 Россия опережает НАТО в наращивании сил у границ, - отчет RAND

Об этом пишет издание The Economist, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Америка и ее европейские союзники по НАТО потратили на оборону в 2015 году 871 миллиард долларов, в то время как Россия - 52 миллиарда. Однако недавний отчет американского аналитического центра RAND свидетельствует о том, что сейчас реальность несколько иная", - отмечается в статье.

Как пишет издание, справиться со скрытыми силами НАТО, в случае их применения, было бы для России слишком сложно. Но на ранних стадиях конфликта, по крайней мере, в течение первого месяца а, возможно, и значительно дольше, Альянс будет проигрывать по количеству военных и техники, а также радиусу поражения. Командующие НАТО опасаются, что Россия сможет в течение короткого промежутка времени сосредоточить огромное количество боевой силы в Балтийском регионе.

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Так, аналитики RAND установили, что по количеству танков Россия будет опережать НАТО в соотношении 5,9 к 1, в боевых машинах пехоты - 4,6 к 1 в ракетной артиллерии 270 к 0.

"А когда НАТО решит воспользоваться значительным преимуществом в боевых самолетах, их эффективность существенно снизится, как только русские задействуют мощную интегрированную систему противовоздушной обороны", - говорится в материале.

По словам Бена Барри из Международного института стратегических исследований, Россия имеет преимущество над НАТО благодаря возможности использовать свои внутренние сообщения для быстрой переброски подкрепления, в то время как НАТО не позаботилось о сохранении своей военно-транспортной инфраструктуры времен холодной войны: мосты не могут выдержать вес танков, а железнодорожные системы не предназначены для платформ с тяжелой техникой.

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