 У пострадавшего в ДТП с президентским кортежем 87-летнего пенсионера Мысника диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и перелом голени

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

У сбитого автомобилем из кортежа президента 87-летнего Василия Андреевича Мысника диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб затылка головы, сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей левой голени.

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На данный момент он находится на лечении в 17-й больнице в Киеве.

Как сообщалось, в Киеве на перекрестке ул. Шелковичной и Институтской служебный автомобиль полиции, который сопровождал президента, сбил пожилого мужчину. Пострадавшего госпитализировали.

Порошенко поручил оказать пострадавшему всю необходимую помощь.