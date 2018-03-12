 У пострадавшего в ДТП с президентским кортежем 87-летнего пенсионера Мысника диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и перелом голени

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
У сбитого автомобилем из кортежа президента 87-летнего Василия Андреевича Мысника диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб затылка головы, сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей левой голени.
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На данный момент он находится на лечении в 17-й больнице в Киеве.
Как сообщалось, в Киеве на перекрестке ул. Шелковичной и Институтской служебный автомобиль полиции, который сопровождал президента, сбил пожилого мужчину. Пострадавшего госпитализировали.
Порошенко поручил оказать пострадавшему всю необходимую помощь.
Ты, видимо, с дуба шмякнулся...
К числу так называемых западных стран в настоящее время относят страны Западной Европы, США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, ЮАР, Израиль, Японию, Южную Корею и др.
Западные страны в строго географическом смысле - это Европа и североамериканские страны (США, Канада).
То, что перечислено выше - это именно цивилизационное пространство (т.н. "западный мир"), поскольку географически ни Австралия, ни Израиль, ни Япония, Южная Корея и т.д. западными странами не являются.
Это не ты писал? Всё, хватит словоблудия.
Описался, так - описался.
Это Западная Цивилизация.
Потому что географически их никто на запад не передвигал.
Так понятнее?
тут есть про колени перед народом
(или повесился?.. точно неизвестно)
Шаидкого одужання дідусеві!
А если жив,
то не все так плохо.
Смерічка @_Smeritchka 13 ч.13 часов назад
вот так примерно,неучи
от упавшего при инаугурации солдата и до последнего случая со стариком под колесами кортежа, и так всю его каденцию, то погибшие, то котлы, то обвал гривны, экономики, медицины и тотального обнищания.
при йолке то же было пророческие закрытие дверей при инаугурации и прыгающий ему на шею траурный венок..
мистика переходящая в реальность.
- Мысник Василий Андреевич сейчас находится в реанимации нашей больницы, - подтверждают нам в приемной. - По предварительной информации, у него перелом голени левой ноги и сотрясение мозга.
Тем временем сын потерпевшего уже сообщил СМИ, что у врачей есть подозрение на инфаркт. Если он подтвердится, операцию на ноге медики пока отложат. Сам пенсионер, по словам сына, о произошедшем ничего не помнит.
Правда Министр МВД Арсен Аваков сообщил СМИ другое: пенсионер признал свою вину.
- Он пришел в себя и подтвердил, что сам нарушил (правила), - прокомментировал СМИ Арсен Аваков.
Судя по базе жителей Украины, Василий Андреевич проживает по улице Шелковичной. И как сказал сын, в тот момент отец возвращался домой из магазина.
"Знаменитый" старик ветеран МВД. В свое время он возглавлял Юго-Западное отделение материально-технической и военной поставки МВС в СССР.
Тупые порохоботы даже на физиологическом уровне не могут не брехать. неважно что, хоть на самый обычный факт. хоть на бывшую профессию дряхлого пенсионера, но надо обязательно брехать. Такова сущность порохобота, брехать всегда и во все стороны