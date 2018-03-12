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 Политика Украины
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 Могерини пообещала во время следующего визита в Украину посетить зону АТО, - Ионова

Представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини пообещала народным депутатам, представителям правительственного сектора в следующий свой приезд в Украину посетить зону АТО на востоке Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщила замглавы комитета по вопросам евроинтеграции Мария Ионова (фракция БПП).

"Встретились с вице-президентом Европейской Комиссии - Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. Проговорили о повестке дня реформ в контексте имплементации Соглашения об ассоциации. Сообщила об усиленном взаимодействии с правительством, а именно 28 февраля этого года мы совместно представили дорожную карту приоритетных законопроектов в сфере евроинтеграции Украины", - написала она. 

Могерини пообещала во время следующего визита в Украину посетить зону АТО, - Ионова 01
Фото: Ионова/Facebook

Также Ионова отметила, что во время встречи с Могерини украинская сторона проинформировала ее о ситуации на Донбассе, о том, что Москва продолжает игнорировать имплементацию Минских договоренностей. Также высокому представителю ЕС сообщили о вопиющих фактах нарушения прав человека на Донбассе и в Крыму, призвали уделять этой проблематике больше внимания.

Кроме того, по словам Ионовой, была поднята тема заложников как на Донбассе, так и в РФ и в Крыму: "Просили встретиться с заложниками и семьями, и услышать их боль и факты пыток. Потому, что автор пыток Путин".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС запускает в Украине антифейковую кампанию "Moving Forward Together" о Соглашении об ассоциации, - Могерини

Ионова также сообщила, что Могерини подтвердила, что вопрос санкций ЕС против РФ остается неизменным.

Вместе с тем, она подчеркнула, что на встрече был остро поднят вопрос Крыма, который должен занимать отдельное место в повестке дня отношений Украины с ЕС и государствами-членами: "Особенно сейчас, накануне российских президентских выборов, которые пройдут противозаконным способом на территории Украины, а именно АР Крым. Выразили надежду на усиление санкционной политики ЕС в отношении РФ и расширение персональных санкций за счет включения в санкционные списки организаторов российских президентских выборов в Крыму".

"Высокая Представительница пообещала посетить зону АТО в следующий приезд. Очень надеемся, что будет запланировано до конца завершения полномочий", - добавила Ионова.

Могерини пообещала во время следующего визита в Украину посетить зону АТО, - Ионова 02

Напомним, верховный представитель ЕС по иностранным делам и по вопросам политики безопасности - вице-президент Европейской Комиссии Федерика Могерини находится с рабочим визитом в Украине 11-12 марта. В рамках визита представитель ЕС проведет ряд встреч с представителями украинской власти и правительства. 

Источник: https://censor.net.ua/n3054958
 
 
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когда нет аргументов, порохоботи п@доры всегда стараются или заболтать тему или давить на млоральный облик автора
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да уж на одном энтузиазме далеко не уедешь - правда? - хотя это Украина и таки может быть)))
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это он ещё своего патриёта Рубана не вспомнил...)))
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Короткометражка Сповідь Порохобота розповідає про життя інтернет-тролів, котрі підтримують владу і закликають не "розхитувати човен". Якщо вам коли-небудь було цікаво, хто ж вони - ці безкомпромісні та нещадні воїни Петра Порошенка, які можуть пояснити будь-який факап президента, то ось знайшлося відео з одним із них
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тебе мальдивскому лолитоЛоху - мы верим...
как там твой патриёт Рубан - гузно за него ещё не полностью порвал...?
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Рубана отпустит Порошенко через пару месяцев
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как порвёшь - так и отпустит...\быстрее рви...\
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отпустит, не сомневайся, враги Украины в украинскую тюрьму не сажаются (пока)
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Посети Конче Заспу и посмотри как живут слуги народа в самой бедной стране Европы!
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Це - Артем Семеніхін, міський голова Конотопа (член партії ВО «Свобода»). Один з лідерів Маршу за Імпічмент. Маршрутчики поставили йому умову, що ціни на проїзд виростуть з 3 до 6 грн, а якщо він відмовиться підписати ці зміни - вони не будуть працювати.
І дійсно, в один з днів вони вийшли на страйк та зупинили всі маршрути і в Артема не залишалось іншого виходу, окрім як… розторгнути з ними договори (до цього не було формальних підстав) та оголосити, що нові договори будуть заключатись лише з перевізниками, які погодятся на ціну в 2.5 грн. На наступний день частина перевізників прийшла та погодилась возити людей за 2.5 грн, хоча до цього розповідали, що 3 грн - не рентабельно, що пальне зросле в ціні та інші відмазки.

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Помер від ран, отриманих 19 лютого на Інститутській. Важкі травми голови і шийного відділу хребта, нанесені Беркутом, спричинили кому. Його син, який мешкає у Санкт-Петербурзі відмовився його ховати. «У вас там багато бандерівців. Мені страшно туди їхати», - сказав він.

Звичайно вбивць із беркуту нікого "не знайдено", хоч всі беркути продовжують службу в переатестованій поліції
Могеріні пообіцяла під час наступного візиту в Україну відвідати зону АТО, - Іонова - Цензор.НЕТ 5512
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каким боком ты к этим героям...?
твой патриёт Рубан - ты забыл...?
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ты лживое порохоботское чмо закрой пасть смердючую
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ты главное не забудь свой любимый флаг на балконе вывесить, запэдрот


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ты свой триколорный не забудь себе запихнуть у тоннель со светом в конце...
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ты даже к этим никакого отношения не имеешь тролль...
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выходи 18.03 на Майдан, поговорим лично
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да ты как всегда в это время импотечментный будешь сидеть в интернете - а мне за тебя выходить...?
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та никто и не сомневался шо ты ссыкун
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дарахуша - я просто не такой идиёт как вы...\заруби это себе на носу...\
и иди работай дальше - строчи...)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМогерини пообещала во время следующего визита в Украину посетить зону АТО, - Ионова
 
 
 
 
 
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