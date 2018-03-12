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 РФ испытала в Сирии более 200 образцов оружия, - Шойгу

Россия испытала в Сирии 210 образцов оружия.

Об этом сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в фильме о Путине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС. 

"Мы посмотрели 210 образцов оружия. Проверили вместе с сирийцами на поле боя. То, что мы посмотрели, сделали свои замечания, дополнения - это все, естественно, я уверен, в будущем сохранит жизни тем, кто придет с этим оружием воевать дальше", - сказал он.

По его словам, Сирия "дала огромный опыт Вооруженным силам РФ".

Смотрите на "Цензор.НЕТ": В сети опубликованы координаты уничтоженного в Сирии Т-72 танковой роты ЧВК "Вагнер". ФОТО

Напомним, вследствие атак сирийских правительственных сил в пригороде Дамаска Восточной Гуте погибли более тысячи мирных жителей.

Источник: https://censor.net.ua/n3054939
 
 
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Сподіваюсь, прийде час і на кацапні світ буде випробовувати нові зразки озброєнь.. На їхніх містах і на дєрєвнях.. Все повернеться юродивим сторицею..
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На Вагнерах испытывали плащи-невидимки... заметили гады Ну ничё, еще чуточку доработать и новые испытания
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И не говорите! Там такие опытные трупы собирали! Такие опытные, что даже не всех смогли собрать...
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Гордятся тем что убивали и убивают мирных жителей и детей в том числе,Бог накажет за убийства!
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"РФ испытала в Сирии более 200 образцов оружия, - Шойгу"...

Не помогло - "отгребают "по-полной...".
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А он и не говорил, что испытывали 200 образцов нового вооружения, он просто сказал что "испытали 200 образцов вооружения" - вот было на складе 200 старых совковых АК, бомб, крылатых ракет и прочей хрени, так они их и испытали - работают/неработают. Как я понял из их хроники процентов 30 таки работают
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Прийдуть воювати, тобто зброя не для захисту, а для того щоб прийти і воювати. Ось ключові слова, ось вся їх сутність.
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о то і мериканці) 200 іхтамнєтов) зашкварили одночасно!
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Владимиру Путину кажется, что конвой за ним не придет, а потому он косит под дурака без известных сортирных издержек.
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вот ! ну руцкие как всегда потом только признаются...
если не обосрались.
а елси обосрались то ихтамнет.
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ждем сообщения от ввх. что шойгу нарвне с песковым несет пургу.
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Скрепоносцы, православные пургоносцы, подхуйловники (список начинает расти в факториальной прогрессии). Вагнеровцев расхерячили не самыми современными разработками, а уже приличный срок стоящими на вооружении. При этом амеры не показывали мультики. Ну если союзмультфильм так продолжит и далее клепать новые образцы, то все более "грустно" это будет выглядеть.
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Нарассеян давно мучит философско-этичискиий вопрос, а для всего мира медицинский, почему их никто нигде не любит, а презирают и ненавидят?
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Этот тувинец воще без мозгов ,по мимо того что они там все варвары.
Тем самым он подписал приговор и себе и хуйлу и всему окружению в военных преступлениях против человека.
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вот поле боя этих рашистских выблядков! Будь они прокляты !
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Аби не кляті мінські домовленості бариги, могла б випробовувати їх в Україні.
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РФ испытала в Сирии более 200 образцов оружия, - Шойгу
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Верьте нам на слово РФ испытала в Сирии более 200 образцов оружия, - Шойгу - Цензор.НЕТ 4111
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РФ випробувала в Сирії понад 200 зразків зброї, - Шойгу - Цензор.НЕТ 2377
Хороший ответ на "...Это вообще показатель, чем больше хают, тем выше уровень развития."
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вот посмотри на сколько вы подлые, прячетесь под чужими флажками, не имея своего ни флага , ни гимна, воровато заклеиваете скотчем краденное название своего недогосударства, закрашиваете номера на своей технике, своих солдат без знаков отличия, которых закапываете, как собак и врёте, врёте, врёте...Что вы за люди такие и люди ли?
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Gde razvivajetsia po ekonomike?

++++++
++++++
Удаленные диалоги - это пример того, как засоряются комментарии на темах
и заканчивается нормальный дискус по сути новости.
Будьте ответственными, не трольте троля.
Администратор форума.

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Kakyje oni mogut byt konkurenty amerikancam jesly v rosiji sredniaja zarplata v mesiac kak v statax za odin den
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ты сам что в штатах?если там,почему ненавидишь страну которая тебя приютила?хотя собака остается собакой до смерти
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чего?развиваются?куда?если только оружие но на этом все конец
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Konecno daze na sebia isprobyvali ruskyje sto znacyt Apache,F-22 i drugoje РФ випробувала в Сирії понад 200 зразків зброї, - Шойгу - Цензор.НЕТ 9041
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Торжество разума заключается в том,чтобы жить в мире с теми,кто разума не имеет и то до поры до времени.
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А чего бы не провести эти испытания в туве, на родине?
Эх, не зря оглу мамка твоя была зоотехник, результатище то какое!
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А ходют слухи ,от бородатых людей,шо в Сирии, зашкварили Герасима...того самого
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Вот не знаю, доставать баян, чи еще рано
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Ватники всё оружие испытывают вначале на Донбассе ,а потом эту фуюню везут в Сирию,чтобы не обосраться перед Миром.
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Не все, ватники самолеты на Донбассе не задеиствовали, ответки боятся, а остальное да
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А испытывала на больницах и спальных районах.? или на группе Вагнера?
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шойга забыл добавить что в Сирий также подохло или стали калеками несколько тысяч рашиков которые давали взятку чтобы туда попасть
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Это так но убили они уже миллион сирийцев, надо учитывать и те десятки миллионов беженцев, и людей которые погибли при миграции. Надо сделать так что бы рашисты начали испытывать совое оружие в Воронеже
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А когда уже сирийцы начнут испытывать свое оружие на территории России ?! Странно как то , параша испытывает оружие на территории других стран, а мне интересно было бы посмотреть как проидут испытания новои украинской ракеты на красной площади
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Висновки випробувань по всім зразкам однакові - нєімєющіє аналаґав назападє, бо там вже років 70 таке лайно не застосовують
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А вы думали, что оружие испытывают на полигонах? Смешные вы...
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Самое страшное оружие России -- особенно в Украине --- ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ --- поколение людей после 50 лет -- верит почему то в СССР , в всеобщее братство , мир , мвй , труд и колбасу по 2-20 и в заоблачные зарплаты в России для всех от сантехника ВАСИ до полковника Вовы .... А цар Ваван Питерский прекрасно этим пользуется ... Вы посмотрите как он ловко ставит ДИБИЛОВ на царство в странах мира .... Запрет на голосование в Украине пенсионерам -- будет очень мощное оружие против фашисткой России сегодня . Пенсионеры Украины -- это страшное оружие РАШИ в Украине ...
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Я думаю Шойгу в Гааге подписал себе растрельную статью, но я за элекрический стул, причем не только для него а для всеи семьи его, просто потому что у такого подонка не должно оставаться потомков.
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для них расстрел это очень гуманно, их нужно четвертовать
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А мне еще вспомнились американские бомбардировки Хиросимы и Нагасаки . Американские атомные бомбы с ласковыми названиями "толстяк" и "малыш". Около 300 тысяч погибших мгновенно. Да и потом сотни тысяч от облучения умерли.
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И с РФ так будет, не переживай. Это единственный , хорошо понятный способ, подлым фашистам.
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А в моем Донецке оружием России уже 10 тысяч трупов --- русскоязычных и не только -- а уж домов сколько и вся прмышленность --это мелочи ... Хочете пожить в ДНР -- там Россия всех любит --- как американцы партнеров Гитлера в Японии в 1945 году ....
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И несколько модификаций белых камазов с надписью "Груз 200"...
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РФ испытала в Сирии более 200 образцов оружия на детях, - Шойгу

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРФ испытала в Сирии более 200 образцов оружия, - Шойгу
 
 
 
 
 
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