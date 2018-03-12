 Патрульный самолет ВМС США осуществил полет у побережья Крыма и Новороссийска

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
По их информации, морской разведчик с бортовым номером 169003, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в воскресенье вечером длительное время курсировал в районе Севастополя, южного побережья Крыма, а также российского Новороссийска.
Как сообщалось, днем в воскресенье у линии разграничения на Донбассе, вдоль побережья Крыма и Краснодарского края России был зафиксирован полет стратегического беспилотного летательного аппарата ВВС США RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 05-2024.
Этот беспилотник регулярно используется для проведения разведки вблизи территорией т. н. "ДНР" и "ЛНР", а также побережья Крыма и Краснодарского края. Только с начала марта он осуществил не менее шести таких полетов.
В частности, как сообщалось, в минувшую пятницу Global Hawk совершил многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе, в ходе которого он несколько раз подлетал на расстояние приблизительно от 40 до 60 км к граничащим с Луганской областью Украины районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России.
це те чого не вистачає кацапам і їхньому хуйлу!
Премьер Великобритании Тереза Мэй сегодня может объявить о высылке из страны российских дипломатов. По данным The Times, политик уверена, что за покушением на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля стоит Москва.
Санкции против России, как ожидается, последуют после заседания совета национальной безопасности, на котором Тереза Мэй получит последнюю информацию от руководства силовых структур. Сразу несколько британских СМИ сообщают, что премьер готова занять жесткую позицию по делу о покушении на Скрипаля. В частности, Мэй может объявить о высылке российских дипломатов и отказе во въезде в Великобританию людям, близким к российскому руководству. Таблоид The Sun ранее сообщал, что речь также может идти о совместном международном осуждении со стороны британских союзников - Франции и Германии.
По данным источников The Times в правительстве, полиции и силам безопасности уже удалось найти «существенное доказательство» связи Москвы с нервно-паралитическим газом, который использовался для покушения на Скрипаля и его дочь. Ранее в СМИ появлялась информация, что редкий яд был изобретен в лабораториях российской Службы внешней разведки.