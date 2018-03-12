 ГСЧС предупреждает о подъеме уровней воды в реках Украины до 1,5 м

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), Прута и Сирета (Ивано-Франковская, Черновицкая обл.) на 0,5-1,5 м;

- на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) на 0,1-0,6 м;

- на участке Днестра Галич - Залещики на 0,5 - 1,0 м

- на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) на 0,3 - 1,0 м, местами возможен выход воды на заводь.

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"Ожидается дальнейшее ослабление ледовых явлений, местами ледоход. Возможно формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды на горных притоках Днестра и на участке Днестра Залещики - верховья Днестровского водохранилища", - сказано в сообщении.

12 марта на р. Ворона возле г. Тысменица (Ивано-Франковская обл., Тысменицкий р-н.,) ожидается дальнейшее продолжение подъема уровня воды на 0,5-1,2 м, выход воды на пойму с возможным превышением отметки начального затопления приречных зданий.