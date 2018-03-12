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Все про:выборы (20126) Кремль (459) Россия (68348) США (13395) ЦРУ (133) Помпео (6)

 Пытавшиеся вмешаться в выборы в США россияне были связаны с Кремлем, - глава ЦРУ Помпео

Глава ЦРУ Майк Помпео назвал неправдой слова президента России Владимира Путина о том, что Москва не причастна к вмешательству в президентские выборы в США.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Помпео заявил в интервью Fox News.

"Россияне пытались вмешаться в выборы президента США в 2016 году", - заявил Помпео.

По его словам, люди, пытавшиеся вмешаться в выборы, были связаны с Кремлем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США будут противодействовать вмешательству РФ в выборы, что бы она не делала, - Трамп

Ранее президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что 13 россиян, обвиненных во вмешательстве в выборы президента США, могли работать на "американские компании" или "какого-то из кандидатов" в президенты США.

Как сообщалось, офис специального прокурора Департамента юстиции США Роберта Мюллера, который расследует возможное вмешательство РФ в президентские выборы в США, сообщил о выдвижении обвинения 13 гражданам России в предполагаемом вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.

В обвинении указаны имена Евгения Пригожина (его называют "поваром Путина"), Михаила Быстрова, Михаила Бурчика (известного также как Михаил Абрамов), Александры Крыловой, Анны Богачевой, Сергея Полозова, Марии Бовды (известной также как Мария Беляева), Роберта Бовды, Вадима Подкопаева, Глеба Васильченко, Ирины Каверзиной, Владимира Венкова и Джейхуна Насими Оглы (известного еще как Асланов). Также значатся компании "Агентство интернет-исследований", "Конкорд-менеджмент" и "Конкорд-кейтеринг".

Источник: https://censor.net.ua/n3054947
 
 
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И что этот дебил недоволен президентом? Пусть ему сам скажет. И получит по своей помпео.
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На тутешньому форумі про це знали вже наступного дня. Бггг.
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Сколько можно одно и тоже? Мы давно этого урода называем хуйлом, а они только разбираются.
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чего так долго расследуют,надо просто с наглым лицом предъяву хуйлу и все нахер,типа ничего не знаю раком Пытавшиеся вмешаться в выборы в США россияне были связаны с Кремлем, - глава ЦРУ Помпео - Цензор.НЕТ 4753,а то второй год мы нашли мы уверены тьфу
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПытавшиеся вмешаться в выборы в США россияне были связаны с Кремлем, - глава ЦРУ Помпео
 
 
 
 
 
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