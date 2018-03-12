 Российский олигарх Саввиди прервал футбольный матч в Греции, выбежав на поле с пистолетом. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу", на 90-й минуте матча, после того, как судья не засчитал гол команды ПАОК из-за офсайда, Саввиди выбежал на поле в сопровождении охраны и стал угрожать арбитру. При этом, как заметили СМИ и болельщики, за поясом у бизнесмена был пистолет в кобуре.

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Как рассказал позже испанскому радио Marca тренер афинского клуба АЕК испанец Маноло Хименес, подойдя к арбитру, Саввиди продемонстрировал Георгиосу Коминису свое оружие и сказал: "Ваша карьера судьи закончилась". После этого арбитр матча, Хименес, а также футболисты команды AEK поспешили покинуть поле, передает Eurosport. Матч решением Коминиса был досрочно завершен.

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Как утверждают в клубе ПАОК, через некоторое время после повторного рассмотрения игрового эпизода судья отменил офсайд и засчитал гол. Таким образом, команда Саввиди выиграла со счетом 1:0.

PAOK's owner with a gun by the looks of it. Greek football, ladies and gents. pic.twitter.com/tVQ2oi3ieL — Mootaz Chehade (@MHChehade) 11 марта 2018 г.

Και δεν σοκάρεται κανείς που ένας αγνώστου προελεύσεως ολιγάρχης κυκλοφορεί δημόσια με όπλο, όπως οι μαφιόζοι σε λατινοαμερικανικές χώρες;



«...Πίσω απ’ τ’ αυτάρεσκα αστειάκια μας η σήψη προχωρούσε...», θα 'λεγε ο Νιόνιος... pic.twitter.com/zLwnqgjvvu — Paschos (@Mandravelis) 11 марта 2018 г.

Российский предприниматель греческого происхождения Иван Саввиди является основателем и владельцем "Группы Агроком". Этот холдинг был создан в 2004 году в Ростове-на-Дону. В группу входит более 40 предприятий, крупнейшие из которых — компания "Донской табак" (входит в пятерку крупнейших производителей сигарет в России), мясной бизнес-комплекс — ГК "Тавр", тепличный и рыбоводческий комплексы, завод по производству упаковки для пищевой продукции, завод по производству бутилированной воды "Аква-Дон", а также международный аэропорт Ростова-на-Дону (бывший аэропорт федерального значения). По версии журнала Forbes, в 2015 году "Агроком" входил в список 200 крупнейших компаний России. Выручка группы в 2013 году оценивалась в 45,1 млрд руб.



Контрольный пакет акций греческого клуба ПАОК Саввиди приобрел в 2012 году. До этого, в период с 2002 по 2005 год, предприниматель являлся президентом футбольного клуба "Ростов", а позже, с 2006 по 2008 год, занимал должность президента ростовского футбольного клуба СКА.





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