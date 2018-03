 Российский олигарх Саввиди прервал футбольный матч в Греции, выбежав на поле с пистолетом. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу", на 90-й минуте матча, после того, как судья не засчитал гол команды ПАОК из-за офсайда, Саввиди выбежал на поле в сопровождении охраны и стал угрожать арбитру. При этом, как заметили СМИ и болельщики, за поясом у бизнесмена был пистолет в кобуре.

Как рассказал позже испанскому радио Marca тренер афинского клуба АЕК испанец Маноло Хименес, подойдя к арбитру, Саввиди продемонстрировал Георгиосу Коминису свое оружие и сказал: "Ваша карьера судьи закончилась". После этого арбитр матча, Хименес, а также футболисты команды AEK поспешили покинуть поле, передает Eurosport. Матч решением Коминиса был досрочно завершен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ультрас московского "Спартака" устроили беспорядки в Испании, скончался полицейский, - Reuters

Как утверждают в клубе ПАОК, через некоторое время после повторного рассмотрения игрового эпизода судья отменил офсайд и засчитал гол. Таким образом, команда Саввиди выиграла со счетом 1:0.

PAOK's owner with a gun by the looks of it. Greek football, ladies and gents. pic.twitter.com/tVQ2oi3ieL