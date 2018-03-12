 Мэй готова публично обвинить Кремль в отравлении Скрипаля, - The Times

Об этом пишет The Times со ссылкой на источники в правительстве, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам собеседников издания, соответствующее заявление может быть сделано в понедельник, 12 марта, после заседания Совета национальной безопасности, на котором будут представлены последние данные расследования.
Как утверждает источник The Times в правительстве, британские спецслужбы готовы предъявить доказательства связи Москвы и отравляющего нервно-паралитического вещества, которое было использовано для покушения на Скрипаля. Министры собираются жестко настаивать на быстрой ответной реакции, сказал один из собеседников издания.
Среди возможных мер называются выдворение российских дипломатов и аннулирование виз россиянам, которые постоянно проживают в Великобритании и которых связывают с Кремлем.
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается седьмой день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери. По делу об отравлении проходят около 200 свидетелей.
А ось які скарби нещодавно знайшли в Європі! Ого го!
В данном случае ярким примером являются роисяне. Британцы прекрасно все о них и источниках их доходов знают. Поэтому выдворение их из ВБ с лишением активов - вопрос исключительно технический.
П.С. В свое время в ВБ действовала агентурная сеть нацистов. Почти год перед ликвидацией вся сеть была под полным контролем Ми-5.
Вот ему бы офшоры арестовать...