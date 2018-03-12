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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Крым (19626) самолет (2022) США (13395)

 Патрульный самолет ВМС США осуществил полет у побережья Крыма и Новороссийска

Вслед за американским разведывательным беспилотником у крымского побережья на Черном море в воскресенье совершил полет патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По их информации, морской разведчик с бортовым номером 169003, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в воскресенье вечером длительное время курсировал в районе Севастополя, южного побережья Крыма, а также российского Новороссийска.

Как сообщалось, днем в воскресенье у линии разграничения на Донбассе, вдоль побережья Крыма и Краснодарского края России был зафиксирован полет стратегического беспилотного летательного аппарата ВВС США RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 05-2024.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку вдоль побережья Крыма и Краснодарского края, а также линии разграничения на Донбассе

Этот беспилотник регулярно используется для проведения разведки вблизи территорией т. н. "ДНР" и "ЛНР", а также побережья Крыма и Краснодарского края. Только с начала марта он осуществил не менее шести таких полетов.

В частности, как сообщалось, в минувшую пятницу Global Hawk совершил многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе, в ходе которого он несколько раз подлетал на расстояние приблизительно от 40 до 60 км к граничащим с Луганской областью Украины районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России.

Источник: https://censor.net.ua/n3054940
 
 
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спочатку розвідка, а потім томагавки?!
це те чого не вистачає кацапам і їхньому хуйлу!
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офф топ

Премьер Великобритании Тереза Мэй сегодня может объявить о высылке из страны российских дипломатов. По данным The Times, политик уверена, что за покушением на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля стоит Москва.
Санкции против России, как ожидается, последуют после заседания совета национальной безопасности, на котором Тереза Мэй получит последнюю информацию от руководства силовых структур. Сразу несколько британских СМИ сообщают, что премьер готова занять жесткую позицию по делу о покушении на Скрипаля. В частности, Мэй может объявить о высылке российских дипломатов и отказе во въезде в Великобританию людям, близким к российскому руководству. Таблоид The Sun ранее сообщал, что речь также может идти о совместном международном осуждении со стороны британских союзников - Франции и Германии.
По данным источников The Times в правительстве, полиции и силам безопасности уже удалось найти «существенное доказательство» связи Москвы с нервно-паралитическим газом, который использовался для покушения на Скрипаля и его дочь. Ранее в СМИ появлялась информация, что редкий яд был изобретен в лабораториях российской Службы внешней разведки.
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MI-5 проснулись и решили дать подсрачника разведке рыфы с легальных и нелегальных позиций. В принципе бриты и раньше не сильно церемонились с дипкорпусом, а сейчас и подавно.
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Там же помимо скрипаля еще 16 человек пострадало. Чем там травили уж не знаю.
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Ждем хороших новостей из Британии , заодно пусть подумают о том что деткам из парашки надо возвращаться за образованием в Россию .
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высылки не будет.Это может привести к эскалации. Будет начат диалог
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Далі обробка отриманої інформації, її аналіз, висновки і до наступного разу.
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Думаешь уникальный беспилотник отправляют просто на прогулку за 3.5 тыс. км час полета которого стоит миллионы долларов?
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А где там пво параши? Если б не новости , рашисты и не узнали бы о самолете и беспилотнике
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Т е пока рашистские пилотники сбивают в сирии, такой беспилотничек мог спокоино подлететь и расфигачить все рашистские хваленые карыта.
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А с Сумскои обл , такой беспилотничик до Кремля за сколько долетит? Или с херсонскои до дачки Пуила в Крыму или Сочах?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПатрульный самолет ВМС США осуществил полет у побережья Крыма и Новороссийска
 
 
 
 
 
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