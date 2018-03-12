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Все про:Гидрометцентр (551) ГСЧС (1372) река (35) вода (67)

 ГСЧС предупреждает о подъеме уровней воды в реках Украины до 1,5 м

По данным "Укргидрометцентра" 12 марта в связи с оттепелью и ожидаемыми осадками, ожидается продолжение повышения уровней воды в реках.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), Прута и Сирета (Ивано-Франковская, Черновицкая обл.) на 0,5-1,5 м;

 - на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) на 0,1-0,6 м;
 - на участке Днестра Галич - Залещики на 0,5 - 1,0 м
 - на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) на 0,3 - 1,0 м, местами возможен выход воды на заводь.

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"Ожидается дальнейшее ослабление ледовых явлений, местами ледоход. Возможно формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды на горных притоках Днестра и на участке Днестра Залещики - верховья Днестровского водохранилища", - сказано в сообщении.

12 марта на р. Ворона возле г. Тысменица (Ивано-Франковская обл., Тысменицкий р-н.,) ожидается дальнейшее продолжение подъема уровня воды на 0,5-1,2 м, выход воды на пойму с возможным превышением отметки начального затопления приречных зданий.

Источник: https://censor.net.ua/n3054953
 
 
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На Дніпрі без проблем. Запустити всі ГЕС на повну потужність і нехай вода крутить генератори.
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Ну-ну... І звідки ж Вам Дніпро видно? Чернігівщина, товариші телефонують, вже готується "плавать"... По Придесенню у людей вода вже до городів добирається, в льохах з"явилася. В поймі Дніпра, вище Київського водосховища, вода всю заплаву вкрила, дачі прибережні вже у воді стоять. (А воду на водосховищі, уже на метр скинули). Хлопці вчора з Неданчич, з Дніпра, повернулися - вода вже пішла поверх льду, по кісточки, а то й вище, ходили... Дві ночі підряд тумани. Якщо так і далі буде, то через два -три дні лід на річках підірве...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГСЧС предупреждает о подъеме уровней воды в реках Украины до 1,5 м
 
 
 
 
 
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