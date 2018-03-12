 Червоноград на коленях встречает погибшего героя Юрия Луговского. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, тело погибшего бойца Национальной гвардии Украины было доставлено накануне в город.

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Юрий Луговский, погиб 9 марта около 2:00 в зоне операции объединенных сил в результате пулевых ранений, нанесенных вражеским снайпером.



Луговский принимал активное участие в Революции Достоинства, с самого начала войны находился в рядах добровольческих батальонов ("Донбасс", затем - "Азов"). Прошел бои за Иловайск, защищал Широкино и Мариуполь.

У него осталась мать - психолог в реабилитационном центре бойцов АТО, волонтер.

Похороны погибшего военнослужащего состоится в Червонограде в понедельник, 12 марта, в 11:00.

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