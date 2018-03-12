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 Политика Украины
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Все про:религия (644) Россия (68348) УПЦ (605) церковь (813) наемники РФ (357) Сухаревский Вадим (1)

 "УПЦ МП - это раковая опухоль на теле нашего государства. И ее надо удалять хирургическим способом", - комбат Сухаревский

Московский патриархат – абсолютно враждебное явление для Украины

Об этом в интервью "Обозревателю" заявил командир 503-го отдельного батальона морской пехоты Вадим Сухаревский (позывной Барсук), передает Цензор.НЕТ.

"Знаете, я своего отношения никогда не скрывал и буду до конца своих дней утверждать, что УПЦ МП – это раковая опухоль на теле нашего государства. И ее надо удалять хирургическим способом – как явление. Под Славянском точно было известно, что сепаратисты благословлялись и крестились в храмах Московского патриархата. И боеприпасы сепары там прятали, и снайперские группы у них ночевали, скрывались", - рассказал он.

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"Я уверен, что (подобное. - Ред.) происходит (и в наше время. - Ред.). Поэтому и говорю, что для меня Московский патриархат – абсолютно враждебное явление для Украины. И я очень рад, что сейчас эта тема поднимается. Я руками и ногами за еще большую огласку. Я вообще сторонник силового метода решения этой проблемы. Табличку сорвать и повесить другую, что там теперь – храм Украинской греко-католической, Украинской православной церкви Киевского патриархата или любой другой конфессии. И все. Это позволит решить проблему глобально. Потому что когда на территории Ивано-Франковской или Львовской области благословляют Николая II и проклинают Мазепу – ну, извините меня! А как вам история в Запорожье, когда поп отказался отпевать ребенка? А Киево-Печерская лавра? У меня сестра – журналист. Она подошла к одному из их высоких церковных чинов, который на "Лексусе" приехал, и спросила - за какие деньги машина куплена? А он на нее как попрет благим матом", - резюмировал Сухаревский.

Источник: https://censor.net.ua/n3054943
 
 
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Правоверные - люди. А попы УПЦ МП, РПЦ всех рангов - покалеченные желчные души.
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За грехи каюсь. А за то, что являюсь сторонником изгнания человеконенавистнической конфессии (не веры!) с родной страны - нет. Где здесь грех?
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В нас є своя церква, да і кто вам сказав що посередником між Богом та людиною обов'язково має бути тютюновий митрополіт.
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Угу, на Водокрещення православний батюшка просить дозволу зайти до хати для освяти, а московське мурло може і через паркан перелізти щоб копійчину заробити .
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что бы что то новое построить, нужно сначала старое поламать
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Які це пам'ятники поламали? тільки не кажи про сифілітіка мавзолейного, царям стоять і надалі, загиблим під час другої світової стоять.
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Ну давай подивимся, порівняєм з рівнем життя радянських людей під час німецької навали.
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для созидания - нужно убрать то,что ему мешает(противоположность созидания-крысиный мацковский парханат)
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Як не зміниться, ми вже не замерзнем, розвалимся, помрем з голоду?
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Якщо голодуєш, можу курку вислати, якась така у вас логіка, в нас +15 на вулиці.
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МП РПЦ агитирует открыто за дружбу и объединение с вЯликим народом нарассеи, запрещает молиться за защитников Украины, благославляет как тех, кто воюет против Украины. Буду краток: открыто работает на уничтожение Украины, как державы. И что с нею делать? А на счет "поламаете и жить лучше не станете", так противрелигии ничего против не имеем. А какое отношение к религии имеет РПЦ МП?
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Не можна чіпати - де шоколадний барига гріхи замолювати буде?
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Какой смешной матрос: главнокомандующий молится у мАцковских попов, а он их извести хочет. А хрен во всю морду!
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Ты дурак? Главнокомандующий молится Богу. И только продажные безголовые тролли думают, что они все знают, все понимают...
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откуда знаете про Бога? Он вообще-то в христианской религии в трех ипостасях.
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Да уж, без масковскаго патриархата обеднеет земля РУСЬКАЯ, то бишь, УКРАИНСКАЯ. Как же мы без конфессии "братушек" то? Но попробовать стоит. Что-то мне подсказывает, что все будет хорошо, когда изгоним МП из страны.
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Согласна с каждым словом на 100%. И не нужно бояться никаких бунтов на религиозной почве. Просто меняется табличка и верующим никак не возбраняется молиться сколько кому вздумается. Это просто еще один вид кремлевской пропаганды и зомбирования. В Украине должна быть только Украинская церковь. Точка.
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Просто ті хто ходить в дану церкву приймають рішення більшістю.
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Нет, нет и нет. Никакого большинства. Это национальная безопасность страны.
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Політика держави відповідно церкви повинна бути чіткою - Церква УКРАЇНСЬКА.
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Это вам пример такой пропаганды. Какой выбор может сделать такое большинство?

20:002017-07-07
Как икона российского спецназа спасла Донецк от захвата
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Какие "одухотворенные" лица! Надеюсь, им теперь радостно и свободно: у них есть комендантский час, возможность постоять на блок-постах при поездках в Украину за пенсиями, словом, жизнь удалась.
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"УПЦ МП - это раковая опухоль на теле нашего государства. И ее надо удалять хирургическим способом", - комбат Сухаревский - Цензор.НЕТ 7569Добре сказано! Як лайно не називай, але поки його не викинеш - буде смердіти.
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имхо, не нужно лезть в дела церковные. Там свои правила.
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И самое главные из них, что можно призывать безнаказанно к "единству братских народов", учить ненавидеть укров и хохлов, не выполнять приказы из Киева, любить "святую русь".
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Потому златопузые этим активно пользуются: превратили храмы в огромные свечные ящики, наживаются на всем, чем могут. Киевская митрополия вообще живет припеваючи в свое удовольствие. А прихожанам отравляют душу сказками о "святой руси", "москве-третьем риме" и "величии русского народа". Еще в тренде вывоз служителями УПЦ МП валюты из Украины.
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я вообще к церкви отношусь нейтрально. Хотят люди туда ходить, за утешением - пожалуйста. Никого перевоспитывать не собираюсь.
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Это не просто церковь - это отделение пропаганды враждебного государства, более того - это отделение ФСБ на территории Украины.
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Давно пора тих мордорських попів гнати в шию.
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Пока что не призвали к ответу ни одного священника из Славянска, поддержавших оккупацию города гиркиным-стрелковым, не побеседовали с монахами святогорской Лавры, которые дни и ночи служили молебны "о силе русского оружия" на тамошних блок-постах...
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А в других церквях ездят на жигулях и ланосах? Комуняки этой дурью маялись, лавры дебилов спать не дают? Везде есть люди и сволочи, но вера - это нечто другое и не фиг со свиным рылом рассуждать о материях, в которых не мыслишь. Такие призывы сегодня точно развалят Украину, это будет похлеще даунбаса. Что несут всякие одноклеточные не важно, интересует другое - с какой целью делаются подобные публикации? Крови мало, решили добавить?
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там вся вера основана на пастухах и овцах "УПЦ МП - это раковая опухоль на теле нашего государства. И ее надо удалять хирургическим способом", - комбат Сухаревский - Цензор.НЕТ 2793 кудой поп покажет, тудой овцы-прихожане и топают, вдалбливается в тупые бошки абсолютное повиновение попу... "УПЦ МП - это раковая опухоль на теле нашего государства. И ее надо удалять хирургическим способом", - комбат Сухаревский - Цензор.НЕТ 3284
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А в УПЦ КП - не так? Разница только в языке - одни ведут службу на украинском, другие на старославянском .
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Ви це серйозно? Чому тоді московіти не відспівують, хрещених в УПЦ КП, щелепа тисне?
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дійсно, а для чого тримають/дозволяють знаходитися упц мп в Україні?!
це підтримка п"ятої колони, чи просто торгових хуйловських партьорів грошима цієї церкви? "УПЦ МП - это раковая опухоль на теле нашего государства. И ее надо удалять хирургическим способом", - комбат Сухаревский - Цензор.НЕТ 6525
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Еще один зрадофил-провокатор? Та за такие слова путлер точно нападет!
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Давай, блин, Украине только религиозных войн не хватало, появятся пантеоны мучеников, за ними смертники, жертвующие собой во имя веры.
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Если задуматься, то у нас уже и так религиозная война. Как часть гибридной. И МП как раз и является представителем врага в Украине. Официальным. А его прихожане - потенциальное пополнение впопучленцев. Так что, комбат прав.
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З ліквідацією ЗАТ ФСБ МП в Україні релігійну війну не буде кому вести.
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Наразі це неможливо, треба поступово цих сатаністів видушувати з Лавр та інших святих місць.
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Методично і цілеспрямовано. Як землю по п"яді відвойовують.
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"УПЦ МП - это раковая опухоль на теле нашего государства. И ее надо удалять хирургическим способом", - комбат Сухаревский - Цензор.НЕТ 3535

Вот он московский патриархат.....
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Ты агент путена..за тобой уже выехали😂
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Все церкви в Украине и в на России от Бога Банковой, и Бога Кремля,это все коммерческие фирмочки малое отношение имеют к Богу, а если эти церковные фирмочки ещё и за лазят за пределы других государств, в другие ОБЩИНЫ,то это вообще "УПЦ МП - это раковая опухоль на теле нашего государства. И ее надо удалять хирургическим способом", - комбат Сухаревский - Цензор.НЕТ 3746 возмутимо
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Але, вважає американський дипломат, напавши на Україну, анексувавши Крим та продовжуючи окупацію її сходу, росіяни вчинили протилежне й отримали більш об'єднану, більш націоналістичну й орієнтовану на Захід та антиросійську Україну. Цього ніколи раніше не було, - додав Волкер.Росія хоче мати вплив на Київ, але молоде покоління українців для неї втрачене, - Курт Волкер "УПЦ МП - это раковая опухоль на теле нашего государства. И ее надо удалять хирургическим способом", - комбат Сухаревский - Цензор.НЕТ 3003
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чим меньше в країні зостанеться московського , тим більше стане українського
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Кантузило комбата? Мало йому бардака.
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клал поросенко на этого комбата. гаранту гешефтово, комбату комбатово
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Церковь и государство у нас разделены. Т.е. церковь - это общественная организация, и если эта организаия руководится из-за рубежа, то это иностранный агент со всеми вытекающими.
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+++ И еще активно вмешивается в дела государства.
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какая еще религия,21 век на дворе,рашисты как исламисты типа с нами бог уряяя,дурость одна еще бля какие-то церкви,мечети будут политику делать сжечь их всех к ебеням
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ололо))) такой вой поднимется,попробуй мечеть спалить)))) государство приютило доебениматери,понастроили типа "культурных"центров---это все слова о унитарной,на жаль
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Це відноситься до будь-якої церкви, але розпочати знищення осередків людського дебілізму з московського паханату було б дуже доречно "УПЦ МП - это раковая опухоль на теле нашего государства. И ее надо удалять хирургическим способом", - комбат Сухаревский - Цензор.НЕТ 6773
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К гражданской войне получи ещё и религиозную"""" по каком управу лишаете народ права молиться на родном языке и главное куда вы зовёте киевский патриархат НИКЕМ не признан!!
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А с каких пор на старославянском в Украине кто то разговаривать начал ? Это во первых , а во вторых , смотри по меньше вашего зомби кацап ТВ , тогда до тебя может дойдет , что без регулярных поставок из Раши пушечного мяса , техники , БК , топлива эта война еще в 14 году закончилась и в третьих местные в ДыРке которых вы от нас спасаете согласны молится хоть черту лысому , лишь бы вы от туда дрыснули на хер и все стало как раньше.
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Без вмешательства РФ эта война и не начиналась бы.
Если бы не ДРГ Гиркина и не российская пропаганда - все закончилось бы не начавшись.
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На родном языке? "УПЦ МП - це ракова пухлина на тілі нашої держави. І її треба видаляти хірургічним шляхом", - комбат Сухаревський - Цензор.НЕТ 6473 Это для кого староболгарский является родным???

Между прочим, территория Украины официально является канонической территорией Константинопольского Патриархата, а никак не Московских раскольников-шантажистов.
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Так це УПЦ МП "лишает права молиться на родном язике", бо там службу ведуть не українською, а мертвою старослов"янською мовою...
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Так вопросов нет уже 4 года тому назад надо было гнать , просто для начала надо Лавру назад вернуть , когда ее основывали Мацквой еще и не пахло , по том депортировать всех кацапо попов , а там начнется массовый переход в украинский патриархат , кто ж захочет налаженный бизнес терять .
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Где Медведчук (рубан) прятали оружие и боевиков? В помещениях под контролем МП. Тут к бабке не ходи. Этот месадж дабы понервичали и начали перепрятывать. Тут и загребут лохов. И все очень серьезно....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"УПЦ МП - это раковая опухоль на теле нашего государства. И ее надо удалять хирургическим способом", - комбат Сухаревский
 
 
 
 
 
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