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Все про:Газ (8756) Полтава (439) ГСЧС (1367)

 Из-за разгерметизации газопровода в Полтаве без газоснабжения находятся 30 частных жилых домов, - ГСЧС

По состоянию на утро 12 марта в Полтаве без газоснабжения находятся 30 жилых домов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС,

"По остоянию на 7:00 12 марта в г. Смела остаются без газоснабжения 3 котельные (без теплоснабжения 57 домов, 3 детских сада, 1 медицинское учреждение и 1 школа). Подключение 3 котельных к газоснабжению запланировано на 12 марта", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина может сократить потребление газа еще на 5 млрд кубов до 2022 года, - Гройсман. ИНФОГРАФИКА

По данным ГСЧС 12 марта в 3:00 в г. Полтава из-за разгерметизации газопровода диаметром 125 мм остались без газоснабжения 30 частных жилых домов и 2 котельные, обеспечивающие теплоснабжением 6 общежитий, 2 медицинские учреждения и 1 школу-интернат (около 3 тыс. абонентов).

На месте происшествия работает аварийная бригада ОАО "Полтавгаз".

Ситуация находится на контроле ГСЧС.

Источник: https://censor.net.ua/n3054942
 
 
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а вот еще один достойный способ от украинского менеджмента воплотить в жизнь заявления,
что Украина может сократить потребление газа еще на 5 млрд кубов до 2022 года
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и да, забыл ..., а давайте Кобелеву еще один орден вручим и премии еще млн. примерно 20 !?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИз-за разгерметизации газопровода в Полтаве без газоснабжения находятся 30 частных жилых домов, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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