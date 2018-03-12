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Все про:Великобритания (1671) отравление (881) Россия (68348) Мэй Тереза (56) Скрипаль (13)

 Мэй готова публично обвинить Кремль в отравлении Скрипаля, - The Times

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может официально обвинить Россию в попытке убийства бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом пишет The Times со ссылкой на источники в правительстве, сообщает Цензор.НЕТ.

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По словам собеседников издания, соответствующее заявление может быть сделано в понедельник, 12 марта, после заседания Совета национальной безопасности, на котором будут представлены последние данные расследования.

Как утверждает источник The Times в правительстве, британские спецслужбы готовы предъявить доказательства связи Москвы и отравляющего нервно-паралитического вещества, которое было использовано для покушения на Скрипаля. Министры собираются жестко настаивать на быстрой ответной реакции, сказал один из собеседников издания.

Среди возможных мер называются выдворение российских дипломатов и аннулирование виз россиянам, которые постоянно проживают в Великобритании и которых связывают с Кремлем.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается седьмой день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери. По делу об отравлении проходят около 200 свидетелей.

Источник: https://censor.net.ua/n3054979
 
 
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Как бы сейчас не выяснилось, что хитрожопый крысёныш Вова сдуру выбежал под несущуюся электричку.
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нет в украинском языке брить, бриты. Есть "голитися". Под.б не засчитан
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Ой кацапы, скоро все мировое производство лубриканта будет ориентировано исключительно на ваши задницы. Не иметь вас будут только самые ленивые
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Пук. Тому що грошики у росіян хапають а потім надувають щоки
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давайте дождемся официального завления. Вдруг что-то серьезное выстрелит (хотя я настроен скептически)
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Да там хоть с "Доы" лупи, ответы крембля известны заранее - "вывсевреие", "какик вашилоказательства", "кругом одни враги"

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Хуйла педафилыча обложили со всех сторон, а что собственно случилось? Хуйло ведет себя как обычно, взрывает, убивает, травит и насилует детей.....за что его вдруг невзлюбили?
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Весь персонал посольства эрэфии на выход без вещей.
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По перше, перш ніж говорити про якісь страшилки варто би не брати у росіян гроші. По друге - висилка декількох росіян (які поїдуть в інші країни) це спроба налякати єжа голою жоп1ю, що в сумі дорівнює сєрьйозной озабочєнності що не що інше як позор країни в якій вбивці роблять що хочуть бо купили таке право у зажерливих європейців
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А если по взрослому? Весь персонал посольства?
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Размєчтался. А хабарі вони у кого брати будуть? Згадаєш мої слова - попукають і заспокояться. Їм нас1ать на тих кого отравили, їм головне пошуміти, шоб єлєкторат не втратити
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Погоджуюся. Напевне почуємо чергові обтічні вислови в стилі "озабочєнності". Королівство поводиться як перекупка, що плеще язиком та за теракт зі застосуванням, фактично, елементів ЗМВ погрожуєє лише не поїхати на футбол.
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По " Боингу " Европа уже сдулась , теперь щеки по поводу отравления Скрипаля надувает .
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Неужели? Шо, и следствие уже завершено?
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а когда планируется окончание расследования и официальные обвинения? Есть дата?
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Слабая надежда все таки у меня осталась . Вот с Юкосом тоже сколько шума было ... , Так что ждемс .
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а среди возможных мер есть что-то более серьезное, чем высылка дипломатов и аннулирование виз? эти меры тянут максимум на очередную озабоченность.
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Аж цікаво стає, ну подивимось англосакси це не сучасні німці.
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Вони навіть гірші. Якщо я не помиляюся сакси перші стали торгувати паспортами як сігарєтами не сильно цікавлячись откуда дєньгі Зін. Тому у них і живуть в комфорті вори з усього світу
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Тут, как сказать. Вор, согласившийся на жизнь в ВБ за деньги, по сути является заложником законов ВБ. Т.е. он может долго и счастливо жить до тех пор пока правительство ее Величества не решит им заняться.
В данном случае ярким примером являются роисяне. Британцы прекрасно все о них и источниках их доходов знают. Поэтому выдворение их из ВБ с лишением активов - вопрос исключительно технический.

П.С. В свое время в ВБ действовала агентурная сеть нацистов. Почти год перед ликвидацией вся сеть была под полным контролем Ми-5.
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Также ,как и циничное показательное убийство Качинского и его правительства
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Vedut oni sankciji uze ruskije im nadojeli.Mozet i medleno no oni najdut kto imeno otravyl po imeni, u nix takoj stil raboty.Kto zakazal kak i poniatno im
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..."русскіє" їм набридли, але не набридли крадені "русскіє" гроші, що вкладаються в економіку Королівства. Адже й сама Тереза Мей вмочила лапу в це лайно, під назвою "русскіє" гроші. Тому так і поводяться: за теракт з Литвиненком лише риторика. Проковтнули б і цей теракт, якби не сторонні жертви.
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Da rosija dlia angliji 0.U nix glavnaja targovlia s statami i Kitajem i Evrosojuz.Jesli oni otkazalis otEvrosojuza sto togda im znacyt kakyje to goladrancy kak rosija?U nix jest svoj gaz,neft i t.d.Mozet vobce porvat dipotnosenyje s nimi
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обоснованное слово английского премьера против "вивсеврти" забрехавшихся парашных хуйленышей? Да ну даже говорить не о чем, никакой интриги нет, настолько все понятно.
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Если бриты не отреагируют должным образом - больше к ним бежать разведчики не будут, поэтому реакция будет серьезной.
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...Суворов-Різун, напевне вже в Н.Зеландії ...
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Ты, ПутиноСос, за свой "очкур" переживай.
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Шо нам Вова, хотя он и пдрс. Нам бы со своей крысой по имени Кон Чен Ый разобраться.
Вот ему бы офшоры арестовать...
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Не, свому низзя! Щас тебе расскажут почему.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМэй готова публично обвинить Кремль в отравлении Скрипаля, - The Times
 
 
 
 
 
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