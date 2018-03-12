 Путин 14 марта посетит оккупированный Крым и примет участие в митинге

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой телеканал "Дождь", об этом рассказали источники "Дождя" и подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Предвыборное турне по регионам Владимира Путина закончится в Крыму, это произойдет 14 марта, рассказали изданию три источника, близких к кремлевской администрации. Сообщается, что у него будет много мероприятий на полуострове, но главным из них будет митинг в Севастополе, отмечают собеседники.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил изданию эту информацию.

"Это годовщина референдума. В Крыму и Севастополе она очень важна и отмечается", - подчеркнул он.

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Ожидается, что митинг будет многотысячным, - Путин напомнит избирателям о событиях четырехлетней давности, в ходе которых полуостров был присоединен к России.

Также во время поездки в Крым российский президент должен будет поднять тему транспортной интеграции Крыма с Россией. Предполагается, что он обсудит темпы строительства крымского моста, скорее всего, он сможет сказать о скорой сдаче объекта, предполагает собеседник. В послании Федеральному собранию Путин обещал, что автомобильное движение откроется уже через несколько месяцев, это раньше намеченных до того сроков.

Кроме того, Путин осмотрит здание нового терминала аэропорта "Симферополь" - посещение этого города также в планах Путина на 14 марта.

Это уже второй митинг за время избирательной кампании. Первый Путин посетил 3 марта в Москве. Тогда в Лужниках, по данным МВД России, собрались 130 тысяч человек.

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Ранее "Коммерсантъ" сообщал о том, что Путин может прилететь в Крым в день выборов 18 марта. В Кремле действительно некоторое время обсуждался такой вариант, но позже от него отказались, говорит собеседник, близкий к кремлевской администрации. Скорее всего, в день выборов глава государства будет в Москве и проголосует по месту своей прописки, отмечает он.

Изначально Кремль планировал, что в ходе избирательной кампании Путин посетит почти все федеральные округа. Однако из-за болезни турне российского президента на Дальний Восток было отменено. Путин успел посетить Сибирь, несколько регионов Северо-Запада, Приволжья и Урала. В понедельник президент РФ на юге - он посещает Краснодар.