 В школах оккупированного Крыма детей заставляют рисовать плакаты к выборам президента РФ, - правозащитники. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет Крымская правозащитная группа, ссылаясь на информацию от двух разных источников.

"В одной из школ Крыма детей принуждают рисовать плакаты к выборам президента РФ. Об этом сообщили два независимых источника в различных классах этой школы. Детей обязали записать в дневник задание об участии в конкурсе. Рисунок для конкурса нужно принести в школу до 13 марта", - говорится в сообщении.

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Детей обязали записать в дневник: "Принести до 13.03 плакат на конкурс рисунков "Мама, папа, я - в выборах участвует вся семья".

По информации КПГ, детям предложили привести своих родителей на выборы и сфотографироваться на фоне таких детских рисунков.

В этой школе 18 марта будет находиться избирательный участок, на котором пройдут нелегитимные выборы президента РФ.

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