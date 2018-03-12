 "Принимая в конце 2016 года изменения в Налоговый кодекс, депутаты допустили техническую ошибку", - Белан о работе налоговой милиции

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал первый замглавы ГФС Сергей Белан.

На вопрос относительно упразднения налоговой милиции он ответил: "Давайте я Вам объясню, в чем на самом деле дело и как пытаются заниматься популистскими манипуляциями организаторы теневых схем и отдельные, покрывающие их, чиновники и депутаты. В законе об изменениях к Налоговому кодексу предусмотрено исключение раздела о налоговой милиции только после принятия соответствующего закона о новом органе, который будет расследовать финансовые преступления. Принимая в конце 2016 года изменения в Налоговый кодекс, депутаты допустили техническую ошибку, правильно указав раздел, но сбившись в нумерации пунктов раздела, что не меняет сути и логики нормативного акта".

Кроме того, как поясняет Белан, есть целый ряд других законов, Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и т.д., согласно которым, по-прежнему по нарушениям, связанным с неуплатой налогов, может открывать уголовные производства только налоговая милиция и никакие другие ведомства.

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При этом замглавы ГФС отмечает, что многие сотрудники службы ушли в другие правоохранительные структуры, но не только из-за этой "технической ошибки".

"В большинстве случаев люди увольнялись, чтобы перейти на более высокооплачиваемую работу в других госорганах: НАБУ, Нацполиции, прокуратуре. Лишь в прошлом году уволились более 700 человек, что составляет около 20% от общей численности работников налоговой милиции. И их можно понять, учитывая зарплату в 2500-3500 тысячи гривен. В результате кропотливой работы мы убедили Кабинет министров принять меры, и в последние месяцы 2017 года удалось поднять уровень зарплаты до приемлемого, отток кадров прекратился", - рассказал он.

По словам Белана, в течение 2017 года на службу в налоговую милицию было принято 159 человек, и большая часть пришла в течение последних 3 месяцев, после увеличения денежного обеспечения.

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"Однако, по-прежнему у нас некомплект на всех уровнях. Мешают старые стереотипы, что в налоговой должности продаются за деньги, что здесь только по блату устраивают, что тут все воруют, но сейчас время другое. На самом деле люди уходят, потому что зарплата для них – главный источник дохода, а работы много, ответственность большая. Поэтому набирают опыт у нас, нарабатывают связи, и затем находят более выгодные варианты трудоустройства. Реформа назрела, нужна структура, где профессионалы будут востребованы, обеспечены, будут видеть перспективу, смогут заниматься только крупными преступлениями", - рассказал он.

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