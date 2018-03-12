 Главе КС РФ и еще 18 судьям доставлено сообщение о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины, - Луценко. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал Генпрокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, на основании собранных доказательств 01.03.2018 г. составлено сообщение о подозрении Председателю и 18 судьям Конституционного Суда Российской Федерации в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, представителями власти, по предварительному сговору группой лиц, повлекшие тяжкие последствия).

"18.03.2014 г. в г. Москва с участием Президента РФ Путина В.В. и самопровозглашенных представителей так называемой "власти Крыма" Аксенова С.В., Константинова В.А., Чалого А.Н. подписан "Договор о принятии в РФ Республики Крым и создании в составе РФ новых субъектов", который является ничтожным с правовой точки зрения.

Уже на следующий день, 19.03.2014, судьи КС РФ, действуя по предварительному сговору группой с представителями власти и Вооруженных Сил РФ, как пособники в совершении последними посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, грубо пренебрегая порядком рассмотрения и требованиями российского законодательства и международными обязательствами Российской Федерации, единогласно признали таким, что как бы соответствует Конституции РФ никчемный "договор" между Российской Федерацией и так называемой "республикой Крым" о принятии в состав РФ этого квазиобразования.

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Причем, как признался сразу после совершения указанного преступления в своем интервью сам Председатель КС РФ Зорькин В.Д., "фактически судьи сделали окончательный документ в течение двух часов, что является беспрецедентным случаем для высшей юридической инстанции России", а спешку с принятием решения "диктовали события" и "просьба президента"", - написал он.

Луценко отметил, что согласно требованиям ст. 8 Федерального конституционного закона РФ "О порядке приема в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации" от 17 декабря 2001 года, договор о принятии нового субъекта Российской Федерации может быть ратифицированным только в том случае, если Конституционный Суд РФ признает этот договор соответствующим Конституции Российской Федерации.

"Таким образом, искусственная легитимизация руководством Российской Федерации оккупации части территории Украины - Автономной республики Крым и города Севастополь, была бы невозможна без указанного незаконного решения судей Конституционного Суда РФ", - подчеркнул Генпрокурор.

Луценко добавил, что указанными действиями судьи Конституционного Суда Российской Федерации способствовали представителям власти и Вооруженных Сил РФ путем устранения препятствий в совершении ими умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к тяжелым последствиям в виде оккупации части территории Украины и причинения материального ущерба Украине на сумму более 1 триллиона гривен.

"В соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины, 06.03.2018 г. с помощью курьерской службы международной доставки и электронной почты письменные сообщения о подозрении вместе с памятками о процессуальных правах и обязанностях подозреваемого, а также повестками о вызове для проведения следственных действий на 13 и 19 марта 2018 г., доставлены по месту работы подозреваемых (Конституционный Суд РФ, получила работник секретариата Сенякова).

В случае неявки в Главную военную прокуратуру в определенный срок без уважительных причин подозреваемые будут объявлены в розыск, а в суд будет направлено ходатайство о предоставлении разрешения на их задержание с целью доставки в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", - написал Генпрокурор.

"Главной военной прокуратурой продолжается сбор доказательств причастности представителей власти и должностных лиц Вооруженных Сил Российской Федерации, а также их пособников, к развязыванию и ведению агрессивной войны против Украины и совершению других преступлений с тем, чтобы каждый, кто совершил указанные уголовные правонарушения против основ национальной безопасности Украины, мира и международного правопорядка был привлечен к предусмотренной законом уголовной ответственности и понес наказание, которое будет определено судом", - резюмировал Луценко.





