 "Принимая в конце 2016 года изменения в Налоговый кодекс, депутаты допустили техническую ошибку", - Белан о работе налоговой милиции

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал первый замглавы ГФС Сергей Белан.
На вопрос относительно упразднения налоговой милиции он ответил: "Давайте я Вам объясню, в чем на самом деле дело и как пытаются заниматься популистскими манипуляциями организаторы теневых схем и отдельные, покрывающие их, чиновники и депутаты. В законе об изменениях к Налоговому кодексу предусмотрено исключение раздела о налоговой милиции только после принятия соответствующего закона о новом органе, который будет расследовать финансовые преступления. Принимая в конце 2016 года изменения в Налоговый кодекс, депутаты допустили техническую ошибку, правильно указав раздел, но сбившись в нумерации пунктов раздела, что не меняет сути и логики нормативного акта".
Кроме того, как поясняет Белан, есть целый ряд других законов, Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и т.д., согласно которым, по-прежнему по нарушениям, связанным с неуплатой налогов, может открывать уголовные производства только налоговая милиция и никакие другие ведомства.
При этом замглавы ГФС отмечает, что многие сотрудники службы ушли в другие правоохранительные структуры, но не только из-за этой "технической ошибки".
"В большинстве случаев люди увольнялись, чтобы перейти на более высокооплачиваемую работу в других госорганах: НАБУ, Нацполиции, прокуратуре. Лишь в прошлом году уволились более 700 человек, что составляет около 20% от общей численности работников налоговой милиции. И их можно понять, учитывая зарплату в 2500-3500 тысячи гривен. В результате кропотливой работы мы убедили Кабинет министров принять меры, и в последние месяцы 2017 года удалось поднять уровень зарплаты до приемлемого, отток кадров прекратился", - рассказал он.
По словам Белана, в течение 2017 года на службу в налоговую милицию было принято 159 человек, и большая часть пришла в течение последних 3 месяцев, после увеличения денежного обеспечения.
"Однако, по-прежнему у нас некомплект на всех уровнях. Мешают старые стереотипы, что в налоговой должности продаются за деньги, что здесь только по блату устраивают, что тут все воруют, но сейчас время другое. На самом деле люди уходят, потому что зарплата для них – главный источник дохода, а работы много, ответственность большая. Поэтому набирают опыт у нас, нарабатывают связи, и затем находят более выгодные варианты трудоустройства. Реформа назрела, нужна структура, где профессионалы будут востребованы, обеспечены, будут видеть перспективу, смогут заниматься только крупными преступлениями", - рассказал он.
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вам скоро, ушлёпки, некому будет нарушения придумывать
Через зміни до процесуального кодексу поховати померлого буде неможливо кілька днівДепутати Верховної Ради схвалили зміни до Кримінального процесуального кодексу України. Це ускладнить життя не лише слідчим, прокурорам і суддям, але й простим людям.Ситуацію розяснюють на сторінці адвокатського бюро Геннадія Нікішова "Консільєрі".Внесеними змінами, що наберуть чинності вже зовсім скоро, передбачено, що експертизи в кримінальному провадженні проводяться за дорученням слідчого судді. Тобто, якщо зараз слідчий чи прокурор призначають експертизу своєю постановою, то з набранням змінами чинності вони будуть вимушені звертатись до слідчого судді з клопотанням, розглянувши яке той призначить експертизу або відмовить в цьому. Можливо, приймаючи ось ці зміни, їх розробники і депутати, що підтримали такі новели, думали про якісь високі матерії, але давайте опустимось на землю і розглянемо реальну життєву ситуацію.Несподівано помирає людина. Чоловік в повному розквіті сил, не пив, не палив і займався спортом. Серцевий напад і швидка смерть. Лікар швидкої констатував смерть і робити з тілом будь-що далі він не може. Що ж відбувається далі? Про подію повідомляється поліція, на місце приїздить слідчий і проводить огляд. Відповідно до підпункту 7 пункту 5 Порядку взаємодії між органами внутрішніх справ, закладами охорони здоров'я та прокуратури України при встановленні факту смерті людини в такому випадку труп обов'язково направляється для проведення судово-медичної експертизи. Кореспондується ця норма і зі статтею 242 Кримінального процесуального кодексу, відповідно до нової редакції якої слідчий або прокурор зобов'язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо встановлення причин смерті. І от слідчий після огляду повертається на робоче місце, складає клопотання, потім везе його в суд, здає, автоматизований розподіл і… у судді є п'ять днів щоб його розглянути. І це якщо слідчий в клопотанні помилок не наробить, бо тоді суддя має право йому це клопотання повернути слідчому.А що ж робити в цей час з тілом? У моргу судово-медичної експертизи немає підстав його прийняти, адже не існує ухвали про проведення експертизи. Будь-який інший морг теж таке тіло, в силу зрозумілих причин, не прийме. Де і хто має зберігати тіло весь цей час? Ну добре, це питання ще можна якось владнати на рівні домовленостей між слідчими органами та службою судово-медичної експертизи. Але ж як не крути, а час між смертю людини та можливістю провести її поховання, збільшується. Бо отримати тіло померлого родичі зможуть лише через кілька днів.