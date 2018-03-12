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Все про:Греция (474) олигарх (472) угрозы (546) футбол (2829) Саввиди (1)

 Российский олигарх Саввиди прервал футбольный матч в Греции, выбежав на поле с пистолетом. ВИДЕО

Матч чемпионата Греции по футболу между командами ПАОК и АЕК, проходивший в Салониках 11 марта, был прерван после того, как владелец ПАОКа, российский бизнесмен Иван Саввиди выбежал на поле с пистолетом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу", на 90-й минуте матча, после того, как судья не засчитал гол команды ПАОК из-за офсайда, Саввиди выбежал на поле в сопровождении охраны и стал угрожать арбитру. При этом, как заметили СМИ и болельщики, за поясом у бизнесмена был пистолет в кобуре.

...

Как рассказал позже испанскому радио Marca тренер афинского клуба АЕК испанец Маноло Хименес, подойдя к арбитру, Саввиди продемонстрировал Георгиосу Коминису свое оружие и сказал: "Ваша карьера судьи закончилась". После этого арбитр матча, Хименес, а также футболисты команды AEK поспешили покинуть поле, передает Eurosport. Матч решением Коминиса был досрочно завершен.

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Как утверждают в клубе ПАОК, через некоторое время после повторного рассмотрения игрового эпизода судья отменил офсайд и засчитал гол. Таким образом, команда Саввиди выиграла со счетом 1:0.

 

Российский предприниматель греческого происхождения Иван Саввиди является основателем и владельцем "Группы Агроком". Этот холдинг был создан в 2004 году в Ростове-на-Дону. В группу входит более 40 предприятий, крупнейшие из которых — компания "Донской табак" (входит в пятерку крупнейших производителей сигарет в России), мясной бизнес-комплекс — ГК "Тавр", тепличный и рыбоводческий комплексы, завод по производству упаковки для пищевой продукции, завод по производству бутилированной воды "Аква-Дон", а также международный аэропорт Ростова-на-Дону (бывший аэропорт федерального значения). По версии журнала Forbes, в 2015 году "Агроком" входил в список 200 крупнейших компаний России. Выручка группы в 2013 году оценивалась в 45,1 млрд руб.

Контрольный пакет акций греческого клуба ПАОК Саввиди приобрел в 2012 году. До этого, в период с 2002 по 2005 год, предприниматель являлся президентом футбольного клуба "Ростов", а позже, с 2006 по 2008 год, занимал должность президента ростовского футбольного клуба СКА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британия призывает союзников бойкотировать ЧМ-2018 из-за отравленного Скрипаля, - Times

Источник: https://censor.net.ua/n3054965
 
 
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куда полиция смотрела... Российский олигарх Саввиди прервал футбольный матч в Греции, выбежав на поле с пистолетом - Цензор.НЕТ 1304 валить гада надо было не задумываясь...

пс: Савиди вообще-то грек...
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А Шойгу - тувинец, но это не мешает быть ему министром обороны засрашки.
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Кацап любой национальности из сатанинского Кацапстана -это кацап и поведение соответствующее.
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а вот касап, это правильно, или кацап так старообрядников не знавших бритвы и тд. когда цивилизованный мир давно брился так называли что они заросшие ходили с юности называли, ещё есть версия из-за подлости и брехни - За однією з версій, прізвище «м'ясник» закріпилося після того, як під час взяття Казані, татарам (жителі Казані - столиця сучасного Татарстану) було пообіцяно, якщо вони здадуть місто без бою, то всім подарують життя. Проте, коли татари здали зброю і відчинили ворота, то війська Івана Грозного вирізали майже все місто.
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"Российский предприниматель греческого происхождения Иван Саввиди является основателем и владельцем "Группы Агроком".

Текст до кінця не дочитавши, аби першим коментувати.
Источник: https://censor.net.ua/n3054965
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Саввиди "вообчє-то" "русскій грєк". Справа в тому, що кожен "русскій чєлавєк" має національність - Путин - вепс, Шойгу - тувинець, Сурков - наполовину чеченець, наполовину єврей, Лавров - вірменин і т.д.. "Русский" не національність, "русскій" це діагноз.
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Ве́псы (вепс. vepsläižed; официально до 1917 - чудь) - малочисленный финно-угорский народ, традиционно проживающий на территории Карелии, Вологодской и Ленинградской областей в России. В апреле 2006 года народность была включена в Перечень коренных малочисленных народов Севера, ...
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"Мама нємка, папа грєк, а я рускій чєлавєк!" (с) Російський олігарх Саввіді перервав футбольний матч у Греції, вибігши на поле з пістолетом - Цензор.НЕТ 2405
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не пишите "русский" ( коробит, они так стали себя называть потому что когда части территории современной России были часть Киевской Руси (первой и единственной РУСИ) вот эти полукровки, байстрюки и стали называть себя РУСскими хотя разрушали исвоими набегами и Киев, святыню Руси а для них "Куев" так сейчас дегенераты России в сети называют маму городов русских Російський олігарх Саввіді перервав футбольний матч у Греції, вибігши на поле з пістолетом - Цензор.НЕТ 3494 )) какие они они русские, они не рождены на РУси просто расширяясь Русь покрыла и те территории где жили эти полудурки( а они россияне сейчас называются, выродки они, вообще не имеющие права так называться не имеющие отношение к Руси
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рашен на латыни россияне - рашен, а Россия -паРаша
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Він "Іван" а поізвище можна у дружиги позичити.
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да хоть азер, и там написано что российский предприниматель греческого происхождение
как будто россияне это национальность
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подготовка к чм-2018.Добро пожаловать Российский олигарх Саввиди прервал футбольный матч в Греции, выбежав на поле с пистолетом - Цензор.НЕТ 9988
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Пашинский и остальные "представители народа" с наградным аваковским оружием - в качестве почётных гостей. Лучшие места на стадионах - Яценюку с пулемётом "Максим".
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пашинский не едет на чм 2018,успокойся Російський олігарх Саввіді перервав футбольний матч у Греції, вибігши на поле з пістолетом - Цензор.НЕТ 2176.за своими смотри...
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ну вот взял и обломал вафлетроля тупинского.Он хотел стрелки перевести на нас ,а ты его мордой в дерьмо Російський олігарх Саввіді перервав футбольний матч у Греції, вибігши на поле з пістолетом - Цензор.НЕТ 3721
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За якими своїми, кацапоїд труханівський? То хто ти за національністю?
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на ЧМ-2018 международные судьи будут тоже одноразовыми?
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Это репетиция перед чемпионатом мира 2018 в парашастане
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взрослый мужик а так переживает из за мячика и дурачков которые за ним бегают,куда делись миллионы лет эволюции?
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Какой. Там вопрос стоит в участии в ЛЧ. И кое-то веки можно за золото побороться. У ПАОКа последнее 1985 г.в. Російський олігарх Саввіді перервав футбольний матч у Греції, вибігши на поле з пістолетом - Цензор.НЕТ 8384
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В мире животных. НА ЧМ будет Кадыркин с золотым пистолетом бегать и орать "Уова, судья продажная, мы же ему платили" Російський олігарх Саввіді перервав футбольний матч у Греції, вибігши на поле з пістолетом - Цензор.НЕТ 7414
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Как утверждают в клубе ПАОК, через некоторое время после повторного рассмотрения игрового эпизода судья отменил офсайд и засчитал гол. Таким образом, команда Саввиди выиграла со счетом 1:0.

Да эмоции зашкалили ну а что было делать есть судья слепой.
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Ахаа. В УЕФА с этого цирка поржут. Засчитал гол под дулом пистолета в раздевалке Російський олігарх Саввіді перервав футбольний матч у Греції, вибігши на поле з пістолетом - Цензор.НЕТ 2118
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да у пидоро -кацапов все зашкаливает и все слепые одни они дартаньяны.Хорошее средство нашли в Чечне.Нужно просто отрезать кацапу голову и...не зашкаливает.
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На одном сайте вижу счет 0:0, на другом 3:0. Но никак не 0:1 в пользу ПАОКа.
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Греция,российский олигарх-это нормальное явление.
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зачем какие-то матчи устраивать при таком раскладе? постреляли всех противников - и дело с концом..., а на следующий матч выйти с плакатиком - "можем повторить", и усе, ты победитель на веки вечные, аминь...
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в Ставропольском крае греков, как чеченцев в москве.
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Судья реально обос..ся, ибо мне не приходит на память случай,когда в футболе после окончания матча,досрочного завершения / что автоматически 3:0/ делают пересмотр и засчитывают гол!!!
С чем я полностью согласен,что для такого судьи это действительно должна быть последняя игра!
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Ну вот, на днях же вспоминал перл, однажды выданный вконтактовским генераторов постов.
Специфика кацапского подхода к спорту и прочим соревнованиям:


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Или перестрелял (хардкорный вариант), или под угрозой перестрелять вынудил признать свою победу (софт-версия).
Суть одна: ствол есть - ни ума, ни умений не надо.
И это касается не только спорта.

...Ладно бы они к соседям не лезли. А то вот прибалтам навязывают - мол, жить надо по Тютчеву. Ну и живите себе, не понимая умом росисю - главное, живите У СЕБЯ!!! Російський олігарх Саввіді перервав футбольний матч у Греції, вибігши на поле з пістолетом - Цензор.НЕТ 1221


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Руки вверх! Мордой в траву! Штрафной! Дидываивале!!!


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Оце вiн i Iмперiю,свою так зробив.За допомоги ножа та топора.В нас також такий е Ахметов зветься Російський олігарх Саввіді перервав футбольний матч у Греції, вибігши на поле з пістолетом - Цензор.НЕТ 7797
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раза 3 или 4 он инстинктивно руку отводил в сторону кобуры, а охранник все на него руки нежно накладывал Російський олігарх Саввіді перервав футбольний матч у Греції, вибігши на поле з пістолетом - Цензор.НЕТ 254
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О спорт, ты-мир. Но уже в который раз исход спортивной борьбы пытается решить какой-то Иван с пистолетом...
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Прекрасно. Судья быстро "одумался". И где бы это было бы еще возможно? А абрамович что-на танке выедет если что-то не понравится. А в ответ от УЕФА? Обеспокоенность? Озабоченность? Кацапня реально разлагает Европу.
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тут не Греція,тут УЄФА. повинні знять 9 очків,думаю. Будуть бороться за Лігу Європи далі
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судьям нужно выдавать оружие и бронежилеты и научить бить на опережение.ТАКОЙ ФУТБОЛ НАМ НЕ НУЖЕН
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Ну не пистолет. а револьвер (цензор контролируйте). Вот то , что придурка с оружием допустили на стадион -"двойка" и спецслужбам Греции и полиции.
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видимо дилер у параши не один и где-то все же кокс пересек границу успешно и доехал до места назначения.
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жили-были четыре брата: Наркомань, Пьянь, Рвань и Срань. И пошли они однажды по-свету счастье искать... И забрели они во тьму беспробудную, без дорог, с болотами, лешими и прочим бесноватым людом... да встретили там четырех сестер: Разруху, Зависть, Злобу и Воровайку и стал тот край для них родным... И стали они жить-плодиться, а место сеё нарекли они Расеей…
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Рыбка откусила Вовке Куйлу боеголовку Російський олігарх Саввіді перервав футбольний матч у Греції, вибігши на поле з пістолетом - Цензор.НЕТ 8192
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От Ахметка дурак... А міг тоді на ДаунбасАрені теж вибігти, коли гол не зарахували мяча ,що перетнув на пів метра лінію воріт....
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Мафия она и в Греции мафия. В цивилизованной стране уже давно за яйца и повезли бы в каталажку и не посмотрели что мафиози. Поставили бы его на ворота или в защиту с пистолетом в руках...
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это другого бы задержали, а то бы и пристрелили на месте, но в этом случае просто успокаивали, при чем не вышеописанным методом, а просто словесно.
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кацапська зараза розповзлася по всьому світу
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Бандюки и мафиози контролируют власть во всех странах совка. Вот и до Греции добрались.
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самое смешное что эти так называемые "российские предприниматели" часто являются лишь "смотрящими" за капиталами кремлевских или фсбшников.... Пуйло и его сообщники столько наворовали бабла с 2000 годов , что распихивают их куда только могут....
Или, например, кто то то всерьез в Украине верит в "олигархов" Новинского, Фирташа и т.д....?
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у каждого блатного дерьма оружие а вы и дальше рассказывайте как вы марально не готовы
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Можно только представить какой беспредел устроят руцькие на ЧМ . Реально футболистам лучше туда не ехать
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Золотая медаль Героя Орды обеспечена
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І яка ціна цій "перемозі"? Хіба це спорт? Кожен крок росіянина в Світі позначується російською ядерною загрозою підірвати все і всіх. Скільки людей після цього матчу стали ще більше "любити" Рашу?
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а гол засчитали - Х#йло наверное был счастлив, показательный пример как никак. только вот засчитали бы, если б он начал шмалять и замочил нное количество человек?
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Похоже они та в пидоРашке все еб...е, начиная с ХЛА и заканчивая последним бомжарой!
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Интересно глянуть матч между 2-мя командами,владельцы которых будут козломордые олигархи)))Ото наверное месиво начнется,там наверное и "Грады" с танками пойдут в ход,не только пистолеты))
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Я стесняюсь спросить ... а что, у хозяина второго клуба, оружия не было? Или самого на матче не было?))) А то могли бы дуэль в центре поля организовать! прямо в центральном круге!)
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Свинья влезла в футбол! Не удивительно,что в последние года не слышно про ПАОК.
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А на пистолете была спилена мушка?? Потому что - если бы он так повёл себя в уважающей своих граждан стране - это имело бы большое значение... Російський олігарх Саввіді перервав футбольний матч у Греції, вибігши на поле з пістолетом - Цензор.НЕТ 3011
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийский олигарх Саввиди прервал футбольный матч в Греции, выбежав на поле с пистолетом. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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