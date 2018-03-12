 ЕС еще на полгода продлил санкции в отношении 150 лиц и 38 российских компаний

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает в понедельник Совет ЕС.
В коммюнике совета отмечается, что ограничительные меры связаны с "подрывом или угрозой территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".
Санкции подразумевают заморозку активов и ограничения, связанные с путешествиями.
Напомним, ранее Минфин США опубликовал список из 114 высокопоставленных российских политических деятелей и 96 "олигархов", которые, как сообщалось, получили состояние и власть благодаря тесным контактам с президентом России Владимиром Путиным. Речь шла также о наличии тайного приложения к списку, детали которого пока неизвестны.
Оценка ситуации не оправдывала изменения режима санкций. Соответствующая информация и изложение причин для перечисления этих лиц и организаций были обновлены по мере необходимости.
Правовые акты будут опубликованы в Официальном журнале ЕС от 13 марта 2018 года.
или что произойдет через погода??