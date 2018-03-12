 В школах оккупированного Крыма детей заставляют рисовать плакаты к выборам президента РФ, - правозащитники. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет Крымская правозащитная группа, ссылаясь на информацию от двух разных источников.
"В одной из школ Крыма детей принуждают рисовать плакаты к выборам президента РФ. Об этом сообщили два независимых источника в различных классах этой школы. Детей обязали записать в дневник задание об участии в конкурсе. Рисунок для конкурса нужно принести в школу до 13 марта", - говорится в сообщении.
Детей обязали записать в дневник: "Принести до 13.03 плакат на конкурс рисунков "Мама, папа, я - в выборах участвует вся семья".
По информации КПГ, детям предложили привести своих родителей на выборы и сфотографироваться на фоне таких детских рисунков.
В этой школе 18 марта будет находиться избирательный участок, на котором пройдут нелегитимные выборы президента РФ.
задрала капча( ну минута же между комментами это много для форума..
не научного что надо думать и долго печатать
А якби зараз Вам примусово Вашим же коштом провели в будинок радіо, наприклад, "Свідків_Єгови"? Звісно, що Ви могли б його не слухати. Але гроші за проведення і щомісячну абонплату мали б платити. Та в мене є ще багато ідей, що можна здійснити Вашим коштом, не запитуючи Вашої згоди.
Я написав про радіо. Тобто про БЕЗПРОВІДНУ передачу інформації. Я, коли захочу, купую приймача і слухаю що хочу. Совки за мої гроші проводили мені "радіо" додому. Ви відчули різницю, пане совче?
Путинские оккупанты сочиняют "материальные доказательства" лояльности. Эти рисунки будут использованы как для пропаганды, так и для "доказательства легальности" аннексии.
Так и тут- нарисуют родители что-то, а учителя отчитаются, что работают с детьми по патриотическому их воспитанию. Так всегда было на всей Украине и в Крыму. Так и сейчас. Вопрос в том, что разное рисуют? Ерунда всё это.