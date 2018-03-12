 Женщина и ее 2-летний внук погибли от отравления угарным газом на Львовщине, еще двое детей в тяжелом состоянии

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщили в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

Так, днем 11 марта в квартире жилого дома на улице Ивана Мазепы обнаружили тела пенсионерки и её двухлетнего внука. Еще двое детей – четырехлетняя девочка и шестилетний мальчик - в тяжелом состоянии госпитализированы в реанимационное отделение Николаевской районной больницы. Предварительно установлено, что произошло отравление угарным газом.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции области, установлено, что в квартире проживает многодетная семья. Мать детей со старшей дочерью вышла к знакомым, а помещение, в котором находилась бабушка с тремя внуками, обогревалось включенными горелками газовой плиты. Открыто уголовное производство по ст.115 УК Украины (Убийство), все обстоятельства происшествия расследуются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за отравления угарным газом на Кировоградщине погибли два человека, - ГСЧС