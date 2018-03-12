 ЕС еще на полгода продлил санкции в отношении 150 лиц и 38 российских компаний

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает в понедельник Совет ЕС.

В коммюнике совета отмечается, что ограничительные меры связаны с "подрывом или угрозой территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".

Санкции подразумевают заморозку активов и ограничения, связанные с путешествиями.

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Напомним, ранее Минфин США опубликовал список из 114 высокопоставленных российских политических деятелей и 96 "олигархов", которые, как сообщалось, получили состояние и власть благодаря тесным контактам с президентом России Владимиром Путиным. Речь шла также о наличии тайного приложения к списку, детали которого пока неизвестны.