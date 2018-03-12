 Антикоррупционный суд в Украине чрезвычайно важен для улучшения бизнес-климата и продолжения процесса приватизации, - Могерини

"Мы обсудили с премьер-министром, и он полностью согласился, что Антикоррупционный суд должен быть полностью независимым, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Это чрезвычайно важно для бизнес-климата, бизнес среды, инвестиционного климата и продолжения процесса приватизации, реформ энергетической и земельной сфер", - сказала она на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Ф.Могерини подчеркнула, что Антикоррупционный суд должен иметь полномочия для осуществления надлежавшего судебного расследования и обеспечивал бы привлечение к ответственности тех, кто совершал коррупционные преступления.
А ось які скарби нещодавно знайшли в Україні! Оце так!
А без этого это будет бесполезный орган.
Вон какие декларации у судей, чинуш, прокуроров, депутатов, военных и ментовских начальников , сколько там указано вилл, квартир, особняков, иномарок, денег на счетах, земельных участков. А ведь в декларациях указывают лишь часть, то что невозможно скрыть. В реальности в разы больше. И ничего, никаких мер, как-будто так и надо.....