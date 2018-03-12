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 Политика Украины, Происшествия
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 У пострадавшего в ДТП с президентским кортежем 87-летнего пенсионера Мысника диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и перелом голени

Сбитый автомобилем из кортежа президента 87-летний пенсионер остается на лечении в 17-й больнице в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

У сбитого автомобилем из кортежа президента 87-летнего Василия Андреевича Мысника диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб затылка головы, сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей левой голени.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ДТП с кортежем Порошенко: отец ничего не помнит, у него тяжелый перелом и подозрение на инфаркт, - сын пострадавшего

На данный момент он находится на лечении в 17-й больнице в Киеве.

Как сообщалось, в Киеве на перекрестке ул. Шелковичной и Институтской служебный автомобиль полиции, который сопровождал президента, сбил пожилого мужчину. Пострадавшего госпитализировали.

Порошенко поручил оказать пострадавшему всю необходимую помощь.

Источник: https://censor.net.ua/n3054968
 
 
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а порошенко хоть извинился перед дедом или до выборов еще далеко
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в Новой Зеландии полиция случайно застрелила невиновного на улице,так премьер министр Хелен Кларк приехала домой к его лично просить прощение за действия полиции,а в Украине быдло при власти скорее деда виноватым сделает,через своих интеренет содержанток
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ну да...про рашку и полицию с извинениями нам расскажи .а про запад мы и без тебя знаем
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вообще то Новая Зеландия находится на востоке,ты совковый дурачек,хоть школу закончил или сразу в комсомол пошел?
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Запад - это уже не география, это цивилизационное пространство. Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Тайвань, Гонконг... - всё это Западная Цивилизация. Хотя географически как бы и не очень.
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Япония - западная цивилизация? У постраждалого в ДТП із президентським кортежем 87-річного пенсіонера Мисника діагностували струс мозку, черепно-мозкову травму та перелом гомілки - Цензор.НЕТ 1103
Ты, видимо, с дуба шмякнулся... У постраждалого в ДТП із президентським кортежем 87-річного пенсіонера Мисника діагностували струс мозку, черепно-мозкову травму та перелом гомілки - Цензор.НЕТ 3769
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Матчасть: Западный мир

К числу так называемых западных стран в настоящее время относят страны Западной Европы, США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, ЮАР, Израиль, Японию, Южную Корею и др.
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Ты западные страны с западной цивилизацией не путай.
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Ну так а я ж о чём говорю, ёптель-тёптель...
Западные страны в строго географическом смысле - это Европа и североамериканские страны (США, Канада).
То, что перечислено выше - это именно цивилизационное пространство (т.н. "западный мир"), поскольку географически ни Австралия, ни Израиль, ни Япония, Южная Корея и т.д. западными странами не являются.
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"Япония, Южная Корея, Тайвань, Гонконг... - всё это Западная Цивилизация"
Это не ты писал? Всё, хватит словоблудия.
Описался, так - описался.
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Всё правильно. Писал и пишу.
Это Западная Цивилизация.
Потому что географически их никто на запад не передвигал.
Так понятнее?
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Та тот дед первым побежит на костылях за Пороха голосовать.
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во многом конечно и украинцы виноваты,те кто голосовал за судимого зека януковича,это и есть общество,очень больное,в котором и вылязит такое говно,как эта власть
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Выходит он должен извиняться за всех водителей Украины? Ты не перегрелось ? Может переохладилось ? У пострадавшего в ДТП с президентским кортежем 87-летнего пенсионера Мысника диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и перелом голени - Цензор.НЕТ 7132
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Парашенко прихожанин сатанистско-московского патриархата. Там не принято извинятся
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.youtube.com/watch?v=-ptHL96M5cU

тут есть про колени перед народом
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Та, не. Вскрытие показало, что дед был ещё живой.
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Та шо долго нового найти? Тому вроде 80 было
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та не помер - утопился...
(или повесился?.. точно неизвестно)
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а где зрада со вчерашними некрологами?теперь по закону кармы-все падет на зрадовцев У пострадавшего в ДТП с президентским кортежем 87-летнего пенсионера Мысника диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и перелом голени - Цензор.НЕТ 6290
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его кацапы на форуме уже много раз похоронили.. дурилки картонные!
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Что то уж больно долго проводили диагностику деда.
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П.Алексеичь ВЕЛИКИЙ Человек. Он дубает, что быть Сбитым ПРЕЗИДЭНСКИМ КОРТЭЖЕМ - это ЧЕСТь. Столкнулся с ВЕЛИЧИЕМ.
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Дивно , тут дідуся похоронили ще тиждень тому зрадофіли !
Шаидкого одужання дідусеві!
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Недавно писали тут, что он УМЕР.

А если жив,
то не все так плохо.
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Скандал в среде порохоботов: "Мы хотели по очереди целовать зад, а эта мразь без очереди полезла сосать буй!"
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кацапня ,вы забыли шо скрин печатается вместе с датой поста...
У постраждалого в ДТП із президентським кортежем 87-річного пенсіонера Мисника діагностували струс мозку, черепно-мозкову травму та перелом гомілки - Цензор.НЕТ 9221 Смерічка‏ @_Smeritchka 13 ч.13 часов назад

вот так примерно,неучи У постраждалого в ДТП із президентським кортежем 87-річного пенсіонера Мисника діагностували струс мозку, черепно-мозкову травму та перелом гомілки - Цензор.НЕТ 1457
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Ніколи стільки не брешуть, як під час війни, після полювання і до виборів. О. фон Бісмарк
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такая карма у порошенко , если еще кто сомневается, приносить стране и народу несчастья.
от упавшего при инаугурации солдата и до последнего случая со стариком под колесами кортежа, и так всю его каденцию, то погибшие, то котлы, то обвал гривны, экономики, медицины и тотального обнищания.
при йолке то же было пророческие закрытие дверей при инаугурации и прыгающий ему на шею траурный венок..
мистика переходящая в реальность.
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"Знаменитый" старик, которого сбил кортеж Порошенко - ветеран МВД. В свое время он возглавлял Юго-Западное отделение материально-технической и военной поставки МВС в СССР.
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ветеран МВД ,который не понимает знаков регулировщика ...кацапье и тут в ударе было)))))
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сам читай,удод кацапский - ветеран МВД ,не может не понимать знаков регулировщика
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Пострадавшим пенсионером оказался 87-летний житель Киева Василий Мысник. Информацию об этом подтвердили в приемной 17-й больницы, куда доставили потерпевшего после аварии.

- Мысник Василий Андреевич сейчас находится в реанимации нашей больницы, - подтверждают нам в приемной. - По предварительной информации, у него перелом голени левой ноги и сотрясение мозга.
Тем временем сын потерпевшего уже сообщил СМИ, что у врачей есть подозрение на инфаркт. Если он подтвердится, операцию на ноге медики пока отложат. Сам пенсионер, по словам сына, о произошедшем ничего не помнит.
Правда Министр МВД Арсен Аваков сообщил СМИ другое: пенсионер признал свою вину.
- Он пришел в себя и подтвердил, что сам нарушил (правила), - прокомментировал СМИ Арсен Аваков.
Судя по базе жителей Украины, Василий Андреевич проживает по улице Шелковичной. И как сказал сын, в тот момент отец возвращался домой из магазина.
"Знаменитый" старик ветеран МВД. В свое время он возглавлял Юго-Западное отделение материально-технической и военной поставки МВС в СССР.

Тупые порохоботы даже на физиологическом уровне не могут не брехать. неважно что, хоть на самый обычный факт. хоть на бывшую профессию дряхлого пенсионера, но надо обязательно брехать. Такова сущность порохобота, брехать всегда и во все стороны
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а был здоровьем не обделён, 87 лет, не каждый дедушка в нынешних условиях при нынешнем уровне жизни в Украине, рванёт перебегать дорогу да ещё в столице на оживлённых перекрестках, ему бы до магазинчика доплентатся или до скамейки возле дома спустится воздухом подышать, но конечно травмы в таком возрасте.. да ещё при нынешнем состоянии медицины а вернее её отсутствии для простых граждан.. это ему повезло что сбил кортеж а не ночью как недавно двоих людей насмерть и скрылся какой-то урод, наверное же и не сразу помощь вызвали
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так зрадолье же орало шо дед помер...какое дно,хотя у них и дна нет
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Вся та шмизь,що постила про смерть дідуся, хоч би вибачились, нащо негатив на себе і родину збираєте.
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судя по блеянию ботофермы, Порох должен был выскочить и наградить деда за то что дорогу в свои года так и не научился переходить в положенных местах
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По версии соевых, сотрясение мозга в 87 лет- это ерунда, а переломанная голень - тоже ничего страшного! И пешеходного перехода там не было, а дедушка этот 'должен был в его годы дома сидеть' , а как кортеж завидел - лучше падать на колени сразу. Вот такую старость я вам лично и желаю , чтоб дома сидели и не высовывались из клетки. Придурки бессердечные, хоть бы уже заткнули свои рты.
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Тут еще надо разобраться,дед небось беркутам патроны подавал(в том же районе живет))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ пострадавшего в ДТП с президентским кортежем 87-летнего пенсионера Мысника диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и перелом голени
 
 
 
 
 
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