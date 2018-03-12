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 В школах оккупированного Крыма детей заставляют рисовать плакаты к выборам президента РФ, - правозащитники. ФОТО

В оккупированном Крыму к нелегитимным выборам президента Российской Федерации детей заставляют готовить плакаты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет Крымская правозащитная группа, ссылаясь на информацию от двух разных источников.

"В одной из школ Крыма детей принуждают рисовать плакаты к выборам президента РФ. Об этом сообщили два независимых источника в различных классах этой школы. Детей обязали записать в дневник задание об участии в конкурсе. Рисунок для конкурса нужно принести в школу до 13 марта", - говорится в сообщении.

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Детей обязали записать в дневник: "Принести до 13.03 плакат на конкурс рисунков "Мама, папа, я - в выборах участвует вся семья".

В школах оккупированного Крыма детей заставляют рисовать плакаты к выборам президента РФ, - правозащитники 01

По информации КПГ, детям предложили привести своих родителей на выборы и сфотографироваться на фоне таких детских рисунков.

В этой школе 18 марта будет находиться избирательный участок, на котором пройдут нелегитимные выборы президента РФ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3054956
 
 
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та хр с ними, пусть хоть вешаются во имя царя
задрала капча( ну минута же между комментами это много для форума..
не научного что надо думать и долго печатать
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До такого даже Гитлер не додумался...
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А совок додумався. Гітлер багато до чого не додумався, наприклад: провести до кожної оселі радіо коштом платника податків і зранку до вечора вести пропаганду.
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Согласен, без радио, электричества, школ и библиотек было бы лучше.
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Ви, напевне, вважаєте себе за розумного совка?
А якби зараз Вам примусово Вашим же коштом провели в будинок радіо, наприклад, "Свідків_Єгови"? Звісно, що Ви могли б його не слухати. Але гроші за проведення і щомісячну абонплату мали б платити. Та в мене є ще багато ідей, що можна здійснити Вашим коштом, не запитуючи Вашої згоди.
Я написав про радіо. Тобто про БЕЗПРОВІДНУ передачу інформації. Я, коли захочу, купую приймача і слухаю що хочу. Совки за мої гроші проводили мені "радіо" додому. Ви відчули різницю, пане совче?
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Совок в чистому вигляді. Фпєрьод к пабєдє камунізьма!
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Справедливости ради, в совковой школе мне таких домашних заданий не задавали. Ну, кремлевские башни или поверженные рейхстаги разные там рисовали. Но вот чтобы такой маразм - здесь путенские жополизы переплюнули идеологический отдел цк кпсс У школах окупованого Криму дітей змушують малювати плакати до виборів президента РФ, - правозахисники - Цензор.НЕТ 8518
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Мама, папа, я - едет в Сирию вся моя семья.
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Пускай с Цензора берут готовые плакаты. Зачем изобретать велосипед?
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Хм, а чему удивляться?! Возвращение в дремучий совок!....
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Зачем ограничится только выкрикиванием слова, если можно покрутить барабан и нажать курок?!
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сразу бы уточняли, что в выборах хуйла, с заранее известным результатом.
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А какая разница? При чем здесь рабссийские выборы до Крыма?!
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Не надо списывать всё на дурость совков. Всё не так просто. Это крайне хитрый и подлый ход.
Путинские оккупанты сочиняют "материальные доказательства" лояльности. Эти рисунки будут использованы как для пропаганды, так и для "доказательства легальности" аннексии.
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Это тупость и прямолинейщина, подло и хитро с их стороны использовать траллей такого типа как ты, который отрицает связи с ними, за то четырьмя руками за территориальные притензии йобиков к Украине.
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С них станется. Они для доказательства лояльности могут предоставить и показания полиграфа о том, как часто человек поет песни о Путлере. Без уточнений что это за песни...
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путин -Ху@ло!!! Ла ла ла ла ла ла ла ла!!! 😁
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и это же не путин написал такое задание в дневнике, это люди, какая то повальная деградация и возвращение в совок! скоро будут плакаты, мир, труд , май, слава!
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А холуи зачем?! Власть таких как Пуйло как раз на холуях и держится. Они и инициативу готовы проявить царю радость доставляя и жопу лизнуть когда царь пригорюнился.
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А что тут такого? У нас одно время задавали детям рисовать необходимость уплаты налогов и ещё что-то. А в одной школе( может, во всех,- не проверяла) несколько лет назад второклассникам(!) учительница задала на дом нарисовать " Матінку Божу"(???). Я видела несколько тех рисунков( причём рисовали, конечно, родители, а не дети), так то была просто какая-то атеистическая пропаганда , а не "Матінка Божа".
Так и тут- нарисуют родители что-то, а учителя отчитаются, что работают с детьми по патриотическому их воспитанию. Так всегда было на всей Украине и в Крыму. Так и сейчас. Вопрос в том, что разное рисуют? Ерунда всё это. У школах окупованого Криму дітей змушують малювати плакати до виборів президента РФ, - правозахисники - Цензор.НЕТ 1134
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Очень похоже на инициативу местных дегенератов, коих там процентов где-то 80
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отнюдь. На сто процентов указка из мацквы. Из кожи вон вылезти, но показать всеобщее одобрям-с крысчан
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"Мама, папа, я и дворняга Маня - в выборах хуйлы учавствует вся семья!
У школах окупованого Криму дітей змушують малювати плакати до виборів президента РФ, - правозахисники - Цензор.НЕТ 2369
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це просто дикість якась! недай боже повернутися до лап педірации!
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Принести до 13.03 плакат на конкурс рисунков "Мама, папа, я - йопнутая семья"
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Ну а чего вы ждали от 3/14дарастического режима?...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ школах оккупированного Крыма детей заставляют рисовать плакаты к выборам президента РФ, - правозащитники. ФОТО
 
 
 
 
 
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