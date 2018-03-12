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 Россия опережает НАТО в наращивании сил у границ, - отчет RAND

Американский аналитический центр RAND опубликовал отчет, в котором говорится о том, что сейчас Российская Федерация имеет лучшую подготовку к наземной операции у своих границ, чем НАТО.

Об этом пишет издание The Economist, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Америка и ее европейские союзники по НАТО потратили на оборону в 2015 году 871 миллиард долларов, в то время как Россия - 52 миллиарда. Однако недавний отчет американского аналитического центра RAND свидетельствует о том, что сейчас реальность несколько иная", - отмечается в статье.

Как пишет издание, справиться со скрытыми силами НАТО, в случае их применения, было бы для России слишком сложно. Но на ранних стадиях конфликта, по крайней мере, в течение первого месяца а, возможно, и значительно дольше, Альянс будет проигрывать по количеству военных и техники, а также радиусу поражения. Командующие НАТО опасаются, что Россия сможет в течение короткого промежутка времени сосредоточить огромное количество боевой силы в Балтийском регионе.

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Так, аналитики RAND установили, что по количеству танков Россия будет опережать НАТО в соотношении 5,9 к 1, в боевых машинах пехоты - 4,6 к 1 в ракетной артиллерии 270 к 0.

"А когда НАТО решит воспользоваться значительным преимуществом в боевых самолетах, их эффективность существенно снизится, как только русские задействуют мощную интегрированную систему противовоздушной обороны", - говорится в материале.

По словам Бена Барри из Международного института стратегических исследований, Россия имеет преимущество над НАТО благодаря возможности использовать свои внутренние сообщения для быстрой переброски подкрепления, в то время как НАТО не позаботилось о сохранении своей военно-транспортной инфраструктуры времен холодной войны: мосты не могут выдержать вес танков, а железнодорожные системы не предназначены для платформ с тяжелой техникой.

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Источник: https://censor.net.ua/n3054972
 
 
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Вагнеровці теж ніби були готові до рукопашки.)))
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Аль Сосино,ты как выбрался,в женщину переоделся?
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Тебе сьогодні ще ніхто на)(уй не послав? Ні? То я буду перший. )))
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Как показало боевое столкновение в Сирии, количество не значит качество. Там счёт кажись 600 : 0...................
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а война россии и НАТО будет длиться дольше чем утилизация вагнеровцев в Сирии?
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вагнеровское мясо с тобой не согласно Россия опережает НАТО в наращивании сил у границ, - отчет RAND - Цензор.НЕТ 8333
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Alex Shaps - Россия опережает НАТО в наращивании сил у границ, - отчет RAND - Цензор.НЕТ 1866 расходимся.., на хрена нам такой немощный альянс? Лучше с ХАМАС, ИГИЛ и ХЕСБОЛЛА сотрудничать - те много лет не без успешно воюют со всем Миром...
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Хм...вот мысля прилетела...а что тогда говорить о Дальнем Востоке...там Китай сколько может "под ружьё" поставить?
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не, ну нужно же стимулировать налогоплательщиков, чтобы они раскошеливались на оборонку.
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мощь расейскай армии - это миф. Они могут только с маленькими и ослабшими странами воевать, Сирия показала, что да как..
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Ну так допоможіть з озброєнням нашої армії... Тільки ми зможемо зупинити орків. Але нам треба допомога -- ППО ( захист з повітря) і захист з моря. А на суші ми цих уродів переможемо.
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может для начала оплоты в армию Украина направит ,а не на экспорт?
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Заказуха для выколачивания денег из бюджета на оборону. Обычная практика в США. И правильно. К ногтю кацапню.😊
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что разперделись бедолаги натовские , сказали же защитим значит защитим . мы этого путлера одной левой , и не месяц а за два дня Слава Украине
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завлекают кацапню Росія випереджає НАТО в нарощуванні сил біля кордонів, - звіт RAND - Цензор.НЕТ 9380.создают видимость непобедимости рахи
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може просто хочуть щоб у ЕС збільшили обороний бюджет.
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Росія має перевагу над НАТО завдяки можливості використовувати свої внутрішні повідомлення для швидкого перекидання підкріплення,Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3054972

Шановні редактори російське слово "сообщение" українською буде сполучення
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Преимущество у параши будет минут 10- только до подлёта первых "Томагавков".
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США може зайти і з тилу (з далекого сходу) там шлях значно простіший і Японія яка вже давно хоче повернути Куріли, тас тотальна перевага у кораблях і літаках.
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Так, аналітики RAND встановили, що за кількістю танків Росія буде випереджати НАТО в співвідношенні 5,9 до 1, у бойових машинах піхоти - 4,6 до 1 в ракетній артилерії 270 до 0.
Це досить відчутна перевага НАТО над силами мокши, бо для ефективного наступу кацапам треба мати перевагу у бронетехниці у 20-50 разів.

"А коли НАТО вирішить скористатися значною перевагою в бойових літаках, їх ефективність істотно знизиться, як тільки росіяни задіють потужну інтегровану систему протиповітряної оборони", - йдеться в матеріалі.
У кацапії немає ніякої ППО проти авіації НАТО, від слова "взагалі".

Черговий висер від журнашлюшок коротше.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия опережает НАТО в наращивании сил у границ, - отчет RAND
 
 
 
 
 
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