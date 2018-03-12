"РФ испытала в Сирии более 200 образцов оружия, - Шойгу"...

Об этом сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в фильме о Путине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Мы посмотрели 210 образцов оружия. Проверили вместе с сирийцами на поле боя. То, что мы посмотрели, сделали свои замечания, дополнения - это все, естественно, я уверен, в будущем сохранит жизни тем, кто придет с этим оружием воевать дальше", - сказал он.
По его словам, Сирия "дала огромный опыт Вооруженным силам РФ".
Напомним, вследствие атак сирийских правительственных сил в пригороде Дамаска Восточной Гуте погибли более тысячи мирных жителей.
Не помогло - "отгребают "по-полной...".
если не обосрались.
а елси обосрались то ихтамнет.
Тем самым он подписал приговор и себе и хуйлу и всему окружению в военных преступлениях против человека.
вот поле боя этих рашистских выблядков! Будь они прокляты !
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Верьте нам на слово
Хороший ответ на "...Это вообще показатель, чем больше хают, тем выше уровень развития."
Эх, не зря оглу мамка твоя была зоотехник, результатище то какое!