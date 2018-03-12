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 Червоноград на коленях встречает погибшего героя Юрия Луговского. ВИДЕО

Жители Червонограда на коленях встретили погибшего на Донбассе Юрия Луговского (позывной Баррет)

Как сообщает Цензор.НЕТ, тело погибшего бойца Национальной гвардии Украины было доставлено накануне в город.

...

Юрий Луговский, погиб 9 марта около 2:00 в зоне операции объединенных сил в результате пулевых ранений, нанесенных вражеским снайпером.

Луговский принимал активное участие в Революции Достоинства, с самого начала войны находился в рядах добровольческих батальонов ("Донбасс", затем - "Азов"). Прошел бои за Иловайск, защищал Широкино и Мариуполь.

У него осталась мать - психолог в реабилитационном центре бойцов АТО, волонтер.

Похороны погибшего военнослужащего состоится в Червонограде в понедельник, 12 марта, в 11:00.

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Источник: https://censor.net.ua/n3054957
 
 
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Обірвано ще одне життя, якась жінка нещаслива , найнещасніші батьки , ненароджені діти . Червоноград на коленях встречает погибшего героя Юрия Луговского - Цензор.НЕТ 4134 Ніколи кацапам цього не потрібно забувать.
ДЯкуємо ,воїне,шана та співчуття рідним.
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На оба колена становиться никогда и ни перед кем не надо, даже перед погибшим в бою героем. В таком случае в знак скорби и уважения к его памяти преклоняется одно колено.
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Как же его подловили так? Ведь он работал ночью, с большой дистанции, скорее всего из-за укрытия. Расслабился наверное.
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снайперские войны - самые беспощадные.
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Недавно передавали, что около 100 кацапских спецов-снайперов зашли на оккупированную территорию...тоже явно не СВД вооруженные...
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Захист Української Батьківщини, Вітчизни - це священний обов'язок кожного громадянина України. Тому що немає більш високої місії на землі, ніж служити миру і захищати свою країну. І хоробрі Українські воїни, солдати і офіцери завжди були уособленням честі, гідності та патріотизму. І ми Українці глибоко вдячні нашим воїнам за їх мужність і героїзм в ім'я нашої Батьківщини в хвилину нинішніх важких випробувань, вони цінної свого життя мужньо стоять на захисті територіальної цілісності і суверинитета України, проти лютого ворога i кривавого кремлівського фашиста загарбника, проти проклятого кацапа - окупанта суверенної української землі Криму і Донбасу.
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СЛАВА УКРАЇНІ ! .ГЕРОЯМ СЛАВА ! .ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ
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на колiнах, але перед Героями, на колиiнах, але не здоланi..Слава Украiнi!
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блін не втримав слози. вічна тобі СЛАВА Герою! найлютійша смерть мацкаляцьким скотам!
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Горите в аду кацапы вместе с вашим бесноватым фюрером!
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Не хотів писати, але напишу. Яке відношення має Порошенко до смерті Героя Луговського? У нас Україна з Порошенком воює? Чи ви ставите за мету перемкнутися з ворожої кацапії на війну всередині країни всіх з усіма? Так, Порошенко робить дурниці і помилки, але не він вбиває хлопцівна Донбасі. І не Порошенко організував Майдан - це зробив народ і не за Порошенка, Кличка, чи Тягнибока, а за майбутнє. Європейське майбутнє. І віну Почав не Порошенко, а агресія кацапстану, як відповідь на європейський вибір України. Війна може закінчитись ЛИШЕ У ДВОХ ВИПАДКАХ - або ми ляжемо під кацапів і будемо одним з племен у їхній орді, яка все равно не зупиниться і піде далі, використовуючи вже нас і наших дітей, як гарматне м'ясо у боротьбі з поляками, прибалтами та іншими, або капітулює загарбник-кацапстан, відмовившись від агресивної політики і розпавшись на безпечні складові. НІЯКИЙ ПОРОШЕНКО не в змозі зупинити цю війну. Виграти, чи програти - так. Зупинити - ні!!! І не має значення, хто буде президентом НЕЗАЛЕЖНОЇ від кацапів України, агресія буде продовжуватись, хлопці будуть гинути, поки кацапи не будуть знищені... Скільки вже таких кортежів бачила саме Західна Україна. І тут завжди полеглих захисників зустрічали на колінах. Але українці доказали, що не лише на Заході живуть патріоти. Так само зустрічають полеглих героїв і в Центрі, і на Півдні, і на півночі, і на Сході. Ми єдині у розумінні, хто насправді наш смертельний ворог. А влада - тимчасова і залежить від нас. Ми можемо її змінити, а ворога - ні - його треба знищити.... Спи спокійно, воїне, не забувай свою країну, коли будеш в рядах небесного воїнства Архангела Михаїла. Вічно пам'ять герою і співчуття та сили духу рідним.
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Будь проклятий "руССкій мір" разом з усіма його адептами і Путіним !
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Вічна пам'ять Герою! Низький уклін, співчуття щирі його сім'ї. Просто нема слів, одні сльози і біль...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧервоноград на коленях встречает погибшего героя Юрия Луговского. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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