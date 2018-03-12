 "УПЦ МП - это раковая опухоль на теле нашего государства. И ее надо удалять хирургическим способом", - комбат Сухаревский

Об этом в интервью "Обозревателю" заявил командир 503-го отдельного батальона морской пехоты Вадим Сухаревский (позывной Барсук), передает Цензор.НЕТ.

"Знаете, я своего отношения никогда не скрывал и буду до конца своих дней утверждать, что УПЦ МП – это раковая опухоль на теле нашего государства. И ее надо удалять хирургическим способом – как явление. Под Славянском точно было известно, что сепаратисты благословлялись и крестились в храмах Московского патриархата. И боеприпасы сепары там прятали, и снайперские группы у них ночевали, скрывались", - рассказал он.

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"Я уверен, что (подобное. - Ред.) происходит (и в наше время. - Ред.). Поэтому и говорю, что для меня Московский патриархат – абсолютно враждебное явление для Украины. И я очень рад, что сейчас эта тема поднимается. Я руками и ногами за еще большую огласку. Я вообще сторонник силового метода решения этой проблемы. Табличку сорвать и повесить другую, что там теперь – храм Украинской греко-католической, Украинской православной церкви Киевского патриархата или любой другой конфессии. И все. Это позволит решить проблему глобально. Потому что когда на территории Ивано-Франковской или Львовской области благословляют Николая II и проклинают Мазепу – ну, извините меня! А как вам история в Запорожье, когда поп отказался отпевать ребенка? А Киево-Печерская лавра? У меня сестра – журналист. Она подошла к одному из их высоких церковных чинов, который на "Лексусе" приехал, и спросила - за какие деньги машина куплена? А он на нее как попрет благим матом", - резюмировал Сухаревский.