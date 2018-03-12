 Главе КС РФ и еще 18 судьям доставлено сообщение о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины, - Луценко. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал Генпрокурор Украины Юрий Луценко.
По его словам, на основании собранных доказательств 01.03.2018 г. составлено сообщение о подозрении Председателю и 18 судьям Конституционного Суда Российской Федерации в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, представителями власти, по предварительному сговору группой лиц, повлекшие тяжкие последствия).
"18.03.2014 г. в г. Москва с участием Президента РФ Путина В.В. и самопровозглашенных представителей так называемой "власти Крыма" Аксенова С.В., Константинова В.А., Чалого А.Н. подписан "Договор о принятии в РФ Республики Крым и создании в составе РФ новых субъектов", который является ничтожным с правовой точки зрения.
Уже на следующий день, 19.03.2014, судьи КС РФ, действуя по предварительному сговору группой с представителями власти и Вооруженных Сил РФ, как пособники в совершении последними посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, грубо пренебрегая порядком рассмотрения и требованиями российского законодательства и международными обязательствами Российской Федерации, единогласно признали таким, что как бы соответствует Конституции РФ никчемный "договор" между Российской Федерацией и так называемой "республикой Крым" о принятии в состав РФ этого квазиобразования.
Причем, как признался сразу после совершения указанного преступления в своем интервью сам Председатель КС РФ Зорькин В.Д., "фактически судьи сделали окончательный документ в течение двух часов, что является беспрецедентным случаем для высшей юридической инстанции России", а спешку с принятием решения "диктовали события" и "просьба президента"", - написал он.
Луценко отметил, что согласно требованиям ст. 8 Федерального конституционного закона РФ "О порядке приема в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации" от 17 декабря 2001 года, договор о принятии нового субъекта Российской Федерации может быть ратифицированным только в том случае, если Конституционный Суд РФ признает этот договор соответствующим Конституции Российской Федерации.
"Таким образом, искусственная легитимизация руководством Российской Федерации оккупации части территории Украины - Автономной республики Крым и города Севастополь, была бы невозможна без указанного незаконного решения судей Конституционного Суда РФ", - подчеркнул Генпрокурор.
Луценко добавил, что указанными действиями судьи Конституционного Суда Российской Федерации способствовали представителям власти и Вооруженных Сил РФ путем устранения препятствий в совершении ими умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к тяжелым последствиям в виде оккупации части территории Украины и причинения материального ущерба Украине на сумму более 1 триллиона гривен.
"В соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины, 06.03.2018 г. с помощью курьерской службы международной доставки и электронной почты письменные сообщения о подозрении вместе с памятками о процессуальных правах и обязанностях подозреваемого, а также повестками о вызове для проведения следственных действий на 13 и 19 марта 2018 г., доставлены по месту работы подозреваемых (Конституционный Суд РФ, получила работник секретариата Сенякова).
В случае неявки в Главную военную прокуратуру в определенный срок без уважительных причин подозреваемые будут объявлены в розыск, а в суд будет направлено ходатайство о предоставлении разрешения на их задержание с целью доставки в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", - написал Генпрокурор.
"Главной военной прокуратурой продолжается сбор доказательств причастности представителей власти и должностных лиц Вооруженных Сил Российской Федерации, а также их пособников, к развязыванию и ведению агрессивной войны против Украины и совершению других преступлений с тем, чтобы каждый, кто совершил указанные уголовные правонарушения против основ национальной безопасности Украины, мира и международного правопорядка был привлечен к предусмотренной законом уголовной ответственности и понес наказание, которое будет определено судом", - резюмировал Луценко.
идиоты
Йди , кацапчику , отримай свій пятак за вкид!
Лучше бы с нашими судьями разобрались - усилив для них ответственность за неправомерные решения вплоть до больших тюремных сроков и забрав у них право судить самих себя.
К примеру, у Юрия Луценко есть потомственный «посіпака» - некто Максим Стопченко.Он - многолетний и многосозывный помощник нардепов Юрия и Ирины Луценко. Его папа - Иван Петрович Стопченко был на протяжении 5 и 6 созывов ВР помощником нардепа Ковзеля Николая Олеговича.
Ковзель - персона малоизвестная, но весьма влиятельная. Повар по первому образованию, но начал свою карьеру с должности заместителя директора военторга Прикарпатского военного округа, затем занимался снабжением Львовской железной дороги, а затем стал главой правления ЗАТ «Интертранс»."Интертранс" когда-то был частью коммерческого управления «Укрзализници», но при Георгии Кирпе было «реорганизовано» в ЗАТ и фактически выведно в оффшоры. Ковзель был правой рукой Кирпы. В 2004-м по приказу министра Кирпы «Интертранс» был реорганизован в закрытое акционерное общество, собственником 75% акций которого оказался кипрский офшор Zukk Trading Limited.«Интертранс» - один из лидеров в сфере перевозок железнодорожным транспортом, входящий когда-то в пятерку крупнейших международных автоперевозчиков страны, уплыл из госсобственности навсегда. Конечным владельцем компании стал Ковзель.Кстати, в системе «Интертранса» есть и объекты гостиничного и ресторанного бизнеса, а также свое модельное агентство. Вобщем, человек весьма серьезный, сохраняющий свое влияние на «Укрзализницю» и сегодня. На популярном ресурсе «Посіпаки», почему-то не указано, что Иван Стопченко был помощником не только у Ковзеля, но и у Юрия Луценко. А затем, надо полагать в связи с выходом на пенсию или в «тень» передал опеку над семейством Луценко своему сыну Максиму. Почему Иван Стопченко не был указан в качестве помощника нардепа Юрия Луценко?Возможно потому, что как раз в это время был объявлен в розыск вместе с сыном в Российской Федерации в связи с одной аферой с продажей зерна. Почему зерна? Потому что сестра Ивана Стопченко владела хлебзаводом в Сумской области, который и засветился в этой афере. Сейчас, впрочем, Стопченки с розыска в России давно сняты.
Итак, Максим Иванович Стопченко. Начинал как помощник нардепа Елены Шустик, затем стал помощником нардепа Ирины Луценко, затем нардепа Юрия Луценко, затем, когда Луценко стал генпрокурором - стал опять помощником Ирины Луценко. У Максима Стопченко есть супруга - Ирина Евгеньевна Костюк-Федорук. Точнее, Костюк-Федорук она было до 2014 года, когда поменяла фамилию на мужнину - Стопченко. Это позволило Максиму Стопченко при заполнении декларации за 2016 год не подать в нее фирмы, записанные на супругу в качестве Костюк-Федорук, что уже само по себе является преступлением.Отец Ирины Стопченко - ныне проректор Симферопольского университета по хозяйственной работе. Интересно, что до 2014 года он был в этом же университете мелкой сошкой, а потом вдруг как-то «поперло».
Но куда более интересно то, что и Максим Стопченко и его супруга каждый месяц спокойно ездят в оккупированный Крым и в Россию. При этом Максим Стопченко аппарат ВР в известность об этом не ставит, хотя обязан.Еще более странно то, что ФСБ до сих пор не заинтересовалось таким ценным кадром как многолетний помощник нынешнего генпрокурора Украины и беспрепятственно позволяет ему как заезжать на территорию Крыма и РФ, так и выезжать из нее. Тем более, что должность Максима Стопченко может легко «пробить» любой пограничник. Или же ФСБ давно заинтересовалась и все прекрасно понимает. И использует. Кстати, забавно, что новый 2015 год чета Стопченко встречала в Крыму, в ялтинской квартире Юрия Луценко в элитном комплексе «Омега». Супруга Стопченко даже написала в «Одноклассниках» о том, насколько прекрасным был прошедший 2014 год. Для кого как, для кого как. Осведомлен ли Юрий Луценко о крымских и российских вояжах бывшего своего помощника, а сейчас помощника своей жены?А как вы думаете, учитывая, что в Крыму он живет в квартире, которая до сих пор принадлежит семейству Луценко, но числится на бывшей бухгалтерше Ирины Луценко - Светлане Рыженко? Выставлялась недавно на продажу за миллион долларов, но не знаю, купил ли ее кто-то.Не кажется ли Юрию Витальевичу, что эти поездки наводят на мысли не только о коррупции, но и о популярной сейчас статье об измене Родине? И не только в отношении Стопченко, но и в отношении его прямого начальства.
Станислав РЕЧИНСКИЙ
Луценко в упор не видит того, что происходит в Украине . Был выпущен без всякого залога и даже не отстранён от должности нашим Соломенским судом Труханов. Из Одессы выехало два автобуса , под судом находилась большая делегация из Одессы . Все специально приехали с документами, но никого в суд так и не впустили. Зато впустили трухановсаих титушек, амбалов , которых труха притащил с собой из Одессы. И все это происходит не при Януковиче , а сейчас. Саакашвили выперли из Украины , за волосы таскали, устроили позорище на весь мир, от которого уже не отмыться, избили атошников , нА колени ставили, разогнали в лучшем стиле овоща палаточный городок. И все это тоже происходит сейчас. Двое атошников из Винницы вернули награды, вручённые им лично президентом: в знак протеста. Руки у них тряслись при этом. А в это время Дон Кихот -Луценко усиленно борется с ветряными мельницами.
Событиями последними лично я раздавлена и унижена.