 Червоноград на коленях встречает погибшего героя Юрия Луговского. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, тело погибшего бойца Национальной гвардии Украины было доставлено накануне в город.
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Юрий Луговский, погиб 9 марта около 2:00 в зоне операции объединенных сил в результате пулевых ранений, нанесенных вражеским снайпером.
Луговский принимал активное участие в Революции Достоинства, с самого начала войны находился в рядах добровольческих батальонов ("Донбасс", затем - "Азов"). Прошел бои за Иловайск, защищал Широкино и Мариуполь.
У него осталась мать - психолог в реабилитационном центре бойцов АТО, волонтер.
Похороны погибшего военнослужащего состоится в Червонограде в понедельник, 12 марта, в 11:00.
ДЯкуємо ,воїне,шана та співчуття рідним.
Захист Української Батьківщини, Вітчизни - це священний обов'язок кожного громадянина України. Тому що немає більш високої місії на землі, ніж служити миру і захищати свою країну. І хоробрі Українські воїни, солдати і офіцери завжди були уособленням честі, гідності та патріотизму. І ми Українці глибоко вдячні нашим воїнам за їх мужність і героїзм в ім'я нашої Батьківщини в хвилину нинішніх важких випробувань, вони цінної свого життя мужньо стоять на захисті територіальної цілісності і суверинитета України, проти лютого ворога i кривавого кремлівського фашиста загарбника, проти проклятого кацапа - окупанта суверенної української землі Криму і Донбасу.
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СЛАВА УКРАЇНІ ! .ГЕРОЯМ СЛАВА ! .ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ