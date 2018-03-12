 Сегодня мы вывели наше партнерство на новый уровень амбиций, - в Брюсселе представили новую институционную структуру "Восточного партнерства"

Результаты институционной реформы "Восточного партнерства" (ВП) представлены на событии высокого уровня, проходящем в понедельник в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нашей целью является достижение настоящего всеобъемлющего подхода, совершенствуя уже существующую структуру. Она должна стать более действенной и обеспечить способность выполнить наши задания. Она нуждается в привлечении всех стран-членов ЕС и стран-партнеров с целью координации и управления процессом", - заявил еврокомиссар по европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан.

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Еврокомиссар отметил, что новая архитектура ВП должна показать, что ЕС и страны-партнеры твердо преданны сотрудничеству, чтобы вместе стать сильнее.

Новая структура по институционному сотрудничеству между странами "Восточного партнерства" и странами-членами ЕС станет компактнее и сосредоточенной на наиболее эффективном проведении реформ и реальных результатах для граждан.

"Сегодня мы вывели наше партнерство на новый уровень амбиций", - отметила в видеообращении к участникам заседания высокий представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности Федерика Могерини, находящаяся сегодня с визитом в Киеве.

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Ключевые элементы обновленной структуры, включая руководящие платформы и панели, отныне будут скоординированы с четырьмя приоритетами "Восточного партнерства". Они направлены на укрепление управления, экономики, связей и общества.

Самыми высокими форматами обсуждения политики ВП останутся саммиты на уровне глав государств и правительств, а также встречи на уровне министров иностранных дел и секторальные министерские встречи.

Взаимодействие на всех уровнях в формате "Восточного партнерства" будет включать парламентское измерение EURONEST, Конференцию местных и региональных властей (CORLEAP), а также Форум гражданского общества.