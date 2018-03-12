 Мэй готова публично обвинить Кремль в отравлении Скрипаля, - The Times

Об этом пишет The Times со ссылкой на источники в правительстве, сообщает Цензор.НЕТ.

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По словам собеседников издания, соответствующее заявление может быть сделано в понедельник, 12 марта, после заседания Совета национальной безопасности, на котором будут представлены последние данные расследования.

Как утверждает источник The Times в правительстве, британские спецслужбы готовы предъявить доказательства связи Москвы и отравляющего нервно-паралитического вещества, которое было использовано для покушения на Скрипаля. Министры собираются жестко настаивать на быстрой ответной реакции, сказал один из собеседников издания.

Среди возможных мер называются выдворение российских дипломатов и аннулирование виз россиянам, которые постоянно проживают в Великобритании и которых связывают с Кремлем.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается седьмой день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери. По делу об отравлении проходят около 200 свидетелей.