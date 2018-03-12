 Из-за разгерметизации газопровода в Полтаве без газоснабжения находятся 30 частных жилых домов, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС,

"По остоянию на 7:00 12 марта в г. Смела остаются без газоснабжения 3 котельные (без теплоснабжения 57 домов, 3 детских сада, 1 медицинское учреждение и 1 школа). Подключение 3 котельных к газоснабжению запланировано на 12 марта", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина может сократить потребление газа еще на 5 млрд кубов до 2022 года, - Гройсман. ИНФОГРАФИКА

По данным ГСЧС 12 марта в 3:00 в г. Полтава из-за разгерметизации газопровода диаметром 125 мм остались без газоснабжения 30 частных жилых домов и 2 котельные, обеспечивающие теплоснабжением 6 общежитий, 2 медицинские учреждения и 1 школу-интернат (около 3 тыс. абонентов).

На месте происшествия работает аварийная бригада ОАО "Полтавгаз".

Ситуация находится на контроле ГСЧС.