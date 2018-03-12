 Могерини пообещала во время следующего визита в Украину посетить зону АТО, - Ионова

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщила замглавы комитета по вопросам евроинтеграции Мария Ионова (фракция БПП).

"Встретились с вице-президентом Европейской Комиссии - Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. Проговорили о повестке дня реформ в контексте имплементации Соглашения об ассоциации. Сообщила об усиленном взаимодействии с правительством, а именно 28 февраля этого года мы совместно представили дорожную карту приоритетных законопроектов в сфере евроинтеграции Украины", - написала она.



Фото: Ионова/Facebook

Также Ионова отметила, что во время встречи с Могерини украинская сторона проинформировала ее о ситуации на Донбассе, о том, что Москва продолжает игнорировать имплементацию Минских договоренностей. Также высокому представителю ЕС сообщили о вопиющих фактах нарушения прав человека на Донбассе и в Крыму, призвали уделять этой проблематике больше внимания.

Кроме того, по словам Ионовой, была поднята тема заложников как на Донбассе, так и в РФ и в Крыму: "Просили встретиться с заложниками и семьями, и услышать их боль и факты пыток. Потому, что автор пыток Путин".

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Ионова также сообщила, что Могерини подтвердила, что вопрос санкций ЕС против РФ остается неизменным.

Вместе с тем, она подчеркнула, что на встрече был остро поднят вопрос Крыма, который должен занимать отдельное место в повестке дня отношений Украины с ЕС и государствами-членами: "Особенно сейчас, накануне российских президентских выборов, которые пройдут противозаконным способом на территории Украины, а именно АР Крым. Выразили надежду на усиление санкционной политики ЕС в отношении РФ и расширение персональных санкций за счет включения в санкционные списки организаторов российских президентских выборов в Крыму".

"Высокая Представительница пообещала посетить зону АТО в следующий приезд. Очень надеемся, что будет запланировано до конца завершения полномочий", - добавила Ионова.

Напомним, верховный представитель ЕС по иностранным делам и по вопросам политики безопасности - вице-президент Европейской Комиссии Федерика Могерини находится с рабочим визитом в Украине 11-12 марта. В рамках визита представитель ЕС проведет ряд встреч с представителями украинской власти и правительства.