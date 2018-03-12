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 Игорь Рептюх завоевал для национальной сборной третье "золото" Паралимпиады-2018: Украина поднялась на третье место в медальном зачете стран-участниц

В третий день XII Паралимпийских игр в Пхенчхане украинец Игорь Рептюх завоевал третью золотую медаль и вывел национальную сборную на третье место в медальном зачете стран-участниц.

Как сообщается на официальном сайте Паралимпиады, И.Рептюх стал паралимпийским чемпионом в лыжной гонке на 20 км среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и принес сборной Украины третью золотую медаль на XII Паралимпийских играх в Пхенчхане, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Состоянием на утро понедельника сборная Украины уже завоевала 3 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали и занимает третье место в медальном зачете.

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Сергей Романюк в этой дисциплине занял 7-е место, пишет Укринформ.

Для Рептюха это уже вторая медаль в Пхёнчхане - ранее Игорь завоевал "бронзу" на дистанции 7,5 км.

Кроме того, Оксана Шишкова и Людмила Ляшенко пополнили копилку сборной Украины очередными наградами на XII зимних Паралимпийских играх в Пхёнчхане (Республика Корея).

В лыжных гонках на 15 километров Шишкова завоевала "серебро" среди спортсменов с нарушением зрения, а Ляшенко выиграла "бронзу" среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

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В первый день "белых" Игр Шишкова выиграла "серебро" в биатлонном спринте на 6 км, а Ляшенко в этой дисциплине стала бронзовым призером.

Игорь Рептюх завоевал для национальной сборной третье золото Паралимпиады-2018: Украина поднялась на третье место в медальном зачете стран-участниц 01

Источник: https://censor.net.ua/n3054949
 
 
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Прикольно, в нормальной олимпиаде одно золото, а в такой 3.
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В нормальній голові один мозок, а в такій він є?
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ну молодцы, что сказать...,Атлеты, а ведь у людей с ограниченными возможностями, этих возможностей куда меньше, чем у людей с неограниченными...
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Цензор.НЕТНовостиСпортИгорь Рептюх завоевал для национальной сборной третье "золото" Паралимпиады-2018: Украина поднялась на третье место в медальном зачете стран-участниц
 
 
 
 
 
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