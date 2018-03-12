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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:санкции (6578) территориальная целостность (120) Евросоюз (11750)

 ЕС еще на полгода продлил санкции в отношении 150 лиц и 38 российских компаний

ЕС продлил связанные с ситуацией в Украине санкции в отношении 150 физических лиц и 38 компаний на шесть месяцев - до 15 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает в понедельник Совет ЕС.

В коммюнике совета отмечается, что ограничительные меры связаны с "подрывом или угрозой территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".

Санкции подразумевают заморозку активов и ограничения, связанные с путешествиями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минфин США продолжит давить на Россию за оккупацию Крыма, - замминистра Манделкер

Напомним, ранее Минфин США опубликовал список из 114 высокопоставленных российских политических деятелей и 96 "олигархов", которые, как сообщалось, получили состояние и власть благодаря тесным контактам с президентом России Владимиром Путиным. Речь шла также о наличии тайного приложения к списку, детали которого пока неизвестны.

Источник: https://censor.net.ua/n3054980
 
 
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Да что ж это такое!? Только , только с пуза начали делать попытку встать на колено...и тут опять подсечка и опять харей в грязь!
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12 марта 2018 года Совет продолжил ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2018 года . Эти меры состоят из замораживания активов и ограничений на поездки. Они продолжают применяться к 150 лицам и 38 субъектам .
Оценка ситуации не оправдывала изменения режима санкций. Соответствующая информация и изложение причин для перечисления этих лиц и организаций были обновлены по мере необходимости.
Правовые акты будут опубликованы в Официальном журнале ЕС от 13 марта 2018 года.
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А через пол года этот крым обратно прикрепят??

или что произойдет через погода??
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все правильно, так нападение козломордых постоянно обсуждается. А так, уже и забыли бы давно, ввели санкции тай фиг с ним.
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Можно подумать ,что рашисты через полгода уберут свои кровавые лапы из Крыма и Донецка
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Цікаво, коли вже ЄС зрозуміє, що продовжуючи санкції необхідно керуватися не часовими рамками, а виконанням, чи невиконанням кацапстаном умов, через порушення яких ці санкції були введені.
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Що там українська влада, приєднуватись до подовження планує, чи вже скоро у растов?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕС еще на полгода продлил санкции в отношении 150 лиц и 38 российских компаний
 
 
 
 
 
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