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Все про:Львовщина (1397) отравление (881) смерть (4709)

 Женщина и ее 2-летний внук погибли от отравления угарным газом на Львовщине, еще двое детей в тяжелом состоянии

В райцентре Николаев Львовской области 67-летняя женщина и её двухлетний внук умерли от отравления угарным газом. Еще двое малолетних детей госпитализированы в тяжелом состоянии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщили в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

Так, днем 11 марта в квартире жилого дома на улице Ивана Мазепы обнаружили тела пенсионерки и её двухлетнего внука. Еще двое детей – четырехлетняя девочка и шестилетний мальчик - в тяжелом состоянии госпитализированы в реанимационное отделение Николаевской районной больницы. Предварительно установлено, что произошло отравление угарным газом.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции области, установлено, что в квартире проживает многодетная семья. Мать детей со старшей дочерью вышла к знакомым, а помещение, в котором находилась бабушка с тремя внуками, обогревалось включенными горелками газовой плиты. Открыто уголовное производство по ст.115 УК Украины (Убийство), все обстоятельства происшествия расследуются.

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Источник: https://censor.net.ua/n3054974
 
 
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