Украине реальной борьбы с коррупцией. Для этого его Петя и поставил, даже закон для этого изменили.
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Важен не только Антикоррупционный суд, а и настроенность Президента и Рады на решительную борьбу с коррупцией. Но к сожалению этого нет, коррупционеры по-прежнему чувствуют себя вольготно.

Вон какие декларации у судей, чинуш, прокуроров, депутатов, военных и ментовских начальников , сколько там указано вилл, квартир, особняков, иномарок, денег на счетах, земельных участков. А ведь в декларациях указывают лишь часть, то что невозможно скрыть. В реальности в разы больше. И ничего, никаких мер, как-будто так и надо.....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАнтикоррупционный суд в Украине чрезвычайно важен для улучшения бизнес-климата и продолжения процесса приватизации, - Могерини
 
 
 
 
 
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