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 Путин 14 марта посетит оккупированный Крым и примет участие в митинге

В среду, 14 марта, Владимир Путин совершит последнюю перед президентскими выборами региональную поездку - в Крым и Севастополь. Там он примет участие во втором за время кампании многотысячном митинге.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой телеканал "Дождь", об этом рассказали источники "Дождя" и подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Предвыборное турне по регионам Владимира Путина закончится в Крыму, это произойдет 14 марта, рассказали изданию три источника, близких к кремлевской администрации. Сообщается, что у него будет много мероприятий на полуострове, но главным из них будет митинг в Севастополе, отмечают собеседники.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил изданию эту информацию.

"Это годовщина референдума. В Крыму и Севастополе она очень важна и отмечается", - подчеркнул он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": В школах оккупированного Крыма детей заставляют рисовать плакаты к выборам президента РФ, - правозащитники. ФОТО

Ожидается, что митинг будет многотысячным, - Путин напомнит избирателям о событиях четырехлетней давности, в ходе которых полуостров был присоединен к России.

Также во время поездки в Крым российский президент должен будет поднять тему транспортной интеграции Крыма с Россией. Предполагается, что он обсудит темпы строительства крымского моста, скорее всего, он сможет сказать о скорой сдаче объекта, предполагает собеседник. В послании Федеральному собранию Путин обещал, что автомобильное движение откроется уже через несколько месяцев, это раньше намеченных до того сроков.

Кроме того, Путин осмотрит здание нового терминала аэропорта "Симферополь" - посещение этого города также в планах Путина на 14 марта.

Это уже второй митинг за время избирательной кампании. Первый Путин посетил 3 марта в Москве. Тогда в Лужниках, по данным МВД России, собрались 130 тысяч человек.

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Ранее "Коммерсантъ" сообщал о том, что Путин может прилететь в Крым в день выборов 18 марта. В Кремле действительно некоторое время обсуждался такой вариант, но позже от него отказались, говорит собеседник, близкий к кремлевской администрации. Скорее всего, в день выборов глава государства будет в Москве и проголосует по месту своей прописки, отмечает он.

Изначально Кремль планировал, что в ходе избирательной кампании Путин посетит почти все федеральные округа. Однако из-за болезни турне российского президента на Дальний Восток было отменено. Путин успел посетить Сибирь, несколько регионов Северо-Запада, Приволжья и Урала. В понедельник президент РФ на юге - он посещает Краснодар.

Источник: https://censor.net.ua/n3054978
 
 
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Краснознаменный ансамбль песни и пляски имени Александрова желает встречи с путиным в Черном море
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Включил мужик телевизор. На первом канале Путин, на другой переключил - опять Путин, на третий - снова Путин. Зашел в интернет, а вместо него - чебурнет, из которого ФСБЭ-шник пальцем грозит: «Путина смотри, сука!»
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На самолете полетит? Может в этот раз повезет?
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и уже заранее извесно,что в
многотысячном митинге



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Злой Одессит‏ @zloy_odessit 34 мин.34 минуты назад

Шо? Опять шота горит? Ан нет, это СКР "Сметливый" выходит из Севастополя на задание... Только т-с-с-с-с, об этом никому - военная тайна!

Путин 14 марта посетит оккупированный Крым и примет участие в митинге - Цензор.НЕТ 7948
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Ничего нового не пообещает, снова "денег нет но вы держитеь"
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Невже теж проситиме дозволу проїхати до Криму в законний спосіб як і Собчак? Путин 14 марта посетит оккупированный Крым и примет участие в митинге - Цензор.НЕТ 550
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Всього 130 тисяч, фуйло треба підтянутись до куміра.
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"буков", на фото, у Гітлера - 1938-й рік... А у Путіна в 2018-му - вже 1944-й... Як кажуть у мене вдома - "Пізно всралась ваша хата...".
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Посмотрим очередного ботоксного двойника. Крыса или подохла, или сидит в бункере.
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Татар жалко , остальные в Крыму жалкие .
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последний шанс сбить самолет с этой падлой. Война все равно будет после выборов, так хотя бы одну голову кощею отрубим.
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Навпаки, він має закінчити завдання Держдепу по розвалу рашки.
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Мы, знаем что путин -х#йло ... Путин 14 марта посетит оккупированный Крым и примет участие в митинге - Цензор.НЕТ 8441 что скажет МИД СБУ таможня и пограничники.
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як там у мериканців) навчання будут в цей час -
може ракета, туди де хуйло мітингує, випадково залетить,
чи літак боєкомплект випустить?! Путін 14 березня відвідає окупований Крим і візьме участь у мітингу - Цензор.НЕТ 4149
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кремлядь снова изображает из себя то, чем не является как то принято делать у москальских педерастов, заявляющих о себе, что они русские на основании того, что орде служили собирая дань с Руси. Вова, да ты на дебила похож, когда на весь мир показываешь, что веришь во враки, которые сам выдумал. Какой рыферендум, недоразумение малахольное? Не может часть населения региона страны диктовать всему народу этой страны то, какой вся страна будет, если такое происходит, вован, то это называется НАЦИЗМ в связи с тем, что такие действия соответствуют намерениям гитлера вывести сверхчеловеков, подобным образом пытающихся диктовать народам. В итоге Россия = фашизм, а тот альфа-козел, который это стадо возглавляет последователь гитлера. Путинизм = гитлеризм все время, пока находится какая-то шваль орущая про крым российский.
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то это называется НАЦИЗМ

Ни в малейшей мере. А вот сепаратизм - вполне.
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да неужели? То есть обусловленная национальным вопросом попытка диктата части населения всему народу не нацизм? Ну тогда, значит, гитлер не нацизм, а сепаратизм практиковал.
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Под ваши рассуждения попадает любой факт сепаратизма.
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под мои рассуждения подпадает любая попытка части населения страны диктовать свою лишенную неоспоримых оснований волю всему народу этой страны. Сепаратизм же вполне может быть обоснован, например, в случаях колониализма.
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Ладно. Не согласен с вашими рассуждениями, но не вижу смысла дальше спорить.
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Как умрет - не хороните хутлера в могиле,
Две покрышки на урода и в Днипровськи хвили!
Кол осиновый, поглубже - за грехи награда,
Чтоб не вылез, хрен позорный, из застенков ада...
Как умрет - обязан каждый кинуть в гроб гранаты
Чтобы эхо от салюта слышали Карпаты!
Как подохнет - пусть увидит фейерверк Европе,
Фейерверком будет путлер с динамитом в жопе...
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Ото и разнарядка пришла сверху,щоб дiти малюнки малювали.Мабуть встречати стерха будут дiти з малюнками.Падлюка хоче,показати,що ваши дети,це вже мои дети и надовго Путін 14 березня відвідає окупований Крим і візьме участь у мітингу - Цензор.НЕТ 684
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПутин 14 марта посетит оккупированный Крым и примет участие в митинге
 
 
 
 
 
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