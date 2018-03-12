 Антикоррупционный суд в Украине чрезвычайно важен для улучшения бизнес-климата и продолжения процесса приватизации, - Могерини

"Мы обсудили с премьер-министром, и он полностью согласился, что Антикоррупционный суд должен быть полностью независимым, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Это чрезвычайно важно для бизнес-климата, бизнес среды, инвестиционного климата и продолжения процесса приватизации, реформ энергетической и земельной сфер", - сказала она на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ф.Могерини подчеркнула, что Антикоррупционный суд должен иметь полномочия для осуществления надлежавшего судебного расследования и обеспечивал бы привлечение к ответственности тех, кто совершал коррупционные преступления.

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