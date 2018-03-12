"РФ испытала в Сирии более 200 образцов оружия, - Шойгу"...

Об этом сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в фильме о Путине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Мы посмотрели 210 образцов оружия. Проверили вместе с сирийцами на поле боя. То, что мы посмотрели, сделали свои замечания, дополнения - это все, естественно, я уверен, в будущем сохранит жизни тем, кто придет с этим оружием воевать дальше", - сказал он.

По его словам, Сирия "дала огромный опыт Вооруженным силам РФ".

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Напомним, вследствие атак сирийских правительственных сил в пригороде Дамаска Восточной Гуте погибли более тысячи мирных жителей.