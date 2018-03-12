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 Политика Украины, За рубежом
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 "Газпром" должен полностью выполнять свои договорные обязательства, - Могерини

ПАО "Газпром" должен полностью выполнять свои обязательства по газовым контрактам, заявила верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и по вопросам политики безопасности - вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини.

"Газпром должен полностью выполнять свои договорные обязательства", - сказала Ф.Могерини по итогам встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Она отметила, что Еврокомиссия в лице еврокомиссара по Энергетическому союзу Мароша Шефчовича на данный момент делает все возможное для урегулирования ситуации между "Газпромом" и НАК "Нафтогаз Украины".

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Напомним, "Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.

Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украины" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о дефиците газа в Украине в объеме около 10 млн кубометров в сутки из-за морозов и отказа "Газпрома" в его поставках, в связи с чем предложил ввести ограничения на потребление газа в стране 3-4 марта 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3054981
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Да перестаньте покупать газ у паРаши хотя бы неделю и все наладится.
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Это в рашке всем пуйло руководит, бизнес в ЕС подчиняется только законам рынка и введённым санкциями ограничениям.
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Погоджуюся. Але хіба бізнесу потрібний такий партнер, що товар (газ) використовує як зброю? Хіба не краще з розумним втратити ніж з дурнем знайти?
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если перестать покупать -то получится "прикрути "Газпром" має повністю виконувати свої договірні зобов'язання, - Могеріні - Цензор.НЕТ 6665
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Че за истерия, Украина не покупает газ в России, или я ошибаюсь?
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12 марта 2018 года Совет продолжил ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2018 года . Эти меры состоят из замораживания активов и ограничений на поездки. Они продолжают применяться к 150 лицам и 38 субъектам .
Оценка ситуации не оправдывала изменения режима санкций. Соответствующая информация и изложение причин для перечисления этих лиц и организаций были обновлены по мере необходимости.
Правовые акты будут опубликованы в Официальном журнале ЕС от 13 марта 2018 года.
2 роки 106 днів
11 год

50 хв

28 сек
НЕ ІМПОРТУЄМО ГАЗ ІЗ рОСІЇ
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Проксикацап, тебе какое дело до Украины?
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кацап ошибается один раз,но в каждом посте. "Газпром" должен полностью выполнять свои договорные обязательства, - Могерини - Цензор.НЕТ 849
у прёмгаза,кроме поставок Украине,которые обязал выполнять стокгольмский арбитраж,есть еще обязательства по транзиту в европу.и все это должна выполнять раиська,а не Украина или ЕС
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та они знают...но хуйло запретил,не хочет падать мордой в грязь.вот и выкаблучиваются "Газпром" должен полностью выполнять свои договорные обязательства, - Могерини - Цензор.НЕТ 6128
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... россосия уже в Лондон начала газ поставлять .
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а, як це буде виконуватись кацап-газом), вона не сказала?!
просто посварила пацанів, у яких Європа купує 1/3 газа!
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Согласен , а стилиста , косметолога и визажиста надо расстрелять .
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Согласно решению Стокгольмского Арбитража Украина обязана покупать 5 млрд.кубов газа в год,договор Юля-Вова надо выполнять,а транзит газа в ЕС это совсем другая песня.
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нет это еще половина свиста - твиста. Белый танец! Дамы приглашают кавалеров! наши танцоры еще не высказались. или уже...
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Газпром с 2012 года потерял на рынке сбыта газа почти 16 %.с 44 % объём поставок упал до 28,8 %.Несомненно это перемога Наркобарона Кремля.
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"Газпром" должен, и точка, все остальное дело техники, не хочешь - заплачешь, не можешь - заставят.
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кому "грязьпром" должен - он всем прощает.
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отберем. это не проблема. он сука, паскуда кацапская Целый полуостров отобрал, а там долг сущие копейки...
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не кажи "гоп", доки не перескочив.

пока Европа продолжает заигрывать с хуйлом, а европейские политики работать директорами в "грязьпроме" - хрен мы что сами сможем отобрать.
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Известный шахматист и бывший чемпион мира Гарри Каспаров в интервью одному из изданий констатировал : процесс Фашизации общества и Путинизма в Кремле завершен.
Алексей Серебряков был прав,но очень дипломатично сказал,чтобы не обидеть уРодину свою.
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что ДОЛЖНЫ сделать газпром или рф и так понятно, вопрос - КАК заставить их это сделать. какой есть реально действующий механизм превратить "должны" в "сделали"?
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В рашке "ДОЛГИ ОТДАЮТ, только трусы". (там всё по понятиям)
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Теперь Могерини должна все это объяснить немцам.
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Покажите мне такую страну
Где блаженствуют Хамы
Где победу в войне над собой
Отмечает народ.
Игорь Тальков.Глобус.
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18 марта очередной день победы над народом отметить КГБэшная ОПГ "Озеро".
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Федерика Могерини - умная дама, жёстко отстаивает интересы Украины.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Газпром" должен полностью выполнять свои договорные обязательства, - Могерини
 
 
 
 
 
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